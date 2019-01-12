 رغم ″مبادرة″ ماكرون..عشرات الألوف يتظاهرون في فرنسا | أخبار | DW | 19.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رغم "مبادرة" ماكرون..عشرات الألوف يتظاهرون في فرنسا

نشرت فرنسا 80 ألف فرد من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع العاشر لمظاهرات السترات الصفراء. وتجمعت حشود المتظاهرين في أنحاء متفرقة من فرنسا رغم مواصلة ماكرون جولته عبر فرنسا في إطار ما أطلق عليه "النقاش الكبير".

Frankreich Gelbwesten | Protest in Paris (Getty Images/AFP/Z. Abdelkafi)

تظاهر عشرات الآلاف من محتجي "السترات الصفراء" للسبت العاشر على التوالي في مختلف أنحاء فرنسا، رغم بدء الرئيس ايمانويل ماكرون حوار ا وصفه بـ "النقاش الكبير"، الذي يبدو أنه لم يهدئ الغضب الشعبي المستمر منذ أكثر من شهرين. وسيشكل عدد المتظاهرين السبت مؤشرا إلى فاعلية "النقاش الوطني الكبير"، الذي أطلقه ماكرون لاحتواء أسوأ أزمة اجتماعية منذ انتخابه في 2017.

وأظهرت أرقام رسمية غير نهائية أن 27 ألف شخص تظاهروا في أنحاء فرنسا بعد ظهر السبت (19 يناير/ كانون الثاني 2019). وكان هؤلاء 32 ألفا في التوقيت نفسه السبت الفائت. وهتف آلاف المتظاهرين وسط باريس "ماكرون ارحل" رافعين لافتة تصدرت التظاهرة كتب عليها "النقاش الكبير خدعة".

وسجل توتر عصر السبت مع اطلاق الغاز المسيل للدموع في تولوز (جنوب غرب) حيث تظاهر نحو عشرة آلاف شخص، وكذلك في باريس (سبعة آلاف) وبوردو (جنوب غرب، أربعة آلاف) ورين (غرب، ألفان).  لكن هذه المواجهات المحدودة لا تقاس بأعمال الشغب التي طبعت أسابيع فائتة. وكما حدث السبت الماضي تم نشر نحو 80 ألف شرطي ودركي في فرنسا،  من بينهم خمسة آلاف في باريس، حسب السلطات.

Frankreich Gelbwesten | Protest & Ausschreitungen in Paris (picture alliance/dpa)

"ينبغي ألا يتحول النقاش إلى خدعة"

مختارات

للأسبوع السابع على التوالي، يسعى ناشطو "السترات الصفراء" المعارضين لسياسة الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية للرئيس ماكرون إلى إحياء حركتهم التي بدأت قبل شهر ونصف بعد تراجع عدد المشاركين في الاحتجاجات الأسبوعية بشكل واضح. (29.12.2018)

أثارت تدوينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على توتير باللغة العربية رودد فعل على مواقع التواصل الاجتماعي. فكيف علق متابعي ماكرون على هذه التدوينة؟ (21.12.2018)

في موازاة ذلك يواصل الرئيس ايمانويل ماكرون جولته عبر فرنسا لإجراء نقاشات مطولة مع مئات من رؤساء البلديات وذلك في إطار ما أطلق عليه "النقاش الكبير" الهادف للإنصات لمطالب المحتجين. وحذر كريستيان فنري رئيس جمعية رؤساء البلديات الريفية في لو (جنوب غرب) في بداية النقاش في مدينة سوياك الصغيرة قائلا "أحذركم سيدي الرئيس من أنه لا ينبغي أن يتحول هذا النقاش الكبير الى خدعة كبيرة".

وعلاوة على الحوار مع المسؤولين المنتخبين تنظم في إطار هذا "النقاش الوطني الكبير" في أنحاء فرنسا، نقاشات بين مواطنين تتناول محاور القدرة الشرائية والضرائب والديموقراطية والبيئة. ووعد الرئيس بمتابعة هذه النقاشات على أمل احتواء كل اشكال الغضب. لكن الكثير من محتجي "السترات الصفراء" يرون في هذا النقاش الكبير وسيلة لدفن مطالبهم.

