 رغم رفض طلبات لجوئهم.. لديهم فرص كبيرة للبقاء في ألمانيا | أخبار | DW | 14.08.2018

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أخبار

رغم رفض طلبات لجوئهم.. لديهم فرص كبيرة للبقاء في ألمانيا

أشارت صحيفة ألمانية إلى أن غالبية طلبات لجوء الأشخاص القادمين من إفريقيا في النصف الأول من العام الحالي رُفضت، وبالرغم من ذلك فإن غالبية أولئك الأشخاص لا يتم ترحيلهم.

Deutschland Gespräch Asylsuchende mit Bundesmat für Migration und Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/arifoto UG/M. Reichel)

ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء (14 آب/اغسطس) أن فرص بقاء طالبي اللجوء الأفارقة والذين رفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا عالية.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن إحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى أنه تم البت بأكثر من 36 ألف طلب لجوء للأشخاص القادمين من الدول الإفريقية في النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الصحيفة نقلاً عن جواب للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من حزب اليسار إن 27.250 من الأفارقة الذين قدموا طلبات اللجوء في ألمانيا في النصف الأول من 2018 لم يحصلوا على حق الحماية، وبالرغم من ذلك لم يتم ترحيل سوى 3.164 شخصاً، غالبيتهم إلى دول أوروبية أخرى وليس إلى دولهم في إفريقيا.

ووفقاً لتقرير الصحيفة فإنه لم يتم ترحيل سوى 1.149 شخصاً إلى الدول الإفريقية، وهذا لا يشمل الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم فحسب، بل الأشخاص الذين تم ترحيلهم لأسباب أخرى أيضاً.

وبحسب بيانات الصحيفة فقد تم ترحيل 864 شخصاً من طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى المغرب أو الجزائر أو تونس، في حين تم ترحيل 285 آخرين إلى الدول الإفريقية الأخرى، بالإضافة إلى 168 شخصاً عادوا بشكل طوعي إلى بلدانهم في إفريقيا عن طريق البرنامج الذي تدعمه الحكومة الألمانية للعودة الطوعية.

م.ع.ح/د.ص (ك ن ا) - مهاجر نيوز

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

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  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

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  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

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  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

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  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

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  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

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  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

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    مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش


 

 

 

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