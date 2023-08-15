 رغم انتقال هاري كين.. النجوم والمواهب الكروية تغادر البوندسليغا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.08.2023

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رياضة

رغم انتقال هاري كين.. النجوم والمواهب الكروية تغادر البوندسليغا

مع انتقال هاري كين إلى صفوفه، استطاع بايرن ميونيخ إيجاد البديل ولو متأخرا عن هدافه السابق روبرت ليفاندوفسكي، لكن البوندسليغا ما زال يواجه أزمة في هروب النجوم والمواهب من الأندية الألمانية، فما السبب؟

ضم نادي بايرن ميونيخ نجم منتخب الإنجليزي هاري كين من توتنهام مقابل 117 مليون يورو

ضم نادي بايرن ميونيخ نجم منتخب الإنجليزي هاري كين من توتنهام مقابل 117 مليون يورو

قبل ستة أعوام وتحديدا في أغسطس/ أب عام 2017، أدلى رئيس  بايرن ميونيخ  آنذاك  أولي هونيس  بتصريح أثار الكثير من الجدل ليس فقط في ألمانيا وإنما في عالم الساحرة المستديرة بقوله في مقابلة مع مجلة "سبورت بيلد": "في رأيي لا يوجد أي لاعب في العالم يستحق 100 مليون يورو".

وتزامن تصريح هونيس مع انتقال نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة برقم قياسي بلغ 222 مليون يورو وانضمام عثمان ديمبيلي إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند في صفقة بلغت قيمتها 135 مليون يورو.

وأضاف هونيس "لا أريد شراء لاعب مقابل 100 مليون يورو  حتى لو امتلكت المال. هذا سيكون إهدارا كبيرا للمال"، فيما كرر الأمر ذاته بعد ذلك بعام مع احتفال بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني، قائلا "لن تنخرط هذا العام في أي صفقة انتقال تتجاوز قيمتها المئة مليون يورو".

يشار إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، تجاوزت كبرى الأندية الأوروبية عتبة المئة مليون يورو في مسعى لضم كبار اللاعبين فيما كانت البداية مع نادي ريال مدريد الذي قام بشراء نجم منتخب ويلز، غاريث بيل، مقابل 101 مليون يورو عام 2013. وانضمت أكبر ثماني أندية أوروبية أخرى إلى ركب النادي الملكي باستثناء النادي البافاري.

قبل أعوام، قال رئيس بايرن ميونيخ آنذاك أولي هونيس إنه لا يوجد أي لاعب في العالم يستحق 100 مليون يورو

قبل أعوام، قال رئيس بايرن ميونيخ آنذاك أولي هونيس إنه" لا يوجد أي لاعب في العالم يستحق 100 مليون يورو"

بيد أن الأمر لم يدم طويلا إذ طوى بايرين ميونيخ صفحة شعار هونيس قبل أسابيع بالموافقة على ضم نجم المنتخب الإنجليزي  هاري كين من ناديه توتنهام مقابل 117 مليون يورو.

وقبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، خرج عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ أندرياس يونغ ليؤكد "أنها المرة الأولى الذي ندفع فيها هذا الرقم. بالنسبة لنا، إنه شيء خاص لأنه يظهر أننا قادرون على المنافسة مع الآخرين. سيكون لدينا فريق لديه فرصة للفوز في كل مسابقة."

صفقة كين.. نقطة تحول

وقد عزا مراقبون هذا التناقض في موقف النادي البافاري إلى ما تمكن أن تسميته بـ "القوة التجارية الماحقة" الذي تتسم به هوية لاعبي الفريق.

فرغم أن شركات عملاقة مثل "إديديس" و "أودي" و"أليانز" تمتلك نسبة 24.99٪ في النادي، إلا أن 300 ألف شخص يمتلكون نسبة 75٪ في النادي. ورغم أن النادي يمتلك مكاتب في شنغهاي وبانكوك ونيويورك وقد عاد للتو من جولة كروية شملت اليابان وسنغافورة استعدادا للموسم الجديد، إلا أن لاعبي الفريق مازالو يرتدون ملابس تقليدية كل عام احتفالا بمهرجان "أكتوبر فيست" في بافاريا.

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لكن يبدو أن دوام الحال من المحال إذ طرأت تغيرات على الآراء المحافظة داخل إدارة نادي بايرن ميونيخ مع استبدال المدرب الرئيسي جوليان ناجيلسمان بتوماس توخيل في مارس / آذار الماضي وشكوك حيال حصول النادي على لقب الدوري الألماني الحادي عشر على التوالي والذي فاز به في آخر لحظة بعد أن فرط دورتموند في فرصة لم تتح له منذ 10 أعوام وتعادل على ملعبه.