وانطلقت الاحتجاجات في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب ارتفاع الضرائب على الوقود، التي ألغيت نتيجة للتظاهرات. وتسببت الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول في وقوع بعض أسوأ أعمال العنف، التي شهدتها باريس في عقود إذ أحرق مثيرو الشغب إطارات السيارات وألحقوا أضرارا بمتاجر وشركات. ولم تشهد الاحتجاجات هذا الشهر (يناير) نفس المستوى من الاضطرابات.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

  • Proteste Gelbwesten in Paris (Reuters/S. Mahe)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    السترات الصفراء

    الوصفة بسيطة: يأخذ الشخص سترة صفراء ويحدد موعداً عبر "فيسبوك" وينزل إلى الشارع. حركة السترات الصفراء لا يقودها زعماء وغير مرتبطة بأحزاب. فالمجموعات اليسارية واليمينية المتطرفة أيضاً تجتمع تحت هذا الشعار. الاحتجاج ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون يجمع بينها.

  • Thailand Bangkok Demonstration Rothemden (AP)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    الأقمصة الحمراء

    في تايلاند أثارت "القمصان الحمراء" الاهتمام بعض الوقت إليها. وحتى هنا تجمع عدد من المجموعات السياسية تحت لواء منظمة واحدة، هي التحالف الديمقراطي الوطني ضد الدكتاتورية. وكانت "القمصان الحمراء" مقربة من رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا، الذي أزيح عن السلطة في 2006 من خلال انقلاب عسكري. وقد نظموا العديد من الاحتجاجات الشعبية المثيرة للانتباه.

  • Thailand Demonstration Gelbhemden Anhänger König Bhumibol Adulyadej (picture-alliance/dpa/Royal Household Bureau)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ضد الأقمصة الصفراء

    في تايلاند، ظلت "القمصان الحمراء" لفترة طويلة في مواجهة "القمصان الصفراء". فهم في غالبيتهم ليبراليون أو محافظون يجمع بينهم رفض السياسة الحكومية المتبعة من قبل تاكسين. والكثير من "القمصان الصفراء" كانوا أنصار للملك بوميبول أدوليادي، الذي كان لونه الرمزي الأصفر، الذي يمثل في تايلاند الاثنين. أما الأحمر فيمثل في المقابل الأحد.

  • Rom Konklave beginnt (Reuters)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    للألوان سلطة

    لطالما عبّرت الألوان دوماً عن السلطة السياسية. فحتى خلال العصور الوسطى كان مسموحاً فقط للنخب الأرستقراطية ارتداء اللونين الأحمر أو البنفسجي، لأن إنتاج هذه الألوان كان صعباً جداً. وظل هذا السر في الألوان قائماً أيضاً داخل الكنيسة الكاثوليكية. نرى هنا المجمع المغلق لانتخاب البابا في 2013 ـ فمن يرتدي اللباس الأحمر هو كاردينال.

  • Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten in Hongkong vor 01.12.2014 (AFP/Getty Images/D. de la Rey)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ثورة المظلات

    الألوان تجمع بين الناس وتعرض التوحد في وجه الظروف الخارجية. والقضية لا ترتبط فقط بألوان أو قطع ملابس. فأحياناً تصلح بعض المظلات لبلوغ الهدف. في هونغ كونغ، خرج آلاف الأشخاص في 2014 من أجل مزيد من الديمقراطية في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، وكانوا يحملون المظلات للاحتماء من الشمس والمطر والغاز المسيل للدموع أو هراوات الشرطة.

  • Hong Kong Regenschirm Revolution (picture-alliance/epa/A. Hofford)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    لون المظلة

    في كثير من الأماكن، اتفق المشاركون في هونغ كونغ على حمل مظلات بلون موحد، في الغالب الأصفر. من خلال ذلك تبدو المجموعة متجانسة والغرض من المظلات لا يتأثر. وكان من الممكن شراء مظلات تحمل شعار "القوة للشعب".

  • Iran Grüne Bewegung Logo Symbolbild

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    حركة خضراء

    بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2009، اندلعت في العديد من المدن احتجاجات شعبية ضد نتائج الانتخابات. واتهم المتظاهرون القيادة بالإبقاء على المتشدد محمود أحمدي نجاد في السلطة من خلال التزوير. معارضوه كانوا يلبسون اللون الأخضر ويحملون أقمشة خضراء. واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المهرجانات الخطابية، ما أدى إلى مقتل الكثيرين واعتقال الآلاف.

  • Argentinien Mütter der Plaza de Mayo Archivbild 2005 (picture alliance/AP Photo)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أمهات بيض

    المنديل الأبيض هو رمزهن: أمهات ساحة دي مايو التقين ابتداء من 1977 في نفس الساحة في العاصمة بوينس أيريس. كانت السيدات يطالبن النظام العسكري (وبعدها حكومات مدنية) الكشف عن مصير أبنائهن المختفين. فخلال الحكم الدكتاتوري في الأرجنتين "اختفى" نحو 15.000 شخص تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.

