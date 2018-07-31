 رغم انتقادات الأمم المتحدة.. فرنسا تؤكد حظر النقاب | أخبار | DW | 13.12.2018

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أخبار

رغم انتقادات الأمم المتحدة.. فرنسا تؤكد حظر النقاب

رغم انتقادات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أكد مجلس الشيوخ الفرنسي مجدداً القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ويطالب بتنفيذه، حسب صحيفة "لا كرو".

Frankreich 2010 Nantes, Frau wegen Verschleierung am Steuer bestraft (picture-alliance/dpa/Maxppp/F. Dubray)

رغم أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد وجهت انتقادات كبيرة للإجراء، أكد مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس (13 كانون الأول/ديسمبر 2018) القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في البلاد. وذكرت صحيفة "لا كرو" الفرنسية أن القرار الصادر عن مجلس الشيوخ أكد مجدداً على استمرار العمل بقانون يمنع تغطية الوجه كاملاً في الأماكن العامة في فرنسا. وجاء القرار بمبادرة من السناتور الجمهوري برونو ريتيلو وتم الموافقة على الصيغة المقدمة للمجلس بالإجماع.

مختارات

انضمت الجزائر إلى فرنسا والدنمارك وهولندا ودول أوروبية أخرى واتخذت قرارا بحظر النقاب. رئيس الحكومة الجزائرية أصدر تعليمات للوزراء وولاة الجمهورية بتطبيق حظر ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل. (18.10.2018)

مع اعتراف العديد من أعضاء اللجنة بأن النقاب يعد "شكلاً من أشكال القمع ضد النساء"، اعتبرت لجنة أممية حظر فرنسا النقاب انتهاكاً للحرية الدينية للمسلمات، وتهميشا للنساء "بحصرهنّ في منازلهنّ وإغلاق أمامهنّ الخدمات العامة". (23.10.2018)

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد انتقدت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قانون منع النقاب واعتبرته "تمييزاً دينياً" وحاجزاً للمرأة يمنعها من التعبير عن دينها. وكانت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين قد منحت فرنسا 180 يوماً للرد على الانتقادات الأممية.

يذكر أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد بتت في هذا الموضوع الحساس واعتبرت في أحكام صدرت عامي 2014 و2017 أن منع الحجاب أمر شرعي وقانوني. لذلك اعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أن الأولوية تكون للقرارات الصادرة من المحكمة الأوروبية.

وكانت لجنة خبراء حقوق الإنسان الأممية قد تفاعلت مع شكوى تقدمت بها امرأتان قد تم الحكم عليهما في عام 2012 بسبب ارتداءهن للنقاب وفق القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في فرنسا. وجاء في شكوى الامرأتين أن حقوقهما "في التعبير عن معتقداتهم الدينية قد تم خرقها من قبل القانون المذكور، وأن تطبيق القانون يسبب لهن عدم الحضور أو التواجد في الأماكن العامة، حسب ما جداء في تقرير لجنة الخبراء الأممية.

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منع الحجاب في الدنمارك بين مؤيد ومعارض

جدير بالذكر أن فرنسا أصدرت قانوناً ينظم الملابس في الأماكن العامة ويمنع تغطية الوجه بشكل كامل. وتم تبرير القانون بالضرورات الأمنية، خصوصاً في عصر "الإرهاب الإسلاموي".

ح.ع.ح/ ي.أ (ك.ب.ا)

  • Frankreich Zwei Frauen tragen Burkini am Strand

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.

  • Frankreich - Niqab Verbot

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.

  • Belgien Brüssel Stadtteil Molenbeek nach Terroranschlägen in Paris

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.

  • Schweiz Burkaträgerin in Zürich

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.

  • Bildergalerie Amsterdam

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

  • München Frauen mit Kopftüchern

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.

  • Deutschland Niqab - Trägerin in Bad Godesberg

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر الجمعة (19 آب/ أغسطس): "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".

  • Berlin Innenministerkonferenz Thomas de Maiziere

    مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

    وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير دعا الجمعة (19 آب/ أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع وزراء داخلية الولايات إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير "إننا متفقون على رفض النقاب، كما أننا متفقون على فرض مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا في مجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية (...).

    الكاتب: ع.ش


مختارات

مصير النقاب والبوركيني في أوروبا

بعد قرار بعض المدن الفرنسية حظر الـ"بوركيني" أو إعلان اعتزامها فرض منعه، تجدد النقاش حول "اللباس الإسلامي" في أوروبا، خاصة مع احتدام الجدل في ألمانيا حول منع النقاب بشكل كلي ومدى توافق ذلك مع مبادئ الدستور الألماني. (19.08.2016)  

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منع الحجاب في الدنمارك بين مؤيد ومعارض  

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