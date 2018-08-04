رغم رفض طلبات لجوئهم.. لديهم فرص كبيرة للبقاء في ألمانيا

ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء (14 آب/اغسطس) أن فرص بقاء طالبي اللجوء الأفارقة والذين رفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا عالية.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن إحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى أنه تم البت بأكثر من 36 ألف طلب لجوء للأشخاص القادمين من الدول الإفريقية في النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الصحيفة نقلاً عن جواب للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من حزب اليسار إن 27.250 من الأفارقة الذين قدموا طلبات اللجوء في ألمانيا في النصف الأول من 2018 لم يحصلوا على حق الحماية، وبالرغم من ذلك لم يتم ترحيل سوى 3.164 شخصاً، غالبيتهم إلى دول أوروبية أخرى وليس إلى دولهم في إفريقيا.

ووفقاً لتقرير الصحيفة فإنه لم يتم ترحيل سوى 1.149 شخصاً إلى الدول الإفريقية، وهذا لا يشمل الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم فحسب، بل الأشخاص الذين تم ترحيلهم لأسباب أخرى أيضاً.

وبحسب بيانات الصحيفة فقد تم ترحيل 864 شخصاً من طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى المغرب أو الجزائر أو تونس، في حين تم ترحيل 285 آخرين إلى الدول الإفريقية الأخرى، بالإضافة إلى 168 شخصاً عادوا بشكل طوعي إلى بلدانهم في إفريقيا عن طريق البرنامج الذي تدعمه الحكومة الألمانية للعودة الطوعية.

م.ع.ح/د.ص (ك ن ا) - مهاجر نيوز