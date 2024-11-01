رغم جهود الحماية.. البطاريق الإفريقية مهددة بالانقراض
التغير المناخي والصيد المكثف وندرة الغذاء يهددان موطن البطريق الأفريقي، فحسب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، فإن هذه الطيور مهددة الآن بالانقراض. يريد نشطاء حقوق الحيوان في جنوب أفريقيا إنقاذ هذه الطيور.
الأخيرة من نوعها
تستريح البطاريق الأفريقية على الشاطئ في مستعمرة البطريق في بولدرز بيتش بالقرب من كيب تاون. في أكتوبر صنف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) البطريق الأفريقي على أنه مهدد بالانقراض بشكل خطير - وكانت الطيور التي لا تطير تعتبر في السابق مهددة بالانقراض ”فقط“. ويتعرض هذا النوع من الطيور للتهديد بسبب التلوث والتوسع العمراني الذي يحد من موطنها. كما أن إنفلونزا الطيور تسبب لها مشاكل أيضاً.
مخاطر المجاعة
التهديد الأكبر هو نقص الغذاء، كما قالت عالمة الأحياء البحرية أليسون كوك لوكالة الأنباء الفرنسية: "العديد من طيور البطريق معرضة لخطر المجاعة". ويسلب الصيد التجاري على وجه الخصوص إمدادات الغذاء من هذه الحيوانات، لكن التغير المناخي يلعب دورًا أيضًا. فهو يغير تيارات المحيط وبالتالي يعيد توجيه أسراب الأسماك.
مشكلة تراجع التكاثر
واحد من القليل: فرخ بطريق يغادر عشه الاصطناعي. تشير التقديرات إلى أن عدد أزواج البطاريق التي تتكاثر في جميع أنحاء العالم يقل عن 10,000 زوج، بعد أن كان عددها 42,500 زوج في عام 1991، وغالباً ما تتخلى البطاريق عن التكاثر إذا لم تجد ما يكفي من الغذاء، ويفضل أن يكون السردين أو الأنشوجة. لذلك يخشى الباحثون أنه بحلول عام 2035، قد تنقرض طيور البطريق.
مستشفى الطيور
يحاول نشطاء حقوق الحيوان في جنوب أفريقيا مساعدة البطاريق الأفريقية، فهم يصطادون هذه الحيوانات لفحصها بحثاً عن الإصابات والأمراض، ومساعدتها إذا لزم الأمر قبل إطلاقها مرة أخرى في البرية، حتى أنه يمكن إجراء الأشعة السينية للمرضى الصغار في مستشفى خاص بالطيور البحرية في تيبلفيو بالقرب من كيب تاون.
مصدر دخل سياحي
وحتى حكومة جنوب أفريقيا لها مصلحة في ضمان بقاء طيور البطريق على قيد الحياة. يأتي الآلاف من الناس لمشاهدة الطيور كل عام، كما هو الحال هنا في سيمونز تاون. وتكسب جنوب أفريقيا عدة ملايين من الدولارات الأمريكية سنوياً من هذا الأمر - فالسياحة قطاع اقتصادي مهم. ومنذ إدراجها في القائمة الحمراء، أصبحت طيور البطريق ذات النظارة أكثر تسليطاً للأضواء.
حظر الصيد
الاهتمام سلاح ذو حدين، لأن طيور البطريق حساسة للغاية: "أصبح الإزعاج يشكل تحديًا متزايدًا"، كما قال آرني بورفيس، مسؤول حماية السواحل في كيب تاون، لوكالة الأنباء الفرنسية. من الناحية السياسية، كان هناك نجاح واحد: اعتبارًا من يناير 2025، سيتم حظر الصيد في محيط ست مستعمرات للبطاريق في جنوب أفريقيا، مبدئيًا لمدة عشر سنوات.
ضرورة توفير بيئة صحية لطيور البطريق
ينتقد نشطاء حقوق الحيوان حقيقة أن مناطق الاستبعاد المخطط لها صغيرة للغاية - وأن هناك حاجة إلى تغيير شيء ما على المدى الطويل. لأنه: "بغض النظر عن مقدار ما نقوم به، إذا لم تكن هناك بيئة صحية لطيور البطريق، فإن عملنا سيذهب سدى"، كما يؤكد الطبيب البيطري ديفيد روبرتس في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية.