رغم النجوم.. باريس يواجه شبح الخروج من دوري الأبطال أمام بايرن

أكبر نتيجة حققها باريس سان جيرمان في دوري الأبطال في كل تاريخه كانت بلوغه دور النهائي عام 2020، عندما خسر المواجهة أمام بايرن ميونيخ 0-1 في لشبونة. وهذه المرة قد يخرج مبكرا من دور الـ16أمام النادي ذاته بسبب خسارته في مباراة الذهاب في عقر داره 0-1.

معوّلا على الفورمة الجيدة لنجم هجومه كيليان مبابي، يتعيّن على بطل فرنسا التفوّق على الفريق البافاري، لقلب خسارته ذهاباً بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان، بغية عدم الاقصاء مجدداً في الدور ثمن النهائي، على غرار العام الماضي عندما ودّع أمام ريال مدريد الإسباني البطل. وكينغسلي كومان هو اللاعب ذاته الذي سجل الهدف الوحيد لبايرن عام 2020 في نهائي دوري الأبطال.

ويلهث الفريق الباريسي وراء هذه الكأس منذ سنوات، واستثمر لأجلها مئات الملايين في صفقات كبرى منها مبامي وميسي ونيمار ودي ماريا وحكيمي وحارس كدوناروما وبوفون، ولاعبين آخرين كإبراهيموفيتش وكافاني.

ويحلم مبابي، هداف مونديال قطر، بمنح سان جرمان اللقب القاري الأول، وهو انجاز لم يتمكن من تحقيقه أيّ فريق فرنسي سوى مرسيليا في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ولم يكن مبابي في لياقة جيدة عندما خسر نهائي 2020 أمام بايرن، لكنه يتحيّن الفرصة لحمل فريقه على كتفيه الأربعاء، في ظل غياب زميله البرازيلي نيمار الذي أعلن فريقه الإثنين غيابه ثلاثة أو اربعة أشهر لاجرائه جراحة في كاحله.

ورفع سان جرمان معنوياته جزئياً بعد خسارة نهائي لشبونة، باقصائه بايرن من ربع نهائي 2021 بفضل ثنائية من مبابي ذهاباً، وهو يعوّل على التمريرات القاتلة لزميله بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عرف المجد سابقاً مع برشلونة الإسباني.

تنافس مبامي وميسي على لقب أفضل لاعب في العالم قبل أن يؤول للنجم الأرجنتيني

وفيما عكّر اتهام ظهيره المغربي الدولي أشرف حكيمي باغتصاب امرأة أجواء الفريق، عوّض ثلاث خسارات توالياً، بفوزه ثلاث مرات شهدت تسجيل مبابي خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وقال مدرب الفريق كريستوف غالتييه في المؤتمر الصحافي عشية المباراة "من أجل قلب النتيجة أمام بايرن يتوجب على سان جرمان أن يلعب بشكل أفضل بكثير مما فعل في الذهاب مع خطة لعب مغايرة".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الثلاثي المصاب المغربي الدولي أشرف حكيمي والبرازيلي ماركينيوس ونوردي موكييلي جاهز لخوض المباراة، وأنه سيتخذ قراره النهائي بالمشاركة من عدمها مع نهاية التمارين.

بايرن في فترة جيدة

في المقابل، يمرّ بايرن في فترة جيدة، مع انفتاح شهية التسجيل لمهاجمه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ صاحب أربعة أهداف في آخر سبع مباريات وخمسة من المتألق كومان، علما ان الأخيرين حملا سابقاً ألوان سان جرمان.

الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ متألق مؤخراً مع بايرن

الفريق الذي يخوض معركة طاحنة مع بوروسيا دورتموند على صدارة البوندسليغا التي هيمن عليها في العقد الأخير، عزّز صفوفه بالمهاجم السنغالي ساديو مانيه، العائد من الإصابة، وقلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت، لاستعادة اللقب القاري.

ويدرك مدربه الشاب يوليان ناغلسمان ان الخروج المبكر من المسابقة القارية المتوج بلقبها 6 مرات، لن يعوّضها التتويج المحلي، رغم المنافسة الشرسة مع دورتموند المتساوي معه بعدد النقاط.

ولا يعتقد ناغلسمان، أن ساديو ماني سيكون جاهزا ليكون في التشكيل الأساسي للفريق.وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء: " إنه يستعيد الإيقاع

رويدا رويدا. لا أعتقد أنه سيبدأ، ولكن هذا الأمر لم يتم حسمه بعد".

وبعد فوزه الصعب على شتوتغارت السبت (2-1)، أمل ناغلسمان (35 عاماً) أن يُحكم على "أداء وأسلوب مباراتنا (ضد سان جرمان)" وليس "النتيجة" فقط.

وأقصي بايرن مرة وحيدة في العقد الأخير قبل ربع النهائي (في 2019 ضد ليفربول الإنكليزي)، علماً انه الفريق الثالث من حيث التتويج وراء ريال مدريد الإسباني (14) وميلان الإيطالي (7).

إ.ع ( أ ف ب، د ب أ)