رغم خسارة نهائي أمم أوروبا.. استقبال حافل لسيدات ألمانيا

احتشد الآلاف من المشجعين لاستقبال المنتخب الألماني للسيدات لدى عودته إلى البلاد اليوم الاثنين (الأول من أغسطس/ آب 2022).

ولم يحظ منتخب سيدات ألمانيا حامل اللقب ثماني مرات بمثل هذا الاستقبال من قبل رغم خسارته أمام منتخب إنجلترا 1/2 بعد وقت إضافي في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد ويمبلي في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022).

وقالت المدافعة جوليا جفين لدى استقبال المنتخب الألماني في قاعة "رومير" بمدينة فرانكفورت "هذا أمر لا يصدق وهو ما كنا نحلم به، إنها تجربة رائعة أن يكون الناس متحمسين للغاية".

وتوج منتخب ألمانيا بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات ثماني مرات من قبل، لكن هذه النجاحات لم تنل حظها من الصدى الإعلامي، مثلما حدث مع هذه النسخة من البطولة القارية التي جرت على مدار أربعة أسابيع في إنجلترا، وشهدت المباراة النهائية لها حضور أكثر من 87 آلف مشجع في استاد ويمبلي.

وقالت المدربة مارتينا فوس تكلنبرغ "بالتأكيد عانينا كثيرا، أردنا حقا أن نكون بطلات أوروبا وليس بطلات القلوب". وأضافت "لكن إذا كان الأداء المذهل ساهم في مرورنا إلى قلوب الشعب الألماني، فنحن سعداء بكوننا بطلات القلوب".

وأثنى المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الداخلية نانسي فيزر، وبيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، على منتخب السيدات الألماني.

وكتب شولتس في تغريدة عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "كانت بطولة ساحرة وكل الشعب الألماني فخور بهذا الفريق".

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)