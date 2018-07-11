 رغم غياب منتخبه ـ جمهور هذا البلد الأكثر حضوراً في مونديال روسيا | عالم الرياضة | DW | 14.07.2018

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عالم الرياضة

رغم غياب منتخبه ـ جمهور هذا البلد الأكثر حضوراً في مونديال روسيا

تميز مونديال روسيا بحضور جماهير قياسية انتقلت لتشجيع منتخبات بلادها من كل أرجاء العالم. لكن الطريف في الأمر هو أن أكثر المشجعين حضوراً في روسيا من حيث العدد، منتخباتهم غير مشاركة في كأس العالم الحالية، فمن هم يا تُرى؟

WM 2018 Russland Fans (picture-alliance/dpa/R. Stavrakis)

بلغ عدد بطاقات المشجعين التي تم توزيعها في مونديال روسيا حوالي مليون وثمانية ألف بطاقة، نصفها كان من نصيب المشجعين الروس، في حين حصل المشجعون الأجانب على نصف تلك البطاقات.

مختارات

هل أنت من عشاق اللعب الجميل؟ إذا كنت كذلك فلا بد وأنك لم تجد ظالتك في مونديال روسيا، فالشعار السائد من انطلاق المنافسات رص الصفوف إلى الخلف والحفاظ على مرمى خالي الأهداف. (13.07.2018)

جاءت نتائج مباريات كأس العالم بروسيا غريبة في كثير منها، فقد خرجت أكبر الأمم الكروية مبكرا من البطولة، وفشلت المنتخبات الإفريقية بشكل غريب. مدرب ألمانيا السابق بيرتي فوغتس يوضح أبرز المفاجآت وأهم اللاعبين في روسيا 2018. (11.07.2018)

وجاءت بيانات اللجنة التنظيمية على عكس ما كان ربما يتوقعه الكثيرون، حيث تصدرت جماهير الصين وبعدها جماهير الولايات المتحدة الأمريكية عدد المشجعين الأجانب، الذين سافروا إلى روسيا لمتابعة كأس العالم، بالرغم من أن بلدايهما لم يشاركا في كأس العالم الحالية.

وبلغ عدد المشجعين الصينيين (67 ألف) والأمريكيين (52000)، فيما جاء المشجعون المكسيكيون في المركز الثالث (44000) مشجع.

وضمت قائمة العشرة الأوائل جماهير منتخبين أوروبيين فقط، وهما ألمانيا (29000) وبريطانيا (30000) مشجع. وأشارت اللجنة التنظيمية أنها وزعت 12 ألف بطاقة هوية مشجع إضافية على الجماهير الإنجليزية، بعد تأهل منتخب "الأسود الثلاثة" لمباراة نصف النهائي.

WM 2018 - Englische Fans (picture-alliance/S. Simon)

الجماهير الإنجليزية في مونديال روسيا

وعن الإقبال الكبير للجماهير على مونديال روسيا، قال المدير العام للجنة التنظيمية، سوركين أليكسي "هذا يظهر أن الناس تخلصوا من الأحكام المسبقة. فنظرة الخارج إلى روسيا تغيرت. فنحن يمكننا لعب كرة القدم وتنظيم الأحداث الكبرى بشكل جيد".

يُذكر أن اللجنة التنظيمية لمونديال روسيا قد اعتمدت بطاقة هوية المشجّع (FAN ID) والتي يتقدم للحصول عليها مجاناً كل مشجع حصل على تذكرة المباراة. وتعتبر هذه البطاقة ضرورية لدخول الملعب وتستخدم كبديل للتأشيرة أيضاً، كما أنها تمنح امتيازات لأصحابها من أجل الاستفادة من النقل المجاني.

وأثنى رئيس الفيفا جياني انفانتينو على مونديال روسيا واعتبره الأنجح في تاريخ كأس العالم.

هـ.د

  • Fußball WM 2018 Kroatien vs Dänemark Fans (Reuters/C. Barria)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    اعتراف شفوي كرواتي

    هذه المرأة لا تدع مجالاً للشك والتخمين بشأن الفريق الذي تشجعه في كأس العالم. إنها تحمل قلبها الكرواتي على شفتيها.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/F. Hoermann)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    أوبليكس يشجع بلجيكا

    المشجعون من الجزء البلجيكي من "بلاد الغال" فرحون بالأداء التاريخي الذي يقدمه نجوم فريقهم في كأس العالم بروسيا. هذا المشجع، يرتدي زي شخصية البدين "أوبليكس" في سلسلة الكارتون الشهيرة أستريكس وأوبليكس.

  • Russland WM 2018 l Serbien vs Schweiz - Fan (picture alliance/dpa)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    تشجيع موسيقي لسويسرا

    هذا المشجع ترك "قرن الألب" الشهير في وطنه واستعاض عنه بآلة أخرى في روسيا من أجل دب الحماس في نفوس لاعبي منتخب بلده، سويسرا.

