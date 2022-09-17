رغم النتائج المخيبة..ناغلسمان لا يزال يحظى بثقة رئيس بايرن

قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إنه لا يجب على يوليان ناغلسمان مدرب الفريق أن يقلق على وظيفته رغم أن الفريق لم يحقق الفوز في أربع مباريات متتالية بالدوري (بوندسليغا). وقال كان أمس الأحد (18 سبتمبر/أيلول 2022) خلال زيارة الفريق لمهرجان "أكتوبر فيست" للجعة في ميونيخ: "نحن لا نتعامل مع أي مدربين أخرين. نحن مقتنعون تماما بيوليان".

واستهل بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشر الأخيرة، الدوري بالفوز بثلاث مباريات، ولكنه تعادل في المباريات الثلاث التالية قبل أن يخسر أمام أوغسبورج بهدف نظيف السبت. وكان التركيز منصبا على ناغلسمان، الذي تولى تدريب الفريق في العام الماضي بعقد حتى 2026، خاصة في ظل وجود مدرب ألماني بارز متاح حاليا هو توماس توخيل الذي رحل من تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وقال كان إنه يجب تهدئة الأمور في بايرن خلال فترة التوقف الدولي التي تبدأ الآن. وبعد ذلك يواجه الفريق بايرن ليفركوزن، ثم يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند، قبل أن يستضيف فرايبورغ.

وبينما تغلب بايرن ميونيخ على إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن عدم تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية بالدوري هي أطول فترة لم يحقق فيها بايرن انتصارات منذ أكثر من 20 عاما. كما أن حصول الفريق على 12 نقطة في أول سبع مباريات هو أسوأ عدد من النقاط يحققه الفريق في آخر 12 عاما، علما بأن دورتموند هو من توج في اللقب في ذلك الموسم.

وأكد كان: "بالطبع كلنا غير راضين وفي مزاج سيء". وأضاف: "يجب أن نصل لسبب التراجع. وأفترض أنه مع استئناف مباريات الدوري أمام ليفركوزن سنهاجم بكل قوتنا، ويجب علينا هذا". وحذر قائلا: "ربما بدأ البعض يقتنع أن بإمكان بايرن التتويج بلقب الدوري بسهولة. ولكن الأمر ليس كذلك"، مضيفا أن قيادات النادي والفريق يجب أن يروا: "الأدوات التي يجب تحريكها لكي يمكننا العودة سريعا لطريق النجاح في البوندسليغا".

وقال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية إن اللاعبين يواجهون مشاكل أمام الفريق التي تعتمد على القوة البدنية. وأضاف: "إذا لم نتسم بالانضباط والرغبة الشديدة والقوة البدنية، لن نتمكن من الفوز. والآن لا توجد أية أعذار، يجب أن نحقق بعض الانتصارات".

وقال توماس مولر مهاجم الفريق إن عدم الفوز في المباريات الأخيرة تركت الفريق في حال من الذهول والإحباط، وقال ناغلسمان إنه سيستغل فترة التوقف الدولي "للتفكير في وضع الفريق وتحديد كيفية سير الأمور". وأضاف: "سأفكر في كل شيء: في نفسي والموقف الحالي وكل شيء".

ز.أ.ب/ه.د (رويترز، د ب أ)