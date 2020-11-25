 رغم تشديد القيود.. إصابات ووفيات كورونا بألمانيا تعاود الارتفاع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.12.2020

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رغم تشديد القيود.. إصابات ووفيات كورونا بألمانيا تعاود الارتفاع

رغم كل القيود التي تطبقها الولايات الألمانية، ومن ذلك منع التجمعات داخل المقاهي والمطاعم وإجبارية ارتداء الكمامات، إلّا أن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد سجلّت رقما مقلقا للغاية، في ظل طموح واسع بقرب طرح اللقاح.

رغم تشديد القيود ماتزال أعداد الإصابات والوفيات بكورونا بألمانيا مرتفعة

رغم تشديد القيود ماتزال أعداد الإصابات والوفيات بكورونا بألمانيا مرتفعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت (الخامس من ديسمبر/كانون الأول) أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات 24 الماضية بلغ 23 ألفا و318 إصابة، فضلا عن 487 حالة وفاة جديدة، وهو ثاني أعلى مستوى في عدد الوفيات اليومية الذي تسجله ألمانيا منذ بدء الجائحة.

وكانت ألمانيا سجلت يوم السبت الماضي 21 ألفا و695 إصابة، ما يعني استمرار ارتفاع الإصابات رغم إجراءات الإغلاق الجزئي التي أعلنتها الولايات الألمانية منذ أكثر من شهر، والمستمرة إلى غاية بداية العام المقبل على أقلّ تقدير.

مختارات

منحت المملكة المتحدة، كأول بلد في العالم، الترخيص للقاح ألماني-أمريكي مضاد لفيروس كورونا، وسيبدأ استخدامه في البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل. والمفوضية الأوروبية تحدد موعدا للبت في قرار منح الترخيص لنفس اللقاح.

رغم إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، ووسط انتقادات حادة، يعقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي مؤتمره العام على مدار يومين. وتم تسجيل مظاهرة ضد سياسات الحزب بمشاركة حوالي ألف شخص خارج مقر انعقاد مؤتمره.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلي وصل إلى 1.16 مليون، بينما يقترب عدد الوفيات من 19 ألفا، فيما وصل عدد المتعافين إلى حوالي 832 ألفا.

وبحسب بيانات المعهد، أرتفع معدل الاستنساخ إلى 138.7 لكل 100 ألف شخص، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض خلال سبع أيام.

وفي ظل هذه التطورات دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودير، مجلس وزراء حكومة الولاية إلى اجتماع خاص غدا الأحد لمناقشة اتخاذ "إجراءات إضافية" لاحتواء أزمة جائحة كورونا، بحسب مكتب رئيس الحكومة في مدينة ميونخ. ويوقع مراقبون أن يوافق الاجتماع على مزيد من التشديد للقيود الخاصة بمكافحة الجائحة.
 

من جهة أخرى، كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، نُشِرَتْ اليوم السبت، أن الأمل في وجود لقاح مضاد لفيروس كورونا ترك أثرا إيجابيا على مناخ الاستهلاك في البلاد.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة (ماكنزي) للاستشارات، أن نسبة المستهلكين الذين يتوقعون في الوقت الراهن استمرار القيود على الحياة العامة لمدة تزيد عن ستة أشهر، بلغت 50%، مقارنة بـ 68% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ووصلت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون حدوث تعاف اقتصادي في غضون الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، إلى نحو 25%.

وقال يسكو بيري، الخبير في شركة "ماكنزي":" لم نشهد ارتفاعا على هذا النحو في التفاؤل بين المستهلكين منذ آذار/مارس الماضي"، معربا عن اعتقاده في أن تحسن المناخ العام رغم تشديد قواعد الإغلاق الجزئي، يعكس مدى أهمية اللقاح المحتمل وقوة الإشارة التي بعث بها بالنسبة لثقة المستهلكين.

 عالميا وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إلى 65 مليونا و925 ألفا و 374 حالة، حتى الساعة 0822 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيدـ 19الذي يسببه فيروس كورونا مليونا و519 ألفا و50 حالة.
 

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ) 

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سلسلة تبريد لقاحات فيروس كورونا

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