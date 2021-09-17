 رغم قمع طالبان.. المرأة الأفغانية مصرة على الدفاع عن حقوقها | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 18.09.2021

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ثقافة ومجتمع

رغم قمع طالبان.. المرأة الأفغانية مصرة على الدفاع عن حقوقها

منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، بدى جليا عزمها على قمع المرأة وانتهاك حقوقها وعدم السماح لها بالمشاركة في الحياة العامة. ورغم ذلك تؤكد ناشطات أفغانيات على استمرار النضال لنيل حقوقهن، مطالبات بدعم دولي.

Afghanistan Kabul | Demonstration gegen Pakistan

كان أول قرار رسمي اتخذته وزارة الداخلية الأفغانية في حكومة حكم طالبان منع الاحتجاجات، إذ ذكر بيان الداخلية: "لأسباب أمنية، تم حظر الاحتجاجات في أفغانستان من الآن فصاعدا".

وشدد البيان على ضرورة الحصول على إذن رسمي مسبق قبل تنظيم أي مظاهرة فضلا أنه يتعين إبلاغ الجهات الأمنية بكافة التفاصيل خاصة ما يتعلق بالشعارات التي سوف يرددها المتظاهرون خلال أي تظاهرة.

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وحذرت الداخلية التي يرأسها سراج الدين حقاني - المطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهم الإرهاب- من عاقبة الخروج في احتجاجات، إذ قالت إن المتظاهرين سوف يواجهون "عواقب قانونية خطيرة" في حالة انتهاك القواعد الجديدة.

ويبدو أن الحظر يستهدف بشكل رئيسي الناشطات الأفغانيات اللاتي كن في طليعة  الاحتجاجات المعارضة للحركة التي شهدتها أفغانستان عقب سيطرة الحركة المتشددة على زمام الأمور الشهر الماضي.

ورغم ذلك، أكدت بعض الناشطات ومنهن محبوبي ناسرن دوكت – مدافعة عن حقوق المرأة في كابول-  على استمرار نضالهن لنيل حقوقهن. وفي مقابلة مع  DW، قالت محبوبي ناسرن دوكت "سوف نستمر في التظاهرات للدفاع عن حقوقنا حتى بدون الحصول على إذن رسمي. لم تبدأ وزارة الداخلية بقيادة طالبان في العمل بشكل سليم، لذا فمن هي الجهة التي يمكن أن نحصل منها على إذن؟ بات من الواضح أنهم لن يمنحوننا أي تصاريح (لتنظيم تظاهرات) بمجرد معرفتهم سبب احتجاجنا".

ونظمت ناسرن دوكت عددا من الاحتجاجات في العاصمة كابول ضد حكام البلاد الجدد من حركة طالبان المتشددة منذ مطلع سبتمبر /أيلول الجاري. ولم يكن الأمر بالسهل إذ ألقي القبض عليها من قبل طالبان خلال مشاركتها في إحدى الاحتجاجات، مضيفة "لقد قاموا بإدخال البيانات الخاصة بي في النظام وقاموا بتحذيري بعدم تنظيم تظاهرات جديدة."

ورغم ذلك، شددت على استمرارها في النضال بقولها: "لا يمكن ترهيبي، إذا لم نناضل، فسوف نخسر".

مسار شاق أمام المرأة الأفغانية

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النساء يتصدين سلميا لسيطرة طالبان في أفغانسان

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، باتت الكثير من الأفغانيات يشعرن بالخوف من أي أعمال انتقامية وأيضا بالخوف من فرض طالبان قواعد جديدة تحرمهن من حقوقهن المكتسبة بشق الأنفس خلال الفترة الماضية. وأعاد استيلاء طالبان على السلطة إلى الأذهان الفترة المظلمة التي حكمت فيها الحركة أفغانستان بين عامي 1996 و2001 إذ حرمت الحركة في حينه النساء من التعليم ومن شتى المشاركات في الحياة العامة.

بيد أنه وعقب عودتها إلى الحكم مجددا، تعهدت الحركة باحترام حقوق المرأة، لكنها شددت أن ذلك سيكون في إطار تفسيرها الصارم والمتشدد للشريعة الإسلامية. وقد استهلت الحركة ذلك بإلغائها على الفور وزارة شؤون المرأة، ما ينذر بأنه سيكون هناك طريق صعب أمام الأفغانيات.

 وشكلت طالبان حكومة جميع أعضائها من الرجال ويترأسها الملالي حتى في وزارة التعليم، غابت المشاركة النسائية. وقالت إحدى المحاضرات كانت تعمل في جامعة كابول قبل سيطرة طالبان على زمام الأمور، إن "وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان لم تستشر سوى المعلمين والطلاب الذكور بشأن استئناف العمل في الجامعات".

وأضافت في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أواخر الشهر الماضي أن هذا القرار يكشف عن "منع منهجي لمشاركة المرأة في عملية صنع القرار" فضلا عن أن هذا يكشف عن التناقض بين أقوال وتعهدات طالبان وما تفعله على أرض الواقع.

بيد أن عبد الباقي حقاني - القائم بأعمال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان ـ يقول إن النساء سيسمح لهن بالدراسة في الجامعات لكن في فصول دراسية منفصلة بين الجنسين إذ سيتم فرض حظر على التعليم المختلط.

"قيم طالبان لا تمثلنا"

وقال حقاني إن طالبان ستعمل على تطوير "منهج إسلامي مقبول يتوافق مع القيم الإسلامية والوطنية والتاريخية (لأفغانستان)"، على حد قوله.

