رغم معارضة مصر.. إثيوبيا تستعد للمرحلة الرابعة لملء سد النهضة

أعلن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم الخميس (22 يونيو/حزيران 2023) أن إثيوبيا تستعد لإطلاق المرحلة الرابعة لتعبئة سد النهضة على النيل الأزرق.
وقال ديميكي ميكونين أثناء افتتاح المؤتمر الإقليمي الثاني في أديس أبابا حول الاستخدام العادل والمعقول لنهر النيل "اقترب موعد العملية الرابعة لملء سد النهضة الإثيوبي. لم تضر العمليات الثلاث الأولى الدول المطلة على النهر . العمليات الأخرى لن تكون مختلفة".
وتم إطلاق المؤتمر العام الماضي "كمنصة للمبادلات بين المهنيين والخبراء" ونظمت هذا العام "طاولة مستديرة وزارية رفيعة المستوى".
بالإضافة إلى ديميكي وهو أيضا وزير الخارجية، يشارك وزراء خارجية أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان وتنزانيا، وجميعها دول مطلة على النيل الأبيض الذي يتصل بالنيل الأزرق في السودان لتشكيل نهر النيل. لكن لا السودان ولا مصر وهما الدولتان الواقعتان عند مصب السد الإثيوبي على النيل الأزرق، ممثلتان فيه.
وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة بانتظار اتفاقية ثلاثية بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في إفريقيا.
ومؤخرا أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
لكن فيما تستمر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، في التأكيد على الحق التاريخي على النهر وأن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها، تباين موقف الخرطوم في السنوات الأخيرة.
فبعد أشهر من تشكيل جبهة مشتركة مع مصر في 2022، مع اقتراب المرحلة الثالثة لملء سد النهضة، قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في كانون الثاني/يناير "إنه موافق على جميع النقاط" مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد حول سد النهضة.
ولم تنجح الجهود الدبلوماسية المستمرة منذ سنوات طويلة في حل الخلاف والتوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث يحدد آليات وقواعد عمليات ملء خزان السد والتشغيل.
وفي ختام المرحلة الثالثة من تعبئة السد التي اكتملت في آب/أغسطس، كان الخزان يحتوي على 22 مليار متر مكعب من المياه من أصل 74 مليارا من طاقته الكاملة.
تعمل حاليا اثنان من التوربينات بقدرة إجمالية من 750 ميغاوات من أصل ال13 المخطط لها والتي يفترض أن تنتج في النهاية أكثر من خمسة آلاف ميغاوات مما يجعل من الممكن مضاعفة إنتاج الكهرباء الحالي في إثيوبيا.
ع.ج.م/أ.ح ( أ ف ب، رويترز)
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
بحلول 2050، "سيؤدي ارتفاع الحرارة درجة مئوية واحدة وانخفاض المتساقطات بنسبة 10 بالمائة، إلى انخفاض بنسبة 20 بالمائة في المياه العذبة المتاحة" في العراق، وفق ما حذّر البنك الدولي نهاية عام 2021.
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
بدورها حذّرت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية في حزيران/ يونيو الماضي من أن ندرة المياه والتحديات التي تواجه الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، هي من "الدوافع الرئيسية للهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية" في العراق. ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية نزحت بحلول نهاية آذار/ مارس 2022 أكثر من 3300 أسرة بسبب "العوامل المناخية" في عشر مقاطعات من وسط البلاد وجنوبها.
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
هذا الصيف، كان منسوب دجلة منخفضا في بغداد. وتقول وزارة الموارد المائية ذلك الى "الرواسب الرملية". ونظرا للرواسب لم تعد تنصرف باتجاه الجنوب بسبب نقص تدفّق المياه، تراكمت في قاع النهر واختلطت بالمياه المبتذلة، ما أدى إلى صعوبة تدفق مياه النهر.
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
حتى وقت قريب، كانت الحكومة ترسل آلات لشفط الرمال الراكدة في قاع النهر، لكن بسبب نقص الموارد، توقّفت غالبية المضخات عن العمل. ومع انخفاض منسوب المياه العذبة، بدأت مياه البحر تغزو شط العرب. وتشير الأمم المتحدة والمزارعون بأصابع الاتهام إلى أثر تملّح المياه على التربة وانعكاساته على الزراعة والمحاصيل.
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
بلغ مستوى الملوحة في شط العرب في شمال البصرة 6800 جزء في المليون، وفق ما أفادت السلطات المحلية مطلع آب/ أغسطس 2022. من حيث المبدأ، لا تتجاوز نسبة الملوحة في المياه العذبة ألف جزء في المليون، وفقا لمعايير المعهد الأمريكي للجيوفيزياء الذي يحدّد مستوى المياه "المتوسطة الملوحة" بين ثلاثة و10 آلاف جزء في المليون.
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نهر دجلة.. شريان العراق الحيوي ضحية للتغير المناخي وسدود تركيا
وأدى ذلك إلى هجرة أنواع معينة من أسماك المياه العذبة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الصيادين من شط العرب، ما يتسبب في ظهور أنواع أخرى تعيش عادة في أعالي البحار.