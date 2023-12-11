رغم رفض المشجعين-أندية ألمانيا تقبل استقدام مستثمرين خارجيين

في المحاولة الثانية خلال سبعة أشهر، صوتت الأندية الـ 36 المشاركة في رابطة كرة القدم الألمانية، بدوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، لصالح السماح لمستثمرين خارجيين بدخول البوندسليغا. وقد انتقد المشجعون تلك الخطوة.

صوت ممثلو الـ36 ناديا الناشطة بدوري الدرجتين الأولى والثانية بالموافقة على خطط رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، للسماح لأندية البوندسليغا والدرجة الثانية باستقدام مستثمرين خارجيين.

وحصل الاقتراح على موافقة أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، بتصويت 24 ناديا لصالحه، بينما رفضت 10 أندية المقترح وامتنع ناديان عن التصويت، وذك في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي انعقد قبل ظهر اليوم الاثنين (11 ديسمبر/ كانون الأول 2023) في مدينة فرانكفورت بوسط ألمانيا.

وبهذه الموافقة، يمكن للرابطة الآن الدخول في مفاوضات ملموسة مع شريك تسويق استراتيجي يدفع مليار يورو (1,08 مليار دولار) مقابل نسبة من عوائد البث التليفزيوني، حيث سيتم الاستفادة من هذه الأموال لتقوية النماذج التجارية للرابطة والتسويق الخارجي، حيث يبتعد بوندسليغا عن الدوري الإنجليزي الممتاز "برمييرليغ" بفارق كبير في هذا المجال.

ويقال إن ست شركات أعربت عن اهتمامها بالعمل مع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم. ويجب أن تكون مدة العقد 20 عامًا كحد أقصى وأن يتم توقيعه بحلول بداية موسم 2024/25.

وكان قد تم رفض خطة مشابهة في أيار/مايو الماضي، بعد الفشل في الحصول على موافقة الثلثين.

مخاوف الجماهير من تلك الخطوة

وانتقدت جماهير كرة القدم بشكل واسع هذا المقترح، وذكرت أن دخول مستثمر من شأنه أن يشوه المنافسة. وقال يوست بيتر رئيس رابطة الجماهير "أونزريه كورفه" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وفقا للحسابات الحالية، فإن هذا النموذج يقوي الثلث العلوي في الدوريات التابعة للرابطة، بينما يمكن لثلثي الأندية توقع تحسينات محدودة".

وخلال المباريات التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع، أعربت عدة مجموعات للجماهير عن معارضتها لفكرة إدخال مستثمرين خارجيين.

وعلى سبيل المثال، رفعت جماهير يونيون برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ لافتات تحمل عبارة "لا لإدخال المستثمرين في رابطة الدوري الألماني"، خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت وانتهت بفوز يونيون برلين.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)