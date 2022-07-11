رغم انفصالهما.. هل يجبر بيكيه على حمل اسم شاكيرا على قميصه؟

ابتداء من صيف هذا العام سيكون لدى نادي برشلونة لكرة القدم راعٍ جديد. ويتعلق الأمر بعقد مع شركة "سبوتيفاي" السويدية التي تقدم خدمات بث البودكاست والموسيقى. وبموجب الصفقة، سيحصل النادي الكتالوني على 275 مليون يورو على مدى 4 سنوات مقابل تخلي النادي عن حقوقه في اسم الملعب وجعل "سبوتيفاي" الراعي الرئيسي لقمصان لاعبي برشلونة، نقلا عن موقع الأخبار الرياضية "تريبونا".
ومن المرجح أن يكون قميص الفريق منصة إشهار لكبار الفنانين الذين يتعاونون مع "سبوتيفاي"، وهو ما يطمح إليه رئيسها التنفيذي أليكس نوردستروم. ويقول في هذا الصدد: "أولويتنا القصوى هي البحث عن الإبداع في كل أنحاء مساحة برشلونة الجديدة، للاشهار بما في ذلك القميص". وأضاف بأن الشركة تريد أن "تجعل القمصان منصة للفنانين للإعلان عليها".
لكن لم يتم الحسم بعد - حسب أليكس نوردستروم - عما إذا كان الإشهار سيكون على القمصان التي يرتديها اللاعبون أثناء المباريات، أو في قمصان التدريبات فقط. وبدأت الشركة في وضع شعارات مشاهير الفنانين على قميص برشلونة من باب التجربة، حسب ما أورد موقع "سبوتيفاي".
رغم ذلك ففكرة استغلال القمصان كمنصة للإشهار ليست فكرة جديدة. ففي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استخدمها نادي أتليتيكو مدريد لكرة القدم كمساحة إعلانية. ولموسميين متتاليين ظهر لاعبو الفريق بالزي الرسمي مع شعارات من مختلف الأفلام الرائجة وقتها. والآن وبسبب التعامل مع قضايا الرعاية بحذر شديد في المسابقات الرياضية الكبيرة، هناك شك في أن هذا لم يعد ممكنًا الآن. وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا بشكل واضح على أنه يجوز للنادي تغيير الرعاة مرة واحدة فقط خلال البطولة الرئيسية بأكملها.
لكن نادي برشلونة أثبت هذا الصيف أنه يمكنه الخروج من أصعب المواقف، لذلك لا تتفاجأ إذا ظهر نجم النادي جيراردبيكه بقميص عليه عنوان آخر ألبوم صديقته السابقة وأم أطفاله شاكيرا.
ع.ع /
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
ولدت شاكيرا في عام 1977، وتُعْتَبَر من أشهر الفنانات في أمريكا اللاتينية، أصدرت ألبومها الغنائي الأول وهي سن الرابعة عشرة من عمرها، غير أن إنطلاقتها التي حققت لها الشهرة كانت في عام 1996 عندما تمكنت من مزج موسيقى أمريكا اللاتينية مع موسيقى الروك وأخرجتها بأسلوب عربي.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
فازت شاكيرا بأول جائزة "جرامي" لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية عام الألفين بعد ذلك أصدرت ألبومها الأول بعنوان "لوندري سيرفس"، وفي عام 2001 إحتل هذا الألبوم المرتبة الثالثة في مسابقة الأغاني، وفازت بفضله بجائزة الـ "جرامي" الثانية، كما حازت في عام 2006 على جائزة "إم. تي. في" عن أفضل أغانيها "هيبس دونت لاي".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
أمسيت أغنيتا "هيبس دونت لاي" و"أورال فيكسيشن" من أشهر أغاني شاكيرا ذات الجذور الكولومبية والإيطالية واللبنانية. أصدرت في عام 2009 ألبومها بعنوان: "المرأة الذئبة" والذي مَكَنها من الفوز بجائزة اوربا الموسيقية "إم. تي. في".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
إذا رجعنا بذاكرتنا إلى فعاليات كأس العالم لكرة القدم في عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا سنتذكر عبارة " واكا واكا"، وهي الأغنية التي غنتها "شاكيرا" وأدخلت البهجة في قلوب المشاركين بهذه البطولة العالمية.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
على مدى عشر سنوات كانت شاكيرا متزوجة من "أنطونيو دي لا روا" إبن الرئيس السابق للأرجنتين، غير أنهما إنفصلا في عام 2010 إثر خلافات بينهما. في الصورة : شاكيرا برفقة زوجها أنطونيو في "لاس فيغاس" عام 2007.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
في عام 2010 أيضا انكشفت علاقة شاكيرا الغرامية مع لاعب كرة القدم الإسباني "جيرارد بيكيه" الذي يلعب لنادي برشلونة، وللشريكين طفلين هما "ميلان" و "ساشا".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
يبدو أن فوزها بجائزة "جرامي" مرتين لم يرض طموحها، في عام 2011 نُقش اسمها على ممشى مشاهير هوليوود. تمتلك شاكيرا منازل في كل من "ميامي" و جزر البهاما، و في مسقط رأسها مدينة بارانكويلا،كولومبيا وإسبانيا.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
أطلقت شاكيرا على الجمعية الخيرية التي أسستها إسم "جمعية القدم الحافية"، وتهدف هذه الجمعية إلى توفير التعليم للأطفال في بلادها "كولومبيا". في الصورة : "شاكيرا برفقة عدد من الأطفال في حفل لوضع حجر الأساس لمدرسة في مدينة "قرطاجنة" الكولومبية".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
عُينت شاكيرا في لجنة تحكيم برنامج مسابقات هواة الغناء الشهير "ذا فويس" الذي ترعاه قناة "إن. بي. سي" في موسمة الرابع لعام 2013، وأظهرت سرعة في البديهة وحازت على إعجاب المشاركين بالبرنامج. شاكيرا لن تُشارك في دورة برنامج "ذا فويس" الخامسة بل ستشارك في دورته السادسة.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
إلتقطت هذه الصورة ل شاكيرا السنة الماضية خلال جلسة لتصوير فيلم الرسوم المتحركة الثلاثي الأبعاد "زوتوبيا"، حيث ستؤدي فيه صوت الغزالة زوتوبيا بنسختيه الإنكليزية والإسبانية، كما ستؤدي أغنية "تراي إيفري ثينغ" في فيلم الرسوم الذي حاز على جائزة الـ "جولدن غلوب".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
شاكيرا هي سفيرة منظمة اليونيسيف للنوايا الحسنة، زارت مؤخراً منتدى دافوس لتسهم في توفير التعليم والإقبال عليه. وتعمل مع جهات متعددة لتأمين التمويل للعملية التعليمية. وقد قدمت لها مؤسسة "شواب" جائزة "كريستال" التي تُمنح عادة للفنانين الذين يلتزمون بتحسين أوضاع الناس. كيت مويزر/غالية داغستاني