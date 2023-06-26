 رغم انزعاج واشنطن.. إسرائيل تمضي قدما في خططها الاستيطانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.06.2023

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أخبار

رغم انزعاج واشنطن.. إسرائيل تمضي قدما في خططها الاستيطانية

أعربت واشنطن عن انزعاجها من استمرار إسرائيل بناء مستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أن "المستوطنات عائق أمام حل الدولتين". جاء عقب تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بناء نحو 5700 وحدة سكنية إضافية بالضفة.

مستوطنة إيفياتار” بالضفة الغربية ( 21.6.2023)

وافقت الحكومة الإسرائيلية، على بناء 5700 وحدة سكنية إضافية في الضفة الغربية/ ما اثار انتقادات أمريكية (أرشيف)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين (26 يونيو/حزيران 2023) إنها  منزعجة للغاية  من قرار إسرائيل المضي قدما في  خطط الاستيطان بالضفة الغربية ، بعد أن وافقت إسرائيل على بناء نحو 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "نعتقد أن المستوطنات عائق أمام حل الدولتين".

ورغم  ضغوط أمريكية لوقف توسيع عمليات الاستيطان  الذي تعتبره واشنطن  عقبة أمام تحقيق السلام مع الفلسطينيين ، وافقت الحكومة الإسرائيلية، التي تضم أحزابا قومية ودينية، على بناء 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود في الضفة الغربية اليوم الاثنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

مختارات

وصادق المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل على مخططات بناء الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وذلك عقب قرار الحكومة بتسريع عملية الموافقات. وطبقا لتقارير إعلامية، فإن خطط البناء في مراحل متفاوتة، البعض في المرحلة النهائية والأخرى في البداية.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. ويمثل وجود هذه المستوطنات أحد القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. وتوقفت محادثات سلام توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عام 2014.

ومنذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 7000 وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية.

وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية، التي تراقب النشاط الاستيطاني في بيان "تدفعنا الحكومة الإسرائيلية بوتيرة غير مسبوقة نحو الضم الكامل للضفة الغربية".

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة ترى أن المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الضفة الغربية بعد حرب حزيران عام 1967، مخالفة للقانون الدولي. فيما يرى مراقبون أن هذه المستوطنات تقسم الضفة الغربية إلى بلدات معزولة مما يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة أمرا مستبعدا.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، د ب أ)

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


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