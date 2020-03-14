رغم خطر كورونا .. اليابان ماضية في تحضيرات أولمبياد 2020

أكد رئيس وزراء الياباني شينزو آبي أن دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 تموز/ يوليو حتى التاسع من آب/ أغسطس المقبلين ستبقى في موعدها المقرر، رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وأشار آبي إلى أنه لا نية لحكومته لإعلان حال الطوارئ بسبب فيروس كورونا. وجاء كلام آبي بعد يومين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في رزنامة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

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وقال رئيس الوزراء الياباني في تصريحات السبت (14 مارس/ آذار 2020): "سنتعاون بشكل وثيق مع المسؤولين، ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء". وأضاف: "نريد استضافة الألعاب كما هو مقرر من دون أي متاعب من خلال التغلب على انتشار الفيروس".

وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالمياً على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.

ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو. وشدد آبي على "التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة من أجل إنجاح الألعاب"، مشيراً إلى أن الطرفين لم يناقشا أي احتمال لتأجيلها.

وكان البرلمان الياباني قد منح آبي صلاحيات تخوله إعلان حال الطوارئ في البلاد بسبب فيروس "كوفيد-19"، لكن رئيس الحكومة اعتبر الأمر غير ضروري في الوقت الحالي. ومن شأن قرار مماثل، في حال اتخذ، الطلب من الشعب الياباني ملازمة المنازل وإقفال المدارس والأماكن العامة.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الألماني، توماس باخ، أكد في حديث لشبكة "إيه آر دي" الألمانية هذا الأسبوع، أن اللجنة ستتبع توصية منظمة الصحة العالمية التي صنفت "كوفيد-19" كوباء عالمي، بشأن إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية.

ع.ج/ ي. أ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)