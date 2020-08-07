 رغم خبرته المتواضعة.. بيرلو مدربا ليوفنتوس خلفاً لساري | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.08.2020

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رياضة

رغم خبرته المتواضعة.. بيرلو مدربا ليوفنتوس خلفاً لساري

رغم عدم توفره على خبرات تدريبية، إلّا أن إدارة يوفنتوس اقتنعت بأندريا بيرلو وعينته مدربا أول للفريق الذي توج بالدوري للعام التاسع تواليا ويضع دوري أبطال أوروبا نصب عينيه منذ عام 1996.

أندريا بيرلو في مواجهة مع إيسكو لاعب ريال مدريد عام 2015

أندريا بيرلو في مواجهة مع إيسكو لاعب ريال مدريد عام 2015

أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا السبت (8 أغسطس/ آب 2020) تعيين نجمه السابق أندريا بيرلو مدربا لفريقه الأول خلفا لماوريتسيو سارّي المقال من منصبه، بعد إقصاء الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الجمعة أمام ليون الفرنسي، في واقعة أجلت حلم دوري الأبطال الذي يبحث عنه يوفنتوس منذ 24 عاما.

وأشار يوفنتوس في بيان رسمي إلى أن "بيرلو وقع عقدا اليوم لمدة عامين حتى 30 حزيران/ يونيو 2022". ويأتي تعيين بيرلو بعد عشرة أيام فقط من تعيينه على رأس فريق يوفنتوس لتحت 23 عاما. 

مختارات

في حين اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا "مجرد خطوة"، أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، خيبة أمله من إقصاء فريقه، لكنه قال إنه "فخور" بما قدمه الفريق هذا الموسم.

أعاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسم مسار استكمال موسمه الذي عكره كورونا، بقرار استئناف مسابقته الأبرز، دوري الأبطال، بنظام بطولة مصغرة تستضيفها لشبونة. كما ستكتمل مسابقة الدوري الأوروبي بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية.

بعد توقف طويل بسبب كورونا، نجح مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي في بلوغ ربع نهائي دور أبطال أوروبا لكرة القدم. فقد أثبت السيتي علو كعبه على ريال مدريد، بينما لم تؤثر خسارة ليون أمام يوفنتوس على صعوده للدور التالي.

ولا يملك بيرلو خبرات تدريبية كبيرة، ولم يبدأ في برامج التدريب إلا عام 2019 وعكس زين الدين زيدان الذي كان مدربًا مساعدا في ريال مدريد قبل أن يتسلم القيادة، لم يتواجد بيرلو سابقا في دكة تدريب فريق يوفنتوس الأول المدجج بالنجوم، بل ولا تتجاوز خبرته التدريبية ككل الأيام العشرة التي قضاها مع فريق يوفنتوس تحت 23 عاما.

وأضاف يوفنتوس "اليوم، يبدأ فصل جديد من مسيرته في عالم كرة القدم، وكما قيل الاسبوع الماضي: من مايسترو الى ميستر (مدرب)"، متابعا: "بدءا من اليوم سيصبح المدرب للجميع في يوفنتوس، حيث قرر النادي تكليفه بالقيادة الفنية للفريق الأول".

وأفاد يوفنتوس: "كان لبيرلو مسيرة أسطورية في كرة القدم كلاعب، فأحرز كل شيء من دوري الأبطال إلى كأس العالم 2006"، مضيفا: "في سنواته الأربع في وسط يوفنتوس، أحرز بيرلو عدة ألقاب، العديد من ألقاب الدوري، كأس إيطاليا وكأس السوبر".

ولعب بيرلو (41 عاما) ليوفنتوس بين 2011 و 2015، لكنه بدأ مسيرته الكروية في نادي بريشيا عام 1995، وانتقل بعدها إلى إنتر (1998) الذي أعاره إلى كل من ريجينا وبريشيا، لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميلان حيث أمضى عشرة أعوام (2001-2011) فاز خلالها  بعدة ألقاب منها دوري أبطال أوروبا مرتين. واختتم مسيرته كلاعب في نيويورك سيتي الأميركي (2015-2017).

وأقيل ساري (61 عاما) بعد موسم واحد على قدومه من تشلسي الانكليزي، برغم قيادته "السيدة العجوز" إلى التتويج بلقب الدوري للعام التاسع تواليا. وانتهى مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي في دورري أبطال أوروبا، على الرغم من فوزه على ضيفه ليون الفرنسي 2-1 في الإياب، وذلك لخسارته ذهابا صفر-1.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، خاض بيرلو 116 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا، وكان عنصرا حاسما بفوز بلاده بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

إ.ع/ص.ش ( أ ف ب)

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