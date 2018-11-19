رغم تداعيات مقتل خاشقجي.. رئيس سيمنس يتوجه للسعودية

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا اليوم الاثنين (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) أن جو كيزر، رئيس شركة سيمنس، سيتوجه إلى السعودية، رغم تبعات الأزمة السياسية الناجمة عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وأوضحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الصادرة اليوم أن كيزر سيشارك في مؤتمر لشركة أرامكو السعودية الحكومية للنفط.

وفي إشارة إلى التوترات السياسية الناجمة عن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا، قال كيزر إن "من المهم الإبقاء على الحوار أيضا في الأوقات الصعبة مع العملاء والعاملين والشركاء السعوديين، بالضبط كأهمية التوضيح والعدالة في واقعة خاشقجي".

وعقبت سيمنس على تقرير الصحيفة، قائلة إن "السيد كيزر سيكون واحدا من لجنة مناقشة في ندوة لعملاء أرامكو". ونوهت سيمنس إلى أنه لن يكون هناك مشاورات سياسية أو توقيعات لعقود في هذه الفعالية.

يذكر أن هناك عدة وزراء سعوديين أعضاء في مجلس الإشراف والمراقبة على أرامكو. وكان كيزر قد ألغى مشاركته قبل نحو شهر في مؤتمر مبادرة الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض بسبب مقتل خاشقجي.

وسيشارك في مؤتمر آرامكو عدد من ممثلي شركات غربية مهمة، مثل جيف ميلر، رئيس شركة هوليبورتون الأمريكية وهي شركة خدمات نفطية ذات أهمية دولية. وتشارك سيمنس في الوقت الراهن في مشروعين كبيرين في السعودية أحدهما بناء محطة طاقة تعمل بالغاز وأخرى إنشاء مترو أنفاق جديد في العاصمة الرياض.

وكان كيزر قد ذكر بعد إلغائه المشاركة في مؤتمر الرياض في الشهر الماضي أن هناك فرص للتجارة مع السعودية، وقدر قيمة التعاملات التجارية بحلول 2030 بـ 30 مليار دولار.

من جانبها، صعدت الحكومة الألمانية ضغوطها السياسية على السعودية في الوقت الراهن وفرضت حظر سفر بحق الأشخاص الثمانية عشر المتهمين بأن لهم علاقة بمقتل خاشقجي.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)