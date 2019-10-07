 رغم تحذيرات ترامب.. تركيا استعدت لعملية ضد الأكراد | أخبار | DW | 08.10.2019

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أخبار

رغم تحذيرات ترامب.. تركيا استعدت لعملية ضد الأكراد

واصلت الأسهم التركية تراجعها بعد تهديدات ترامب بـ"تدمير الاقتصاد التركي"، رغم ذلك أعلنت تركيا اتمام استعدادها لعملية ضد الأكراد بشمال سوريا حيث تسعى أنقرة لفرض "منطقة آمنة" على الحدود تسمح بعودة نحو مليوني لاجئ سوري.

Syrien Türkisches Militärfahrzeug an der Grenze zur Türkei (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء "استكمال" الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، وقالت على تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019): "لن تقبل القوات المسلحة التركية أبدا بتأسيس ممر للإرهاب على حدودنا. اكتملت جميع استعداداتنا للعملية". وأضافت "من المهم إقامة منطقة آمنة/ ممر سلام للمساهمة في سلام واستقرار منطقتنا وحتى يعيش السوريون حياة آمنة".

وقال حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية الليلة الماضية إن بلاده لها حق أصيل في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها القومي في مواجهة تهديدات الإرهاب القادمة من سوريا. وأضاف في بيان مكتوب "تركيا مصممة على تطهير شرقي الفرات من الإرهابيين وحماية أمنها وبقائها في الوقت الذي تقيم فيه منطقة آمنة بهدف تحقيق السلام والاستقرار".

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعتزم إعادة توطين مليوني لاجئ في شمال سوريا. وذكرت وسائل إعلام تركية أن مسودة خطة إعادة التوطين تشمل مشروعا إنشائيا بتكلفة 151 مليار ليرة (26 مليار دولار). وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري.

تراجع أسهم تركيا بعد تهديدات ترامب

مختارات

مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من المناطق السورية الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا، بات الطريق مفتوحا أمام أنقرة لشن هجوم توعد به الرئيس رجب طيب إردوغان، غير أنه يضع أنقرة كذلك أمام تحديات جسيمة. (07.10.2019)

بعد إعلان واشنطن سحب جنودها من شمال سوريا حذر الاتحاد الأوروبي من قيام تركيا بأي عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا، فيما دعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين من عمل عسكري تركي ومنع وقوع انتهاكات أو موجات نزوح عارمة. (07.10.2019)

وتأتي تلك الأخبار وسط ورود إشارات متناقضة من الولايات المتحدة حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسمح بالهجوم. وكان ترامب قد أمر الجنود الأميركيين بالانسحاب من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين عبر الهاتف إن الجنود الأمريكيين الخمسين الموجودين في المنطقة التي تستهدفها تركيا سينتشرون في أماكن أخرى في سوريا "حيث لا يكونون في مرمى النيران". وللولايات المتحدة نحو ألف جندي في سوريا.

ورأى معارضو خطوة ترامب فيها تخليًا عن القوات الكردية التي كانت حليفاً رئيسياً لواشنطن في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. لكن ترامب عدل موقفه أمس الإثنين فهدد عبر تويتر بـ"القضاء" على الاقتصاد التركي إذا قامت أنقرة بأي أمر يعتبره غير مناسب.

وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية تهديد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن المؤشر تراجع بـ 0.7% خلال التعاملات، بعدما كان أغلق أمس على تراجع بـ0.5 %.

USA Trump zu Ukraine-Affäre und China (Getty Images/AFP/J. Watson)

ترامب: إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره .. متجاوزا للحدود فسأدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما.

ويهدف تحذير ترامب على ما يبدو إلى إرضاء منتقديه الذين اتهموه بالتخلي عن الأكراد السوريين من خلال سحب القوات الأمريكية. وشارك في الانتقادات زعماء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومن مجلسي الكونجرس ومن بينهم السناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ. وقال ترامب على تويتر "أكرر ما أكدته من قبل، أنه إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره بحكمتي البالغة التي لا تضاهى متجاوزا للحدود فسأدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما (لقد فعلت ذلك من قبل)". وأفاد البيت الأبيض كذلك أن تركيا ستتحمّل مسؤولية آلاف المحتجزين من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الموقوفين حاليًا في مراكز اعتقال كردية.

