رغم تحذيرات روسيا.. استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية!

رغم قرار روسيا السبت الماضي بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، غادرت سفن شحن محملة بالحبوب ومنتجات زراعية أخرى الموانئ الأوكرانية اليوم الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022).
وباعتبارها أحد الوسطاء في هذا الاتفاق، كثّفت تركيا مساعيها الدبلوماسية مع كل من روسيا وأوكرانيا في محاولة لإنقاذ الاتفاق، فيما حذّرت موسكو من أن الاستمرار في تنفيذ الاتفاق دون مشاركتها سيكون "خطيرا".
وغادرت الموانئ الأوكرانية، اليوم الاثنين، عشر سفن على الأقل، من بينها "إيكاريا إينغل" التي استأجرها برنامج الأغذية العالمي والمحمّلة 30 ألف طن من القمح المخصصة للاستجابة لحالات الطوارئ في القرن الأفريقي، بحسب موقع "مارين ترافيك" المتخصص.
وتم الاتفاق على جدول الشحن ليوم الاثنين من قبل أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، مع إبلاغ روسيا بالتحركات، على ما قال مركز التنسيق المشترك في بيان مساء الأحد. وأفاد مصدر مطّلع على الموضوع "بصفتهم إحدى الجهات الموقّعة للاتفاق، طُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفن".
وكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب الأوكرانية أمير عبدالله صباح الاثنين على تويتر "لا ينبغي أن تصبح أي شحنة مدنية هدفا عسكريا أو أن تُحتجز رهينة. الطعام يجب أن يمر".
وفي المجموع، كان من المقرر أن تغادر 12 سفينة الموانئ الأوكرانية الاثنين ويفترض أن تتجه أربع سفن أخرى إلى البلاد، وفقا لمركز التنسيق المشترك الذي يشرف على الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.
روسيا تحذر من مواصلة تنفيذ الاتفاق بدونها
وتأتي حركة الملاحة البحرية هذه بعد يومين من إخطار روسيا الأمم المتحدة وتركيا بتعليق مشاركتها في اتفاق نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود "إلى أجل غير مسمى"، مشيرة إلى تعرض أسطولها بالبحر الأسود في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم لـ"هجمات إرهابية" بمسيّرات.
لكنّ أوكرانيا اعتبرت الاتهامات الروسية بأنها "ذريعة كاذبة". كما أن موسكو انسحبت من عمليات تفتيش السفن التي كانت إلزامية بموجب الاتفاق.
وإثر القرار الروسي، ارتفعت أسعار الحبوب صباح الإثنين.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين أن تركيا "عازمة على مواصلة الجهود" والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية "رغم التردد الروسي".
ومن جانبه، حذّر الكرملين من أن استمرار نقل الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الاسود بدون مشاركة روسيا سوف يكون أمرا خطيرا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين إنه بما أن روسيا لا تستطيع ضمان ملاحة آمنة في المنطقة، فإنه "سوف يكون من الصعب تنفيذ" الاتفاق الدولي بشأن صادرات الحبوب.
وأضاف بيسكوف أن مبادرة الحبوب، التي تهدف لضمان استمرار تصدير الحبوب من أوكرانيا خلال الحرب، " سوف تأخذ فصلا مختلفا، أكثر خطورة وبدون ضمانات" بدون مشاركة روسيا.
وقال بيسكوف اليوم الإثنين، إن موسكو مستعدة لتعويض الدول المستقبِلة للصادرات، والتي سوف تحصل على حبوب أقل نتيجة لانسحاب روسيا من الاتفاقية.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
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