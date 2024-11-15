رغم تخفيض إيقافه بسبب المنشطات.. يوفنتوس ينهي عقد بول بوغبا

رغم أن من حقه العودة للعب -ابتداءً من مارس / آذار المقبل 2025- قرر يوفنتوس ونجمه بول بوغبا انفصال بعضهما عن بعض. وقد توجه بوغبا برسالة إلى الجماهير والنادي يعبر فيها عن اعتزازه وتقديره لما قدموه له.

أعلن نادي يوفنتوس، النادي الأكثر تتويجا في كرة القدم الإيطالية، الجمعة (15 نوفمبر / تشرين الثاني 2024) أنه سينهي عقد لاعبه الفرنسي بول بوغبا في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر الحالي 2024 على الرغم من تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات من أربعة أعوام إلى 18 شهرا بعد الاستئناف.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد بوغبا في يونيو/حزيران 2026.

وبات بإمكان بوغبا العودة إلى اللعب في آذار / مارس 2025 بعد أن خفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الشهر الماضي الإيقاف الأولي لمدة أربع سنوات الذي فرضته عليه هيئة مكافحة المنشطات الإيطالية (نادو) منذ أيلول / سبتمبر 2023، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادة ديهيدريوبياندروستيرون في آب / أغسطس 2023.

لكن يوفنتوس قرر قطع علاقته مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما والذي تسببت عودته إلى تورينو قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي بسلسلة من المشاكل داخل الملعب وخارجه.

وأعلن يوفنتوس تورين أنه اتفق مع بول بوغبا على إنهاء عقده. وأوضح يوفنتوس في بيان مقتضب: "نادي يوفنتوس لكرة القدم وبول بوغبا أعلنا أنهما توصلا لاتفاق متبادل لإنهاء التعاقد بينهما يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024". وأضاف البيان: "يتمنى النادي الأفضل للاعب في مستقبله الاحترافي".



بوغبا يوجه رسالة للنادي والجماهير

وكان بوغبا أعلن الشهر الماضي أنه "مستعد للتخلي عن المال كي يكون قادرا على اللعب مرة أخرى مع يوفنتوس"، لكن دون أن يلقى طلبه آذانا صاغية من مسؤولي فريق "السيدة العجوز".

ولا يعتبر إعلان يوفنتوس إنهاء عقد بوغبا مفاجئا حيث سبق لكل من المدرب تياغو موتا والمدير الرياضي كريستيانو جونتولي أن أشار مرارا وتكرارا إلى بوغبا بصيغة الماضي، قائلين إنه "كان لاعبا رائعا".

وقال اللاعب في بيان "لقد انتهت فترتي مع يوفنتوس. كان شرفا لي أن أرتدي قميص الفريق ومشاركة العديد من اللحظات الخاصة سويا. سأعتز بالذكريات التي صنعناها"، مضيفا: "أتطلع إلى الفصل التالي من مسيرتي والعودة إلى الملاعب مع النادي التالي".

كما نشر بوغبا على صفحته في موقع إنستغرام مساء الجمعة صورة له وهو يصافح جماهير وكتب بجوارها: "هناك أوقات لا تسير فيها الأمور كما نرغب، ولكنَّ هناك شيئا واحدا مؤكدا وهو أن الرابطة التي تربطني بكم -أيها المشجعون الأعزاء- ستظل لا تُنسى".

وتابع اللاعب الفرنسي الفائز بمونديال روسيا 2018: "لقد منحتني الكثير، أكثر مما أستطيع التعبيرعنه بالكلمات، وسأحمل معي دائما كل المودة التي قدمتها لي. سوف تكون إلى الأبد في قلبي. بالتوفيق يا يوفنتوس".

عينة إيجابية في مباراة لم يشارك فيها

ومنذ عودته إلى يوفنتوس (لعب معه في الفترة بين 2012 و2016) في تموز / يوليو 2022 بعد ستة مواسم قضاها في مانشستر يونايتد، لعب بوغبا 12 مباراة فقط (213 دقيقة) مع نادي السيدة العجوز بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

ولعب بوغبا آخر مرة مع يوفنتوس ضد إمبولي في أيلول / سبتمبر من العام الماضي 2023، قبل فترة وجيزة من إيقافه مؤقتا بسبب الاختبار الإيجابي.

وجاء الاختبار بعد مباراة يوفنتوس الافتتاحية في الدوري للموسم الماضي في أغسطس/آب 2023، والتي فاز فيها على أودينيزي 3-0 ولم يلعب فيها بوغبا حتى.

وجاءت نتيجة اختبار بوغبا لمادة التيستوسيترون إيجابية وتلقى لاعب وسط يوفنتوس أقصى عقوبة من قبل محكمة مكافحة تعاطي المنشطات في إيطاليا، حيث تم إيقافه لمدة أربع سنوات من قبل هيئة مكافحة المنشطات الايطالية في شباط / فبراير 2024، وهي العقوبة التي عرَّضت مسيرة اللاعب للخطر قبل أن تخفف محكمة التحكيم الرياضية عقوبته.

لكن قضاة المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي قلصوا عقوبة بوغبا حيث اعترفوا بعدم وجود نية وقالوا إن نتيجة اختباره الإيجابية كانت بسبب تناوله مكملا غذائيا وصفه له طبيب في فلوريدا.

وتم تخفيض راتبه إلى الحد الأدنى البالغ 2000 يورو المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية، ولم يعد بإمكانه استخدام البنى التحتية ليوفنتوس، ولا سيما مركز التدريبات كونتيناسا، وأصبح دعمه نادراً. لكنه استمر في التدريب وظل دائما متفائلا حتى خفضت عقوبته.



ع.م / ص.ش (أ ف ب، أ ب، رويترز)