رغم معارضة تركيا.. فنلندا والسويد تقدمان طلب الانضمام للناتو

نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف المتعلقة به، تقدمت فنلندا والسويد في حفل قصير بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2022)، لتبدأ بذلك عملية انضمام من المتوقع أن تستغرق بضعة أسابيع فقط.

وكانت السويد وفنلندا على الحياد طوال الحرب الباردة، ويعد قرارهما الانضمام إلى حلف الأطلسي أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني ​​لأوروبا على مدى عقود، مما يعكس تحولا كبيرا في الرأي العام في منطقة الشمال الأوروبي، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وبعد تسلمه طلبي الانضمام من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف في بروكسل، قال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ "هذه لحظة تاريخية يجب أن نغتنمها".

وقال ستولتنبرغ "أرحب بشدة بطلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف. أنتما أقرب شركائنا، وستزيد عضويتكما في الحلف من أمننا المشترك". وأضاف أن "الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية. سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو".

ويرى الحلف أن انضمام فنلندا والسويد من شأنه أن يعززه بشكل كبير في بحر البلطيق.

ويقول دبلوماسيون إن تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء وعددها 30 قد يستغرق ما يصل إلى عام.

مشاهدة الفيديو 02:02 السويد وفنلندا تتخليان عن حيادهما العسكري وتتقدمان لعضوية الناتو

تحفظات ومعارضة تركية

وأبدت تركيا، العضو في الحلف العسكري، مقاومة لانضمام البلدين للناتو وهددت بعرقلتهما وسط اتهامها الدولتين الاسكندنافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات معارضة لأنقرة.

وقال ستولتنبرغ الأربعاء إن الحلف سيعمل على تقييم طلبي العضوية في أسرع وقت ممكن، إلا أنه لفت إلى أن المصالح الأمنية لجميع الحلفاء "يجب أن تؤخذ في الاعتبار". ومن الواضح أنه يقصد بكلماته تركيا التي صرح رئيسها رجب طيب أردوغان أمس الأول الاثنين بأنه لا يمكنه الموافقة على انضمام دولتين فرضتا عقوبات على بلاده.

وجدد أردوغان القول بأن البلدين يدعمان "منظمات إرهابية"، في إشارة إلى منظمة "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، واللتين تحظرهما تركيا.

وقال ستولتنبرغ اليوم الأربعاء إنه يعتقد أنه يمكن حل المشكلات. وأضاف: "نحن مصممون على تخطي كل هذه المسائل والتوصل لنتائج بسرعة"، مشيرا إلى الدعم القوي من جميع الأعضاء الآخرين بالحلف.

وقد يمثل مسعى فنلندا والسويد أهم توسع للناتو في عقود، ما يزيد طول حدود الحلف مع روسيا بمرتين، وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن انضمام البلدين قد يتسبب برد من موسكو.

ص.ش/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)