وفي هذا الصدد، قررت الحركة بالفعل منع النساء والفتيات في أفغانستان من ممارسة الرياضة، وقلل أحمد الله واثق - نائب رئيس اللجنة الثقافية في طالبان – من أهمية ممارسة المرأة للرياضة. وفي لقاء تليفزيوني مع محطة (إس. بي.إس) الاسترالية، قال واثق "ممارسة الرياضة ليست حاجة ضرورية ومهمة للنساء".

وأضاف "لا أعتقد أنه سيسمح للنساء بأن يلعبن الكريكيت، لأن ذلك ليس من الضروري بالنسبة للنساء. في الكريكيت، قد يواجهن وضعا لن تكون فيه وجوههن وأجسادهن مغطاة، ولا يسمح الإسلام برؤية المرأة في مثل هذا الوضع".

بدورها، شددت بصيرة طاهري من مدينة هرات الأفغانية على رفضها لمثل هذه القرارات. وفي مقابلة مع DW  من هرات، قالت "إن قيم (طالبان) ليست قيمنا. لقد عاش مقاتلو طالبان طيلة حياتهم في مناطق نائية بعيدا عن الحضارة وتعلموا فقط القتال. إنهم يجدون صعوبة في القراءة والكتابة، بل إن معظمهم ليس لديه أي معرفة بمظاهرة الحياة في المدينة. لقد تغير المجتمع الأفغاني على مدار العشرين عاما الماضية، لذا لن نسمح لطالبان بالنيل من حقوقنا".

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أفغانستان: طالبان تقمع مظاهرات مطالبة بحقوق النساء

ونظمت طاهري عددا من الاحتجاجات للمطالبة بحقوق المرأة الأفغانية وقد تعرضت للاعتداء على يد مقاتلي طالبان خلال مشاركتها في إحدى المظاهرات. وقالت إن الحظ رافقها إذ لم تصب بأي طلقة نارية، مضيفة أن "المظاهرة كانت سلمية ألقت خلالها العديد من النساء بعض الكلمات القصيرة وكان مقاتلو طالبان يقفون أمامنا يراقبوننا وهم مدججون بالسلاح، وفجأة بدأوا في إطلاق النار، في البداية كان في الهواء، ثم تلى ذلك إطلاقهم النار علينا مباشرة ما أدى إلى إصابة العديد من النساء بجروح خطيرة على حسب معرفتي."

الحاجة لدعم دولي

ويبدو أن التظاهرات النسائية وانتقادات الناشطات لقرارات حكومة طالبان قد أثارت غضب الحركة المتشددة. وعلى وقع ذلك، تعرض صحافيون للضرب المبرح خلال تغطيتهم للمظاهرات النسائية، فيما  ألقي القبض على صحفيين  يعملان في صحيفة إيتلاتروس الأفغانية بعد أن تعرضا للضرب الشديد. وقال رئيس تحرير الصحيفة ساكي دارجاباي إن ما وقع يمثل "الجزء البسيط مما قامت به طالبان ضد الصحافيين الذين يعملون في صحيفتنا".

وقد أظهرت مقاطع مصورة فداحة ما تعرض له الصحفيان فقد بدا أحدهما غير قادر على الحركة، فيما كان الآخر يقف بمفرده لكن بالكاد يستطيع التحدث.

وفي ظل هذا الواقع المرير، دعت ناشطة أفغانية مدافعة عن حقوق المرأة – طلبت عدم ذكر أسمها المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للمرأة الأفغانية. وأضافت "إننا في حاجة إلى الدعم والتضامن من المجتمع الدولي". وأكدت أنها لا تعتقد أن النساء في أفغانستان يمكنهن تنظيم الصفوف بشكل سريع ومنظم ضد طالبان، مرجعة ذلك إلى السيطرة المفاجئة لطالبان على السلطة. وأضافت أن طالبان  قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية،  مؤكدة أن المجتمع الدولي يمكنه الضغط على طالبان.

وفي هذا الصدد، قالت "طالبان تريد اعترافا دوليا. لذا يتعين على المجتمع الدولي الدفاع عنا وعن حقوقنا. وفي ظل ضغط دولي خارجي، سوف تستسلم طالبان".

شابنام فون هاين / م ع

  • Afghan men are seen in a restaurant in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    عالم ذكوري محض.. لا للنساء

    تظهر الصور والمقاطع المصورة نشاطا صاخبا في الشوارع الأفغانية كما هو الحال في هذا المطعم بمدينة هرات غرب البلاد حيث تم الترحيب بعودة رواد المطعم من جديد. بيد أن اللافت أن الأمر اختلف كثيرا عن ما كان عليه قبل سيطرة طالبان إذ اقتصر الزبائن فقط على الرجال الذين اضطروا إلى ارتداء الأزياء التقليدية مثل "الكورتا" وهي سترة طويلة بطول الركبة. وغابت النساء عن المشهد داخل المطعم بل وفي أرجاء المدن الأفغانية.

  • Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    فصل الذكور عن الإناث

    بهذه الستارة، تم فصل الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث داخل هذه الجامعة الخاصة في العاصمة كابول. وعقب سيطرة طالبان على البلاد، أصبح الفصل بين الجنسين إلزاميا في هذه الجامعة ويتوقع أن يمتد الأمر إلى مواقع أخرى. وفي ذلك، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان عبد الباقي حقاني إن "التعليم المختلط يتعارض مع مبادئ الإسلام والقيم والعادات والتقاليد الأفغانية".

  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    الأفغانيات وفقدان الحرية

    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

  • Taliban inspect vehicles at the checkpoints as they take strong security measures in the Afghan capital in Kabul, on September 09, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    نقاط تفتيش في عموم البلاد

    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


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