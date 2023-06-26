رغم انزعاج واشنطن.. إسرائيل تمضي قدما في خططها الاستيطانية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين (26 يونيو/حزيران 2023) إنها منزعجة للغاية من قرار إسرائيل المضي قدما في خطط الاستيطان بالضفة الغربية ، بعد أن وافقت إسرائيل على بناء نحو 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "نعتقد أن المستوطنات عائق أمام حل الدولتين".

ورغم ضغوط أمريكية لوقف توسيع عمليات الاستيطان الذي تعتبره واشنطن عقبة أمام تحقيق السلام مع الفلسطينيين ، وافقت الحكومة الإسرائيلية، التي تضم أحزابا قومية ودينية، على بناء 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود في الضفة الغربية اليوم الاثنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وصادق المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل على مخططات بناء الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وذلك عقب قرار الحكومة بتسريع عملية الموافقات. وطبقا لتقارير إعلامية، فإن خطط البناء في مراحل متفاوتة، البعض في المرحلة النهائية والأخرى في البداية.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. ويمثل وجود هذه المستوطنات أحد القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. وتوقفت محادثات سلام توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عام 2014.

ومنذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 7000 وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية.

وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية، التي تراقب النشاط الاستيطاني في بيان "تدفعنا الحكومة الإسرائيلية بوتيرة غير مسبوقة نحو الضم الكامل للضفة الغربية".

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة ترى أن المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الضفة الغربية بعد حرب حزيران عام 1967، مخالفة للقانون الدولي. فيما يرى مراقبون أن هذه المستوطنات تقسم الضفة الغربية إلى بلدات معزولة مما يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة أمرا مستبعدا.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، د ب أ)