واحد من القليل: فرخ بطريق يغادر عشه الاصطناعي. تشير التقديرات إلى أن عدد أزواج البطاريق التي تتكاثر في جميع أنحاء العالم يقل عن 10,000 زوج، بعد أن كان عددها 42,500 زوج في عام 1991، وغالباً ما تتخلى البطاريق عن التكاثر إذا لم تجد ما يكفي من الغذاء، ويفضل أن يكون السردين أو الأنشوجة. لذلك يخشى الباحثون أنه بحلول عام 2035، قد تنقرض طيور البطريق.