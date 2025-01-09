رغم مذكرة التوقيف .. بولندا لن تعتقل نتنياهو في ذكرى أوشفيتز

على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وعدت بولندا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بـ"الوصول الحر والآمن" إلى مراسم إحياء الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتز- بيركيناو.

كانت هناك تقارير تشير إلى أن مذكرة الاعتقال الدولية قد تمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من السفر إلى بولندا لحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير معسكر الموتأوشفيتز-بيركيناو، لكن الحكومة البولندية، تبنت اليوم الخميس (9 يناير/ كانون الثاني 2025)، قرارا وقّعه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يتعهد بضمان "المشاركة الحرة والآمنة" لكبار ممثلي إسرائيل - ومن بينهم نتنياهو - الذين يختارون حضور احتفالات الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز-بيركيناو في عام 1945 من قبل القوات السوفيتية، والذي سيقام في 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في نوفمبر/ تشرين الثاني بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وكذلك قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

ونددت إسرائيل بمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، قائلة إنها تصرفت دفاعا عن النفس في حملتها الجوية والبرية في غزة التي اندلعت ردا على هجوم حماس الإرهابي عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.



كيف تغيرت مواقف الدول حول مذكرة نتانياهو في وقت وجيز؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



وجاء في القرار البولندي، الذي نشره مكتب رئيس الوزراء دونالد توسك، :"تؤكد الحكومة البولندية المشاركة الآمنة لقادة إسرائيل في إحياء الذكرى في 27 يناير/كانون الثاني 2025 ، كجزء من تكريم الأمة اليهودية، التي أصبح الملايين من بناتها وأبنائها ضحايا للهولوكوست الذي نفذه الرايخ الثالث".

وقال أحد كبار مساعدي الرئيس البولندي أندريه دودا في وقت سابق إن الرئيس طلب من الحكومة ضمان أن يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحضور دون خوف من الاعتقال بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.

وأعرب توسك عن غضبه وانزعاجه الواضح من مبادرة دودا. وقال توسك إن دودا كان على علم بأن الحكومة تعمل على إصدار قرار لحماية الممثلين الإسرائيليين في مراسم إحياء الذكرى.

وشدد رئيس الوزراء البولندي على أن حكومته تعترف بشكل عام باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتابع توسك "هذا القرار يتعلق بإحياء ذكرى تحرير أوشفيتز. بالنسبة لنا، من المهم للغاية ألا تصبح بولندا واحدة من الدول التي تريد تحدي قرار المحاكم الدولية علانية وبشكل علني".

وكان نتنياهو قد قال قبل أسابيع إنه لم يخطط لحضور احتفالات الذكرى.

وأفاد توسك بأن وزير التعليم الإسرائيلي من المقرر أن يمثل إسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وذكر متحدث باسم وزاة الخارجية البولندية أيضا أنه ليس هناك مؤشر على أن نتنياهو يرغب في حضور احتفالات الذكرى، بحسب وكالة (د ب أ). وذكرت الإدارة الخاصة بشؤون النصب التذكاري أن وفودا من 10 دول أكدوا حضورهم بالفعل.

ص.ش/ع.ش (أ ب ، رويترز، أ ف ب)