 رغم قلقه بشأن خاشقجي.. ترامب يبقى مرنا في التعامل مع الرياض | أخبار | DW | 11.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رغم قلقه بشأن خاشقجي.. ترامب يبقى مرنا في التعامل مع الرياض

بالرغم من أن الرئيس ترامب عبر عن قلقه البالغ بشأن اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي، لكنه يبقى في نهاية المطاف مرنا في التعامل مع الرياض بمنطق العقوبات أو التهديد بها، كما يطالب بذلك أعضاء في معسكره الجمهوري.

Jamal Khashoggi saudischer Journalist (Reuters)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس (11 تشرين أول/ أكتوبر 2018) أنه غير مستعد بعد للحد من مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، رغم تأكيده أنه يريد أجوبة على اختفائه.

وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد وقعتا العام الماضي اتفاق تسليح تشتري بموجبه السعودية أسلحة أميركية بقيمة 110 مليارات دولار. الصفقة جاءت في إطار صفقة أكبر شملت تبادلا تجاريا قيمته أكثر 300 مليار دولار، قدمها ترامب في حينه للرأي العام على أنها أكبر صفقة يعقدها في تاريخ الولايات المتحدة، حسب تعبيره. في هذا السياق قال ترامب الخميس إنه لا يستطيع أن يبرر التضحية بالوظائف والأرباح من صفقة الأسلحة المبرمة.

مختارات

اتهامات كثيرة توّجه للسعودية باختطاف واغتيال الصحفي جمال خاشقجي. الرياض من جهتها تصر على نفي علاقتها بالموضوع. في هذا الحوار يرّد محمد بن عبدالله آل زلفة، عضو سابق مجلس الشورى السعودي، على الاتهامات الموجهة لبلاده. (11.10.2018)

الغموض يلف قصة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول. DW عربية تعيد تركيب القصة منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اختفائه وتطرح تسعة أسئلة مهمة! (11.10.2018)

وأضاف من المكتب البيضاوي "ذلك لن يكون مقبولا .. إنهم ينفقون 110 مليارات دولار على المعدات العسكرية وعلى أمور تخلق الوظائف .. لهذا البلد". وتابع "سيأخذون تلك الأموال وينفقونها في روسيا أو الصين أو أي مكان آخر. أعتقد أن هناك طرقاً أخرى. إذا تبين أن الأمر سيء فهناك بالتأكيد طرق أخرى لمعالجة الوضع".

وأعرب ترامب مرة أخرى عن قلقه بشأن وضع خاشقجي. وقال "نحن لا يعجبنا هذا الأمر بتاتا". وصرح في وقت سابق لشبكة فوكس نيوز "هذه سابقة فظيعة جدا. لا يمكننا أن نسمح لذلك أن يحدث. ونحن متشددون ولدينا محققون هناك".

من جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست أن ولي العهد السعودي أمر بعملية "لاستدراج" خاشقجي وإحضاره إلى بلاده، وهي العملية التي ربما لم تسر على ما يرام في إسطنبول.

من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس إنه ينبغي فرض عقوبات على أعلى مستويات الحكومة السعودية إذا ثبت أن الحكومة مسؤولة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتله المحتمل في الوقت الذي يستعد فيه محققون أتراك لدخول القنصلية السعودية في اسطنبول حيث شوهد لآخر مرة. وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر للصحفيين في الكونغرس "إذا اتضح أنه ما نعتقده كلنا اليوم... فينبغي فرض عقوبات كبيرة على أعلى المستويات".

في غضون ذلك، أعلن مسؤول بارز بالرئاسة التركية اليوم الخميس أن طاقما تركيا سعوديا مشتركا سوف يحقق، بناء على طلب الرياض، في اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

مشاهدة الفيديو 01:49
بث مباشر الآن
01:49 دقيقة

نواب الكونغرس الأمريكي يتوعدون السعودية

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس أن مسؤولين في المنظمة الأممية أعربوا للسعودية عن "قلقهم" حيال الاختفاء الغامض للصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا. وقال ستيفان دوجاريك الذي وجهت إليه أسئلة عديدة عما يقوم به غوتيريش في هذه القضية خلال مؤتمره الصحافي اليومي "ليست لدينا معلومات من مصدر مستقل. نحن لسنا جزءا من التحقيق".

وأوضح دوجاريك أن اتصالات جرت بين مسؤولين أمميين وممثلين للسعودية للأعراب عن "قلقنا على مصير خاشقجي"، من دون أن يحدد أسماء هؤلاء المسؤولين، لافتا إلى أن هذه الاتصالات جرت في نيويورك. وأكد المتحدث أن غوتيريش "ليس مترددا في هذا الموضوع ودافع (على الدوام) بقوة عن الصحافيين"، مشيرا الى أن اتصالات تمت أيضا بين الأمم المتحدة وتركيا حول هذا الملف.

وقالت مونيكا غرايلي المتحدثة باسم ماريا فرناندا اسبينوزا الرئيسة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأخيرة متمسكة بحرية الصحافة، مشددة على وجوب إجراء "تحقيق مستقل ومحايد" في قضية خاشقجي. وأفاد دبلوماسيون أن أي دولة عضو في مجلس الأمن لم تطرح حتى الآن فرضية عقد اجتماع للمجلس لمناقشة اختفاء الصحفي السعودي.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ/أ.ف.ب/ رويترز)

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


 

مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

أشارت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير حديث لها إلى أن حياة الصحفيين معرضة للخطر في الكثير من دول العالم ويتم كل أسبوع اغتيال صحفي. وفي النصف الأول فقط من عام 2018 قتل 36 صحفيا محترفا و9 من صحافة المواطن. (08.10.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

نواب الكونغرس الأمريكي يتوعدون السعودية  

مواضيع ذات صلة

Türkei Protestkundgebung in Istanbul für vermissten Journalisten Khashoggi | Verlobte Hatice

خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي تطلب مساعدة ترامب 10.10.2018

طلبت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره منذ زيارته للقنصليّة السعوديّة في اسطنبول في الثاني من تشرين الأوّل / أكتوبر، الثلاثاء مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "من أجل تسليط الضوء" على هذه القضيّة.

Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi

تسعة أسئلة محيرة في لغز اختفاء جمال خاشقجي 11.10.2018

الغموض يلف قصة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول. DW عربية تعيد تركيب القصة منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اختفائه وتطرح تسعة أسئلة مهمة!

آخر التطورت في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي 10.10.2018

وسائل إعلام تركية وأجنبية تنقل تسريبات عن احتمال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد "فريق موت" جاء من السعودية إلى محل احتجازه في القنصلية السعودية باسطنبول.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  