وعلى وقع ذلك، خرج هونيس قائلا: "يمكن تخيل شراء اللاعب مقابل 100 مليون يورو".

ويرى خبراء أن انتقال كين يمثل "نقطة تحول" في تاريخ بايرن ميونيخ خاصة أن كابتن المنتخب الإنجليزي يعد اللاعب والنجم الذي يبحث عنه النادي البافاري بديلا عن هدافه السابق روبرت ليفاندوفسكي الذي شد رحاله إلى أسبانيا لينضم إلى صفوف برشلونة.

لكن في المقابل، يقول الخبراء إن كين، ثاني الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لن يخلق التأثير الكبير داخل البوندسليغا.

هروب المواهب الكروية

ويرى الخبراء أن كرة القدم الألمانية باتت تواجه أزمة صعبة تجلت مع انطلاق الموسم الجديد بمباراة السوبر بين بايرن ميونيخ و لايبزيغ حيث خسر النادي البافاري بملعبه لقب كأس السوبر الألماني في أول مشاركة لهاري كين.

كرويا، لم يكن الاتحاد الألماني لكرة القدم في مرمى الانتقادات فحسب عقب خروج منتخب السيدات من مونديال كرة القدم وإنما عقب خروج فريق الرجال من مونديال قطر العام الماضي.

ويُضاف إلى ذلك ما يراه مراقبون من أن الدوري الألماني بات أقل جاذبية من أي وقت مضى لضم النجوم مع هروب المواهب من أمثال جود بيلينغهام الذي انضم إلى ريال مدريد قادما من بروسيا دورتموند وقبله إيرلينغ هالاند وجادون سانشو.

ورغم نجاح البوندسليغا في ضم لاعبين من العيار الثقيل مثل هاري كين وقبله السنغالي ساديو مانيه، إلا أن هذا لا يخفي حقيقة مفادها أن المسار ينطلق من البوندسليغا إلى الدوريات الأخرى فعلى سبيل المثال غادر موسى ديابي باير ليفركوزن لينضم إلى أستون فيلا فيما ترك ماركوس تورام بوروسيا مونشنغلادباخ لينضم إلى إنتر ميلان.

ويرجح ان يلي ذلك انتقال ثنائي آينتراحت فرانكفورت الياباني دايتشي كامادا إلى لاتسيو الإيطالي والمدافع الفرنسي إيفان نديكا إلى نادي روما.

بيد أن الازمة الأكبر طالت حامل السوبر الألماني لايبزيغ الذي خسر العديد من نجومه لصالح الدوري الإنجليزي الممتاز مثل انتقال دومينيك زوبوسزلاي إلى ليفربول وكريستوفر نكونكو إلى تشيلسي وجوسكو غفارديول إلى مانشستر سيتي فيما يبدو أن القيمة المالية كانت وراء ذلك.

انتقل دومينيك زوبوسزلاي وكريستوفر نكونكو من صفوف لايبزيغ إلى ليفربول وتشيلسي

انتقل دومينيك زوبوسزلاي وكريستوفر نكونكو من صفوف لايبزيغ إلى ليفربول وتشيلسي

وفي سياق ذاته، أسقطت الأندية الألمانية المحترفة في مايو/ أيار الماضي مقترحات قدمتها رابطة الدوري لبيع جزء من حقوقها التلفزيونية لمستثمرين، في قضية أثارت غضب مجموعات من المشجعين.

وقضت الخطة التي قدمتها الرابطة بتضحية الأندية من الدرجتين الأولى والثانية بجزء من عائدات البث التلفزيوني مقابل ضخ نقدي فوري بقيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار). بيد أن انّ ممثلي 36 نادياً من الدرجتين الاولى والثانية لم يمنحوا أغلبية الثلثين اللازمة لمنح المشروع الضوء الأخضر.

وعلى وقع ذلك، لجأ بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند  إلى طريقتهما التقليدية في تعزيز شعبيتهما وإيراداتهما من خلال إجراء جولات تسويقية خارج البلاد استعدادا للموسم الجديد، لكن الفرق الأخرى لم يٌقدم على هذا الخيار.

ثقافة الجماهير الألمانية

ورغم هذه الضغوط، إلا أن الدوري الألمانية وانديته تمتلك نقاط قوة تتمثل في الجماهيرية إذ ما زال الدوري الألماني يحظى بأعلى نسبة حضور في أوروبا حيث بلغ متوسط ​​عدد الجماهير أكثر من 43 ألفا كل مباراة في كل موسم على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.

