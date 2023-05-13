رغم بقاء عامين في عقده.. مونشنغلادباخ ينفصل عن مدربه دانييل فاركه

على خلفية النتائج المتواضعة للفريق هذا الموسم في الدوري واحتلاله للمركز العاشر، في أسوأ نتيجة له منذ 12 عاماً، أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الجمعة (الثاني من يونيو/ حزيران 2023)، فك ارتباطه مع دانيل فاركه، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأنهى مونشنغلادباخ الدوري الألماني (بوندسليغا) في المركز العاشر في الموسم المنقضي، ورحل فاركه (46 عاما)، مدرب نوريتش سيتي الإنجليزي، بعد موسم واحد فقط رغم أن عقده ينتهي في 2025.

وختم مونشنغلادباخ الذي خرج من الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية هذا الموسم، منافسات الدوري بفوزه في عقر داره على أوغسبورغ 2- صفر الأسبوع الماضي، وأمضى معظم الموسم في منتصف الترتيب ليحتل المركز العاشر برصيد 43 نقطة.

وفي باين مقتضب، قال رولاند فيركوس المدير الرياضي لغلادباخ: "بعد عدة مفاوضات مكثفة، توصلت أنا ودانيل فاركه إلى فك الارتباط". وتابع "نود أن نشكر دانيل وفريقه على العمل الذي قاموا به".

مدرب جديد كل موسم!

وكان آدي هوتر، مدرب مونشنغلادباخ السابق، قضى موسما واحدا فقط بعدما أنهى الدوري في المركز العاشر. وسيستهل مونشنغلادباخ للمرة الثالثة توالياً الموسم مع مدرب جديد، بعدما كان تسلم فاركه مهامه في الأول من يوليو/ تموز 2022 بدلاً من آدي هوتر الذي تعاقد مع الفريق في صيف 2021.

المدرب النمساوي آدي هوتر كان قد أقيل من تدريب مونشنغلادباخ بعد عام فقط من مسيرته مع الفريق.

ويحتاج الفريق لإعادة بناء خاصة وأن قائد الفريق لارس شتيندل وماركوس تورام بالإضافة للاعبين كبار ارتبطت أسماؤهم بالرحيل عن الفريق في وسائل الإعلام.

وثبت أن غياب الفريق عن المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسمين الماضيين كان كثيرا على الفريق، الفائز بالدوري الألماني خمس مرات وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي) مرتين، والذي لعب في دوري أبطال أوروبا في 2021. وكان مونشنغلادباخ حلّ ثالثاً في الدوري خلال موسم 2014-2015، وخاض 3 مرات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أعوام 2015 و2017 و2020، كما بلغ ثمن نهائي المسابقة القارية الأم عام 2021.

من يخلف فاركه؟

لم يعلن مونشنغلادباخ عن هوية المدرب الذي سيخلف فاركه، ولكن بحسب وسائل إعلام محلية فإن المدرب السابق لباير ليفركوزن السويسري جيراردو سيوان هو الأوفر حظاً لتسلم المنصب.

وأشارت وسائل الإعلام أيضا إلى أن يوجين بولانسكي، مدرب فريق تحت 23 عاما في مونشنغلادباخ، من بين المرشحين لتولي تدريب الفريق.

ع.ش/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)