 رغم الوضع الدولي الصعب برلين متشبثة بمنع الانتشار النووي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.08.2022

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أخبار

رغم الوضع الدولي الصعب برلين متشبثة بمنع الانتشار النووي

توجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنيويورك قبل أن تنتقل إلى كندا. وستشارك الوزيرة أولاص في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بمقر الأمم المتحدة حيث خطابا تجدد فيه سياسة برلين بهذا الشأن.

Russland Symbolbild Atomwaffen Sipri

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين (الأول من أغسطس / آب 2022) إلى نيويورك لحضور مؤتمر للأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأكدت بيربوك مواصلة الكفاح من أجل نزع السلاح النووي على الرغم من كل الحروب والصراعات والإشارات التهديدية، وقالت قبل مغادرتها برلين "حتى لو بدا بعيد المنال في الوضع العالمي الحالي، إلا أننا لا يجب أن نغفل عن هذا الهدف وأن نكون مثابرين عندما يتعلق الأمر بتنفيذه".

وذكرت بيربوك أن ألمانيا قدمت مع 15 دولة أخرى 22 اقتراحاً لنزع السلاح النووي، مضيفة أنه إذا تم إحراز تقدم في نيويورك "ولو بمقدار ملليمتر واحد فقط"، فإن الأمر يستحق كل جهد. وقالت بيربوك "تقف ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا جنباً إلى جنب في معتقداتها وقيمها الأساسية وهم أكثر ارتباطاً من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة"، مضيفة أن تصرفات روسيا اللاإنسانية وعديمة الضمير تتيح الفرصة لأوروبا وأمريكا الشمالية كفريق واحد لبناء شراكة أقوى عبر الأطلسي للقرن الحادي والعشرين، وقالت "معا نعتزم ويتعين علينا أن نشرح ما يمثله نظام السلام، ولماذا يستحق الدفاع عنه بأي ثمن".

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كارتل الأسلحة النووية

وتشكل المعاهدة التي مضى عليها أكثر من 50 عاما، والتي انضمت إليها 191 دولة، الأساس لنزع السلاح النووي في جميع أنحاء العالم. وتنص المعاهدة على أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة هي وحدها التي يمكنها امتلاك أسلحة نووية. والدول الأربع الأخرى المشتبه في كونها نووية -الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، إما أنها لم تنضم إلى المعاهدة أو انسحبت منها.

ويعتبر المؤتمر بالنسبة لبيربوك بداية رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتعتزم الوزيرة لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في نيويورك. وتلقي بيربوك غدا الثلاثاء خطابا في نيويورك حول العلاقات عبر الأطلسي وتنظم مع نظيرتها السويدية آن ليندي اجتماعا لما يسمى مبادرة ستوكهولم التي تهدف إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي. وتتوجه بيربوك بعد ذلك إلى كندا في أول زيارة رسمية لها للبلاد.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

  • Friedensnobelpreis 2017 ICAN (Reuters/NTB Scanpix/H. Junge)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    جهود سباقة

    "المنظمة تفوز بالجائزة مكافأة على عملها من أجل لفت الانتباه إلى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلاح النووي، ولجهودها السباقة من أجل التوصل إلى معاهدة لحظر مثل هذه الأسلحة". هكذا أشادت رئيسة لجنة نوبل النروجية، بيريت رايس إندرسون، بعمل الحملة بعد إعلانها عن فوزها بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.

  • Friedensnobelpreisträger Galerie (picture-alliance/dpa)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    دعم أفريقي

    كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1984 وجائزة غاندى للسلام سنة 2007، ديزموند توتو، دعا إلى مساندة الحملة، وقال: "مع دعمكم، نستطيع تحقيق جميع أهداف ICAN نحو تحقيق القضاء التام على الأسلحة النووية".

  • Die iranische Anwältin Leila Alikarami und Dalai Lama (picture-alliance/dpa/M. Trezzini)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    تأييد من الكبار

    "لا يسعني إلا أن أتخيل العالم بدون أسلحة نووية، وأنا أؤيد ICAN"، هكذا عبرالزعيم الروحي للتيبت، دالاي لاما، عن دعمه للحملة بهدف الحفاظ على السلم العالمي بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الدينية.

  • UN Symbolbild Flagge (Imago/imagebroker/E. Börnsch)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    الأمم المتحدة

    أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي، أن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام 2017 لمنظمة آيكان "الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية" هو "إشارة جيدة" من أجل إبرام معاهدة حظر الأسلحة النووية.

  • Schweiz Genf UN Generalsekretär Ban Ki-Moon (picture-alliance/dpa/S. Campardo)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    بان كي مون

    "أحيي الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية على العمل بهذا الإلتزام والإبداع"، هكذا عبر بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، عن دعمه للحملة منذ بدايتها.

  • Frauenmuseum Bonn Yoko Ono EINSCHRÄNKUNG (Frauenmuseum Bonn)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    الفن أيضا يشيد بـ "آيكان"

    الفنانة اليابانية والموسيقية، يوكو أونو، والتي دشنت نصبا أطلق عليه برج تخيل السلام Imagine Peace Tower في جزيرة فيدي في أيسلندا، سنة 2007، قالت "نستطيع أن نفعل ذلك معا! بمساعدتكم، صوتنا سيصبح أقوى". فقد اعتبرت الحملة مجهودا جماعيا يحتاج التشجيع والدعم لتحقيق أهدافه. إعداد: مريم مرغيش


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