 رغم تداعيات مقتل خاشقجي.. رئيس سيمنس يتوجه للسعودية | أخبار | DW | 19.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رغم تداعيات مقتل خاشقجي.. رئيس سيمنس يتوجه للسعودية

قبل نحو شهر ألغى، جو كيزر، رئيس شركة سيمنس الألمانية مشاركته في مؤتمر مبادرة الاستثمار في السعودية بسبب مقتل خاشقجي. اليوم ورغم أن قضية خاشقجي أخذت أبعادا أخطر قرر كيزر التوجه للسعودية للمشاركة في مؤتمر لشركة أرامكو.

Deutschland Joe Kaeser (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

رئيس شركة سيمنس جو كيزر.

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا اليوم الاثنين (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) أن جو كيزر، رئيس شركة سيمنس، سيتوجه إلى السعودية، رغم تبعات الأزمة السياسية الناجمة عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وأوضحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الصادرة اليوم أن كيزر سيشارك في مؤتمر لشركة أرامكو السعودية الحكومية للنفط.

وفي إشارة إلى التوترات السياسية الناجمة عن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا، قال كيزر إن "من المهم الإبقاء على الحوار أيضا في الأوقات الصعبة مع العملاء والعاملين والشركاء السعوديين، بالضبط كأهمية التوضيح والعدالة في واقعة خاشقجي".

مختارات

قررت برلين وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي سعوديين في القنصلية السعودية بإسطنبول. ومن غير المعروف حتى الآن إلى متى سيستمر حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية. (19.11.2018)

في مقابلة خاصة أجرتها معه DW، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جو كيزر إن ترامب لعب دوراً في محاولة عرقلة اتفاق الشركة الألمانية مع الحكومة العراقية والدفع في اتجاه منح الصفقة بالكامل لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية. (08.11.2018)

وعقبت سيمنس على تقرير الصحيفة، قائلة إن "السيد كيزر سيكون واحدا من لجنة مناقشة في ندوة لعملاء أرامكو". ونوهت سيمنس إلى أنه لن يكون هناك مشاورات سياسية أو توقيعات لعقود في هذه الفعالية.

يذكر أن هناك عدة وزراء سعوديين أعضاء في مجلس الإشراف والمراقبة على أرامكو. وكان كيزر قد ألغى مشاركته قبل نحو شهر في مؤتمر مبادرة الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض بسبب مقتل خاشقجي.

وسيشارك في مؤتمر آرامكو عدد من ممثلي شركات غربية مهمة، مثل جيف ميلر، رئيس شركة هوليبورتون الأمريكية وهي شركة خدمات نفطية ذات أهمية دولية. وتشارك سيمنس في الوقت الراهن في مشروعين كبيرين في السعودية أحدهما بناء محطة طاقة تعمل بالغاز وأخرى إنشاء مترو أنفاق جديد في العاصمة الرياض.

وكان كيزر قد ذكر بعد إلغائه المشاركة في مؤتمر الرياض في الشهر الماضي أن هناك فرص للتجارة مع السعودية، وقدر قيمة التعاملات التجارية بحلول 2030 بـ 30 مليار دولار.

من جانبها، صعدت الحكومة الألمانية ضغوطها السياسية على السعودية في الوقت الراهن وفرضت حظر سفر بحق الأشخاص الثمانية عشر المتهمين بأن لهم علاقة بمقتل خاشقجي.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)

  • Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/O. Shagaleh)

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    جمال خاشقجي

    بعد أكثر من شهر من مقتله في مقر القنصلية السعودية باسطنبول وجهت النيابة العامة السعودية تهما لـ 11 شخصا سعوديا تهما بالمسؤولية في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. بيان النيابة العامة السعودية يأـي بعد روايات سعودية متكررة عن الحادثة ولم تلق قبولا لدى حكومات غربية عديدة، فجمال كان منتقدا لسياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولذلك ما طالبت دول ومنظمات دولية بتحقيق شفاف وكشف ملابسات الحادث.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    فريق اغتيال؟

    دخل خاشقجي القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول ولم يخرج منها على قدميه. وسربت عدد من الصحف التركية أنباء عن تصفيته داخلها على يد "فريق اغتيال" مكون من 15 شخصا قدموا من السعودية لهذا الغرض. وقال مسؤولون سعوديون في البداية إنه خرج من القنصلية ولا يعرفون مكانه، قبل أن تعود الرياض وتعلن رسميا موته في القنصلية وتعتقل 18 شخصا سعوديا للتحقيق معهم حول القضية.

  • default

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    سمير قصير

    في الثاني من يونيو/حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني سمير قصير عن سن يناهز 45 عاما بعد انفجار سيارته في بيروت. ورغم مرور عقد ونيف على اغتياله لم يكشف بعد عن قاتل سمير قصير، لكن أصابع الاتهام وجهت للنظام السوري، الذي كان قصير من أشد منتقديه.