يذكر أن الرئيس التركي أردوغان هدد مراراً بشن هجوم على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا نظراً لعلاقتهم مع الانفصاليين في بلاده (حزب العمال الكردستاني). ونفّذت أنقرة في الماضي عمليتين في سوريا، الأولى ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2016 والثانية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في 2018، وتمّت بدعم من فصائل مسلحة محسوبة على المعارضة السورية.

ص.ش/ع.خ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Syrische Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei bei Suruc 21.09.2014

    أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

    الكثير من الأطفال كانوا من بين اللاجئين الأكراد الذين فروا من سوريا إلى تركيا خلال الأيام الأخيرة خوفا من تقدم تنظيم "الدولة الإسلامية".

  • Flüchtlinge Syrien Türkei Kurden Grenze zur Türkei

    أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

    فتحت تركيا حدودها أمام اللاجئين الأكراد الذين فروا من منطقة عين العرب (كوباني باللغة الكردية). هذه الأسرة السورية تمكنت من عبور الحدود التركية.

  • Syrische Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei bei Suruc 19.09.2014

    أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

    أعلن نائب رئيس الوزراء التركي الاثنين أن أكثر من 130 ألف كردي سوري فروا إلى تركيا خوفا من تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر على عشرات القرى الكردية.

  • Syrische Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei bei Suruc 20.09.2014

    أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

    سمحت السلطات التركية للاجئين الأكراد بالدخول إلى أراضيها تفاديا لاحتشاد مزيد من النازحين على الحدود. وقدمت قوات الدرك التركية المساعدة للنساء والأطفال.

  • Syrische Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei bei Suruc 21.09.2014

    أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

    شأنها شأن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الأكراد، تنتظر هذه الأسرة بالقرب من السياج على أمل العبور إلى تركيا هربا من بطش تنظيم " الدولة الإسلامية".

  • Syrische Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei bei Suruc 20.09.2014

    أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

    الكثير من اللاجئين اضطروا للمشي لمسافات طويلة وهم في أشد الحاجة للعناية الطبية، وخاصة الأطفال الذي يعانون الجوح والعطش والإرهاق جراء هذه الرحلة المضنية.

  • Türkei Grenze Syrien Flüchtlinge Islamischer Staat 18.09.2014

    أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

    فتحت تركيا، التي استقبلت حتى الآن مليون ونصف مليون لاجئ سوري منذ 2011، حدودها الجمعة أمام الأكراد الذين بدأوا بالفرار من بلدة عين العرب الكردية.

  • Türkei Suruc Grenze Syrien Proteste Kurden Wasserwerfer 21.09.2014

    أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

    استخدمت الشرطة التركية قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين أكراد تجمعوا قرب الحدود مع سوريا لدعم اللاجئين الأكراد السوريين عبر الحدود بين البلدين.

  • Syrische Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei 21.09.2014

    أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

    متظاهرون أكراد في محاولة للهرب من الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع جنود أتراك قرب الحدود السورية بعد أن أغلقت السلطات التركية الحدود مؤقتا.

  • Syrische Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei bei Suruc 22.09.2014

    أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

    شددت السلطات التركية اليوم الاثنين من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع بلدة عين العرب الكردية التي يحاصرها مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية". الكاتب: أمين بنضريف.


مختارات

أكراد سوريا يفرون إلى تركيا هربا من بطش " داعش"

أعلنت السلطات التركية أن أكثر من 130 ألف كردي سوري عبروا الحدود إلى تركيا هربا من تقدم تنظيم "الدولة الاسلامية" في شمال شرق سوريا. في غضون ذلك، شددت تركيا من إجراءاتها الأمنية على الحدود تحسبا لتدفق المزيد من اللاجئين. (22.09.2014)  

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Türkisches Militär an türkisch-syrischer Grenze

تحذيرات دولية من تداعيات هجوم تركي على شمال سوريا 07.10.2019

بعد إعلان واشنطن سحب جنودها من شمال سوريا حذر الاتحاد الأوروبي من قيام تركيا بأي عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا، فيما دعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين من عمل عسكري تركي ومنع وقوع انتهاكات أو موجات نزوح عارمة.

Türkei Syrien Konflikt l Türkisches Militär an der Grenze bei Hassa

معارضون سوريون يتعهدون بدعم أنقرة عسكريا في شمال شرقي سوريا 04.10.2019

نتيجة للخلافات في وجهات النظر بين أنقرة والولايات المتحدة حول توسيع مساحة منطقة آمنة في سوريا، تعهد معارضون سوريون بدعم أي عملية تركية في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في حالة حصول تدخل عسكري تركي.

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