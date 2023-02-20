رغم المسائل الخلافية.. بلينكن يتعهد بمواصلة دعم بلاده لتركيا

في أول زيارة لوزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا منذ توليه منصبه قبل عامين، أكد أنتوني بلينكن إن واشنطن ستدعم حليفتها تركيا "طالما اقتضى الأمر" في أعقاب الزلازل المدمرة التي هزت البلاد قبل أسبوعين.

وأضاف عقب رحلة بمروحية فوق مقاطعة هاتاي المدمرة مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، "عندما ترى حجم الضرر ، وعدد المباني، وعدد الشقق، وعدد المنازل التي دُمرت، فستدرك أن إعادة الإعمار ستتطلب جهودا مضنية لكننا ملتزمون بدعم تركيا في هذا المسعى".

وأرسلت الولايات المتحدة فريق بحث وإنقاذ وإمدادات طبية ومعدات لتكسير الخرسانة وتمويلا إضافيا في شكل مساعدات إنسانية بقيمة 85 مليون دولار تشمل سوريا أيضا. والأحد، أعلن بلينكن مساعدة إضافية "مائة مليون دولار لتقديم المساعدة لمن هم بأمس الحاجة إليها".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أمس الأحد (19 فبراير/شباط 2023) إلى قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا، قبل أن يتوجه إلى أنقرة حيث سيلتقي اليوم الاثنين (20 فبراير/شباط 2023) الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مشهد لآثار الزلزال في تركيا كما ظهرت من صور رحلة بلنيكن وأوغلو بطائرة مروحية

قضايا خلافية بين واشنطن وأنقرة

وتجمع الولايات المتحدة وتركيا، وهما دولتان حليفتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، علاقات متوترة في بعض الأحيان، ويفترض مناقشة خلافاتهما خلال هذه الزيارة. ومن المواضيع الخلافية بين البلدين الاعتراض التركي على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، وكذلك صفقة طائرات "إف-16" المقاتلة المجمدة.

وفيما يتعلق بموضوع انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، إن بلاده "تدعم بقوة" الدولتين الإسكندنافيتين "في أسرع وقت ممكن"" مؤكدا أن "توسيع حلف شمال الأطلسي بانضمام السويد وفنلندا ليس قضية ثنائية".

بيد أن جاويش أوغلو قال إنه ينبغي على كل الأطراف في الحلف إقناع السويد على نحو خاص باتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مخاوف أنقرة والحصول على دعمها لمساعي الانضمام للحلف.

وفي سياق آخر كشف وزير الخارجية التركي أن أنقرة تتوقع دعم الكونغرس الأمريكي للمضي قدما في صفقة قيمتها 20 مليار دولار لشراء مقاتلات إف-16، وهي من المسائل التي يدور خلاف حولها بين البلدين. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعد تركيا بصفقة الطائرات، لكنها بقيت مجمّدة بسبب معارضة الكونغرس.

وأضاف جاويش أوغلو خلال المؤتمر الصحفي أنه ناقش مسألة المقاتلات إف-16 مع نظيره الأمريكي، مشيرا إلى أن تركيا تريد من الإدارة الأمريكية إحالة الإخطار الرسمي بشأن المقاتلات إلى الكونغرس.

والعلاقات بين البلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي، تشهد أحيانا بعض التوتر على خلفية عدد القضايا.

ع.ج.م/م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)