  • default

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    جبران تويني

    أسابيع بعد اغتيال سمير قصير، تم اغتيال الصحفي جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. كان تويني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النهار الإعلامية. عرف تويني بمعارضته للتدخل السوري في لبنان.

  • default

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    علي حسن الجابر

    هو رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة، اغتيل عن عمر يناهز 55 عاما في 12 من مارس/ آذار 2011 وذلك في كمين استهدف طاقم قناة الجزيرة جنوب غرب مدينة بنغازي. الصورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.

  • default

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    حرب على الصحفيين في سوريا

    شهد الصراع في سوريا مقتل عشرات الصحفيين. في الصورة تظهر الصحفية الأمريكية، ماري كولفين و الصحفي الفرنسي ريميه أوشليك اللذين اغتيلا بالقرب من حمص في 22 فبراير/ شباط 2012. وقد سبق للصحفية الأمريكية كولفين أن فقدت عينها في تغطية صحفية في سيريلانكا.

  • default

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    هرانت دينك

    هرانت دينك صحفي تركي من أصل أرميني، اشتهر بدفاعه عن الأرمن ومطالبته الحكومة التركية بالاعتراف بمذابح الأرمن. اغتيل في اسطنبول أمام مقر صحيفة آغوس التي يرأس تحريرها في 19 يناير/ كانون الأول 2007 عن عمر يناهز 53 سنة.

  • default

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    روسيا من أكثر الدول خطراً على الصحفيين

    شهدت روسيا عددا من الاغتيالات في صفوف الصحفيين، من أشهرها اغتيال الصحفية آنا بوليتكوفسكايا، التي اغتيلت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 بإطلاق الرصاص عليها أمام منزلها.عرفت آنا بمعارضتها للحرب الشيشانية وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

  • default

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    سوكراتيس جيولياس

    كان سوكراتيس جيولياس مدير إذاعة محلية وصاحب مدونة سياسية تحظى بشعبية كبيرة في اليونان، اغتيل في أثينا في 19يوليو/ تموز 2010 عن عمر يناهز 37 سنة. وكان الصحفي اليوناني يقوم بتحقيق عن قضايا الفساد في المجال التجاري.

  • default

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    حرب الصحفيين وعصابات المخدرات

    حائط تذكاري في مكسيكو سيتي للصحفيين ضحايا القتل والاختطاف في المكسيك. تعد المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، مثل كوبا وكولومبيا، من أخطر الدول في العالم على الصحفيين، إذ يغتال أفراد عصابات المخدرات كل من يحاول أن يفضح نشاطهم من الصحفيين.

  • default

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    دانيال بيرل

    تتضارب المعلومات حول اليوم الذي قتل فيه الصحفي الأمريكي دانيال بيرل. لكن صحيفة "وول ستريت" التي كان بيرل يشغل منصب مدير مكتبها في جنوب آسيا ترجح أنه قتل في 21 فبراير/ شباط 2002. تم إعدام بيرل بوحشية في باكستان من قبل عناصر تنظيم القاعدة عن عمر ناهز 39 سنة.

  • default

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    مقتل صحفيي دويتشه فيله

    في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 اغتيل صحفيان تابعان لمؤسسة دويتشه فيله في أفغانسان، إذ تم إطلاق النار على الصحفية كارين فيشر (الصورة) والصحفي كريستيان شتروفه. أسباب القتل ما تزال مجهولة. توفيت كارين عن عمر ناهز 30 عاماً وكريستيان عن عمر ناهز 38 سنة.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

لائحة الضحايا من الصحفيين يجري تحديثها باستمرار ويزداد عدد من دفعوا حياتهم ثمناً للحقيقة. وحسب "مراسلون بلا حدود"، يقتل أسبوعيا صحفي، ويعد عام 2012 الأكثر دموية للصحفيين. وآخر الضحايا هو الصحفي السعودي جمال خاشقجي. (22.10.2018)  

مواضيع ذات صلة

Heiko Maas (SPD) Bundesaußenminister

قضية خاشقجي ـ ألمانيا تمنع دخول 18 مواطنا سعوديا أراضيها 19.11.2018

قررت ألمانيا منع دخول 18 مواطنا سعوديا لأراضيها على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما أكدت وزارة الاقتصاد أنه ليست هناك صادرات أسلحة من ألمانيا للسعودية في الوقت الحالي.

Symbolbild Deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien | Küstenschutzboot

ألمانيا توقف جميع تصاريح صادرات الأسلحة للسعودية 19.11.2018

قررت برلين وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي سعوديين في القنصلية السعودية بإسطنبول. ومن غير المعروف حتى الآن إلى متى سيستمر حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية.

Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien

الاتحاد الأوروبي يشدد على تحقيق شامل وشفاف بشأن مقتل خاشقجي 18.11.2018

جددت ألمانيا وشركاؤها الأوروبيون الدعوة لإجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل جمال خاشقجي. وأكد البيان الذي نشرته أيضا الخارجية الألمانية أن الحاجة لا تزال قائمة لتوضيح ملابسات الجريمة البشعة التي أودت بحياة الصحافي السعودي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  