في المقابل، وصل متوسط ​​عدد الجماهير في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أكثر من 40 ألفا للمرة الأولى خلال الموسم الماضي.

الحضور الجماهيري الكبير يميز الدوري الألماني مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى

الحضور الجماهيري الكبير يميز الدوري الألماني مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى

ويرى خبراء أن هذا الأمر يرجع إلى عدة أسباب أبرزها وجود ملاعب كرة القدم حديثة وكبيرة التي جرى بناؤها أو توسيعها قبل مونديال عام 2006 فضلا عن ما تتسم به ثقافة كرة القدم الألمانية من مزايا مثل أسعار التذاكر المعقولة والشمولية الاجتماعية مقارنة بالدوري الإنجليزي.

ويُضاف إلى ذلك قاعدة تُعرف بـ "خمسين زائد واحد" التي تضمن بقاء أندية البوندسليغا بشكل عام تحت سيطرة أعضائها بدلا من وقوعها في أيدي صناديق الثروة السيادية وأصحاب رؤوس الأموال.

وتؤدي هذه القاعدة إلى إمكانية محاسبة الجماهير أنديتها وبقاء أسعار التذاكر في المتناول وعدم تغيير توقيت إذاعة المباريات لتتناسب مع أوقات المشاهدة التليفزيونية وعدم الانخراط في صفقات بيع أسهم بما يتجاوز مليار يورو دون إجراء مناقشات ودراسات وافية.

وينطبق هذا على الأندية الكبرى بما في بايرن ميونيخ الذي ضم هاري كين بعد شهر واحد فقط من رضوخ النادي لضغوط الأعضاء واختياره عدم تمديد عقد رعاية مع شركة الخطوط الجوية القطرية، أحد الرعاة الرئيسيين للنادي منذ عام 2018 فيما يبدو أن حق الرعاية لم يكن ذا أهمية مالية كبيرة.

كان العقد المربح موضع نقاش منذ سنوات، وكانت الجمعية العمومية السنوية لبايرن ميونخ أثارت نقاشا ساخنا حول العقد والذي يواجه انتقادات من داخل النادي البافاري بدعوى وضع حقوق الإنسان في قطر، البلد الذي نظم مونديال 2022. وفي المقابل تنفي الحكومة القطرية ادعاءات منتقدي العقد بانتهاك حقوق الإنسان في قطر.

أسئلة بحاجة إلى أجوبة

بيد أنه مع انطلاق الموسم الجديد، لا يمكن للبوندسليغا الارتكان كثيرا على ثقافة عشاق الساحرة المستديرة إذ مع هبوط اندية جماهيرية مثل شالكه (متوسط حضوره مبارياته أكثر من 61 ألفا) وهيرتا برلين  (متوسط حضوره مبارياته أكثر من 53 ألفا)، يتوقع أن تنخفض أعداد الجماهير في الدوري الألماني.

هبط نادي هرتا برلين الذي يعد من الاندية الجماهيرية إلى دورى الدرجة الثانية

هبط نادي هرتا برلين الذي يعد من الاندية الجماهيرية إلى دورى الدرجة الثانية

ومن اللافت أن مباريات الدرجة الثانية سوف تجذب جماهير كبيرة بمشاركة أندية مثل هامبورغ وكايزرسلاوترن وكارلسروه وهانوفر ونورنبرغ وسانت باولي وماغدبورغ وهانزا روستوك بمعدل يفوق أندية أوغسبورغ أو فولفسبورغ أو هوفنهايم في الدوري الدرجة الأولى.

وبضمه هاري كين، أظهر بايرن ميونيخ قوته وقدرته على جذب نجوم كرة القدم من كبرى الدوريات الأوروبية، لكن في المقابل هناك العديد من الأسئلة ما زالت في حاجة إلى أجوبة أبرزها هل يستطيع البوندسليغا محاكاة العقلية التسويقية التجارية للدوري الإنجليزي؟ وهل تمتلك الأندية الألمانية القدرة على التنافس لضم لاعبين بأسعار فلكية؟

يأتي ذلك رغم إقرار كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ السابق، بصعوبة ذلك.

مات فورد/ م.ع

  

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

  • Hamburgs Ze Roberto (weiss) gegen Hoffenheims Roberto Firmino (blau)

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

  • Fußball Bundesliga Hertha BSC Berlin gegen SV Hamburg

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

  • Fußball Bundesliga - Der FC Bayern München ist Meister

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

  • Altintop schreibt Bundesliga-Geschichte

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

  • Fussball Bundesliga - FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 - Naldo

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

  • Makoto Hasebe im Trikot von Eintracht Frankfurt

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

  • Torjubel Daniel Caligiuri

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


   

 

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