  • Russland WM 2018 l Iran vs Portugal - Fans (Reuters/M. Sezer)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    نساء من أجل إيران

    في وطنهم لا يُسمح لهم بدخول ملاعب كرة القدم، لذلك فإن المتعة كبيرة بالنسبة للمشجعات من إيران خلال حضور نهائيات كأس العالم في روسيا. وربما يلفت ذلك إليهم أنظار النظام في إيران.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Japan vs Polen | Fans (Reuters/J. Silva)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    لسان ياباني طويل

    اليابانيون شعب مهذب جدا في العادة، لكن عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، فلا ضير أن يخرجوا ألسنتهم وخصوصا عندما يلعب فريقهم بشكل جيد مثلما فعل في روسيا.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/Firo)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الألوان الفرنسية الثلاثة

    الأحمر، الأبيض، الأزرق، ولا ألوان غيرها! يضع المشجعون الفرنسيون ألوانهم الوطنية في شعرهم وعلى وجوههم كما يرتدون قمصان منتخبهم وعلم بلادهم.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/T. Bernardes)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    تشجيع البرازيل من المهد

    في سن مبكرة تقوم هذه الطفلة البرازيلية بتشجيع منتخب بلدها. ويبدو أن الحماس لـمنتخب "السيليساو" قد وصل إليها عن طريق لبن الأم.

  • Russland WM 2018 l Nigeria vs Island - Fan (Reuters/S. Perez)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    غزاة مسالمون من أيسلندا

    من الناحية الكروية لم تسر الأمور هذه المرة بشكل جيد بالنسبة لمحاربي "الفايكنج" القادمين من أيسلندا، مقارنة مع ما حققوه في بطولة أمم أوروبا عام 2016. لكن جماهيرهم تغزو روسيا أيضًا بطريقة سلمية مثيرة للحماس.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/P. Arvidson)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    انتقام المونتيزوما للمكسيك

    تستخدم عبارة "انتقام المونتيزوما" كناية عن الإصابة بالإسهال خصوصا في بلاد أمريكا الجنوبية. والانتقام يناسب ما فعله فريق المكسيك بالفوز على ألمانيا 1- صفر، ردا على خسارته العام الماضي أمام المانشافت في كأس القارات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Senegal vs Kolumbien | Fans (Reuters/M. Rossi)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الأسد السنغالي انطلق

    جميع الفرق الإفريقية خرجت من مرحلة المجموعات بمونديال روسيا. ولو كانت نجحت في البقاء فيها لواصلت جماهيرها - مثل هذا "الأسد" من السنغال- لمنح البطولة نكهة جماهيرية رائعة.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/E. Kremser)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    النظارات الأرجنتينية

    حتى وإن كانت العمامة ليست غطاء الرأس التقليدي في وطنه، يدرك الجميع أن هذا الرجل يرى كل شيء من خلال النظارات الأرجنتينية.

  • Russland WM 2018 l Saudi Arabien vs Ägypten - Fan (Reuters/D. Sagou)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    فرعون حزين على مصر

    ثلاث مباريات، ثلاث هزائم لمنتخب "الفراعنة" في كأس العالم، لذلك فلا عجب أن يعكس وجه هذا المشجع ما يراه يحدث لفريق بلده على أرض الملعب.

  • Russland WM 2018 Kolumbien gegen Japan (Reuters/D. Sagolj)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    نمر كولومبي

    في الواقع النمور توجد في كولومبيا في حدائق الحيوان فقط. لكن هذا المشجع فضل أن يحمس لاعبي منتخب بلده واضعا قناع نمر على رأسه بدلا من حبات البن، فنجوم كولومبيا يحملون لقب الـ"كافيتيروس"، ومعناه زارعو القهوة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 | Achtelfinale | Uruguay vs. Portugal (Reuters/M. Sezer)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الشمس تسطع على أوروغواي

    رغم الشمس الساطعة فوق رأس هذه المشجعة إلا أنها تكاد لا تصدق أن فريق بلدها (أروغواي) حالفه الحظ فأصبح بين الثمانية الأوائل في مونديال روسيا. لكنه خرج بعد ذلك أمام فرنسا.

  • Fußball WM 2018 Belgien vs Japan (Imago/Belga/B. Fahy)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    روح رياضية بلجيكية

    بإمكان كرة القدم أن تربط بين الشعوب. وقد ثبت ذلك من قبل هذين المشجعين البلجيكيين. فقد برهنا على الروح الرياضية بأن رسم كل منهما على وجهه علم بلده (بلجيكا) بجانب علم البلد المنافس في ثمن النهائي، اليابان. اعداد شتيفان نستلر/ ص.ش


مختارات

تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

شهد مونديال روسيا سباقا بين الجماهير في التقاليع والأزياء المعبرة التي آملوا من خلالها تحفيز فرقهم، فكان هناك الفراعنة والفايكينغ والأسد السنغالي وغيرهم. جولة مصورة مع الجماهير في كأس العالم بروسيا 2018. (06.07.2018)  

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