  • Serbien Demos Vukovar Verbrechen (DW/Igor Jeremic)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    نساء بالأسود

    قصة النساء المتشحات بالسواد بدأت خلال الانتفاضة في بداية 1988 في القدس: نساء فلسطينيات وإسرائيليات بلباس أسود يتظاهرن في صمت ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا التقليد في الاعتصام قلدته نساء في كثير من البلدان ـ مثل هنا في بلغراد عام 2013.

  • Sowjetunion Parade auf dem Roten Platz (picture-alliance/Tass)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    العلم الأحمر

    على مدى قرون ظل الأحمر لون الحُكام. لكن ذل تغير مع قبعة اليعاقبة، أحد الرموز البارزة للثورة الفرنسية. وظل الأحمر يعني لون التحرر وسيطر على المهرجانات الخطابية للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، على غرار ما حصل في استعراض الأول من مايو/ أيار عام 1971 في موسكو.

  • Judenverfolgung im Dritten Reich (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أقمصة سوداء أو بنية

    بغية مكافحة الحركة العمالية بأعلامها الحمراء، كان الفاشيون يرتدون أقمصة سوداء أو بنية، مثل أتباع الحزب الاشتراكي القومي (النازي) في ألمانيا. الزي كان ذا أهمية كزي يبرز الشخص وسط الجماهير أو يجعله يختفي. واليوم يوصف المحافظون في اللغة السياسية عادة باللون الأسود.

  • Demonstration gegen Gewalt an Frauen (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    اللون البنفسجي

    البنفسجي هو لون الحركة النسوية، لأن هذا اللون يتكون عندما نمزج بين اللون الوردي الخاص تقليدياً بالبنات والأزرق الناصع الخاص بالأولاد ـ وهذا رمز مثالي للمساواة بين الجنسين. وفي الأدب، دخل اللون البنفسجي بفضل رواية أليس ووكر بعنوان "اللون البنفسجي"، الذي يتحدث عن امرأة أمريكية زنجية حررت نفسها.

  • Großbritannien London Gay Pride Parade (picture-alliance/ZUMA PRESS/R. Pinney)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    علم قوس قزح

    علم قوس قزح مزركش ويجتمع تحته الكثير من المجموعات: ناشطو سلام دوليون وسحاقيات ومثليون وأنصار منظمة "غرينبيس" لحماية البيئة. قوس قزح يعني النهضة والتغيير والتسامح والسلام، وهو كرمز أقدم مما نعتقد: فمنذ حروب المزارعين في 1525 رفرف علم قوس قزح.


مختارات

بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

سترات صفراء وأقمصة حمراء ونساء بلباس أسود أو أعلام بألوان قوس قزح ـ الألوان تلعب دوراً مهماً في الحراك السياسي، فهي تضع الحدود نحو الخارج وتخلق الهوية في اتجاه الداخل. (04.12.2018)  

مواضيع ذات صلة

Frankreich Gelbwesten Proteste in Paris

لتاسع أسبوع.. صدامات جديدة بين الأمن الفرنسي والسترات الصفراء 12.01.2019

قبيل "نقاش وطني" لحكومة ماكرون تظاهر ما يقرب من مائة ألف من أصحاب السترات الصفراء ضد الحكومة الفرنسية في عموم البلاد. واستخدمت قوات الأمن الغاز والمياه ضد متظاهرين. كما شهدت لندن أكبر تظاهرة للسترات الصفراء في بريطانيا.

Frankreich, Paris: Gelbwestenproteste in der Nähe des Arc de Triomphe

السترات الصفراء.. الشرطة الفرنسية تعتقل متظاهرين في باريس 12.01.2019

عاد متظاهرو السترات الصفراء لاستئناف احتجاجاتهم في فرنسا للأسبوع التاسع على التوالي. وقامت شرطة باريس باعتقال العشرات منهم بسبب تخطيطهم لأعمال عنف، حسب الشرطة. وفي بلجيكا قتل أمس متظاهر أثناء احتجاجات السترات الصفراء.

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris

ماكرون يدين بشدة العنف خلال احتجاجات "السترات الصفراء" 06.01.2019

أعلن الرئيس الفرنسي عن إدانته للعنف الذي شهدته مظاهرات "السترات الصفراء" التي شارك فيها عشرات آلاف المحتجين معتبرا ذلك هجوما على الدولة ورموزها. وفيما اقتحم محتجون مقر رئاسة الحكومة، بثت مواقع فيديو يتعرض فيه شرطي للضرب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  