رغم رفع الإلزام.. ربع العاملين في ألمانيا يعملون من البيت

أظهر مسح أجراه معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية ونُشر اليوم الاثنين (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2022) في ميونيخ أنه في آب/أغسطس الماضي بلغت نسبة الموظفين الذين يعملون من المنزل جزئيا على الأقل 24.5 في المئة بتراجع قدره 0.4 في المئة مقارنة بالاستطلاع الأخير الذي جرى في نيسان/أبريل الماضي.
وقال يان-فيكتور أليبور الخبير لدى المعهد: "انتهى الالتزام بالعمل من المنزل في آذار/مارس الماضي، ولكن تطبيق ذلك تراجع بنسبة محدودة للغاية منذ ذلك الحين". وبحسب البيانات، كانت نسبة العاملين من المنزل في آذار/مارس تبلغ 27.6 في المئة. وبلغت أعلى قيمة سجلها مؤشر "إيفو" في آذار/مارس عام 2021، والتي بلغت 31.7 في المئة.
وقال أليبور: "يبدو أن الشركات والموظفين مستمرون في استخدام إمكانية العمل من المنزل"، مضيفا أن العديد من الشركات أعلنت عن استمرار هذه الإمكانية وبررتها برغبات الموظفين، من بين أمور أخرى. ويعتقد أليبور أن لوائح الدولة لا يمكن أن تساهم في توسيع عروض العمل من المنزل إلا على نطاق محدود.
وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة من الموظفين الذين يعملون جزئيا على الأقل من المنزل في آب /أغسطس الماضي (35.5 في المئة)، وكانت أعلى نسبة تندرج تحت هذا القطاع بين الاستشاريين الإداريين ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات (71% لكل منهما). في المقابل، سجل أدنى نسبة قطاعا تجارة التجزئة والبناء (3.4 في المئة للأول و5.1 في المئة للثاني). وبلغت نسبة العاملين من المنزل في قطاعي التصنيع والبيع بالجملة 15 في المئة لكل منهما.
ع.ش/ح.ز (د ب أ)
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المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر في المنزل
منتجات تحت المجهر
يحتوي الكثير من لعب الأطفال على مواد كيماوية سامة أو مواد أخرى تشكل خطراً على صحة الأطفال لا يعرفها الآباء. ولكي يكون المستهلك الأوروبي على إلمام بهذه المخاطر وغيرها، تقوم المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي بإعلام الرأي العام حول منتجات من مختلف الأنواع من شأنها أن تشكل خطراً على حياة الانسان. أهم الأمثلة في صور.
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المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر في المنزل
نظام أوروبي لتبادل المعلومات
تختفي سموم عديدة في الكثير من قطع الأثاث والمنتجات الأخرى. وفي حال تم اكتشاف هذه المخاطر من قبل المراقبين، يتعين على الشركات المنتجة لهذه السلع إتلافها أو سحبها من الأسواق. ومن خلال نظام "رابيكس" (Rapix) للتحذير، تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتبادل المعلومات حول المنتجات الخطيرة المكتشفة في أسواقها.
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المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر في المنزل
خطر محدق
الأجهزة المنزلية على غرار المكواة يمكن أن تتحول إلى خطر محدق، فعندما يتم إيصالها بالتيار الكهربائي وتسخن، يمكن أن تحترق وتتسبب في أذى لمستخدمها. لذا وجب الحرص عند اقتناء أو استخدام الأجهزة المنزلية التي تفتقد للجودة العالية.
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المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر في المنزل
معايير مختلفة
منذ عام 2003 تم تسجيل أكثر من 16 ألف منتج يتضمن مواداً تشكل خطراً على صحة الانسان. الكثير من الأقمشة وقطع الملابس تتضمن مواداً كيميائية ضارة. كما تشكل الأحزمة في البناطيل أو القمصان خطراً كبيراً إذا لم يتم تصنيعها وتركيبها وفق معايير معينة. وبينما يحدد الاتحاد الأوروبي ضوابط لكيفية تصنيع وتركيب هذه القطع، إلا أن مناطق أخرى من العالم تفتقد لمثل هذه المعايير.
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المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر في المنزل
أنيق لكنه مضر بالصحة
تحتوي الأحذية خصوصاً ومنتجات جلدية أخرى على مادة "الكروم ستة" السامة، وهي مادة تنشأ خلال عملية دباغة الجلد. وفي حال ارتداء الحذاء بقدمين حافيتين، من شأن هذه المادة أن تشكل خطراً على صحة الإنسان وتتسبب في إصابته بالحساسية.
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المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر في المنزل
ماركات مزيفة من الصين
"صنع في الصين" هو الختم الموجود على 64 في المئة من المنتجات التي فشلت في اختبار الجودة، ومن بينها سلع مقلدة تتسبب في خسائر فادحة للاقتصادات الأوروبية، خاصة وأنه يتم التحايل على المستهلك من خلال أختام جودة مزيفة.
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المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر في المنزل
الوشم قد يتسبب في أذى للجسد
فن أم أذى للجسد؟ يبدو أن هذا السؤال لا يطرحه إلا البعض، إذ يتزايد الإقبال على الأوشام الملونة، التي تكون في أحيان كثيرة سامة، خاصة إذا تضمنت الصبغة مواداً سامة على غرار طلاء السيارات.
الكاتب: صابرينه بابست/ ش.ع