 رغم القانون الجديد.. الخطر لا يزال يلاحق الناجيات الإيزيديات | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 29.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

رغم القانون الجديد.. الخطر لا يزال يلاحق الناجيات الإيزيديات

يمثل قانون الناجيات الإيزيديات بارقة أمل لإنصاف الإيزيديات اللواتي تعرضن للسبي والاختطاف والاستعباد من لدن عناصر "داعش" في العراق، غير أن المتأمل لأحوال البلد ولبنود القانون قد يتعرف على عدة نواقص.

يزيديات خلال الهروب من داعش

خلال الهروب من هجوم داعش عام 2014

مرّر البرلمان العراقي مؤخراً قانون "الناجيات الإيزيديات" الذي يعترف بالجرائم الخطيرة التي ارتكبها مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي بحق النساء المنتميات إلى هذه الأقلية الإيزيدية ويصنفها (أي الجرائم) في دائرة الجرائم ضد الإنسانية.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد اجتاح منطقة سنجار الإيزيدية في شمال العراق شهر أغسطس/ آب 2014، وقام مقاتلوه على مدار ثلاث سنوات بأعمال جد مروعة من قتل واغتصاب واختطاف وسبي وحتى بيع في أسواق النخاسة بحق الكثير من أفراد هذه الأقلية الدينية، قبل تحرير المنطقة عام 2017.

يعد القانون الأول من نوعه في كل الدول الناطقة بالعربية الذي ينصّ على اهتمام يخصّ النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي في النزاعات المسلحة. كما وصف الرئيس العراقي برهم صالح المشروع بأنه خطوة جد مهمة لمساعدة هؤلاء الناجيات.

تجارب مؤلمة

تقول أرقام غير رسمية إن حوالي 10 ألف إيزيدي وإيزيدية قُتلوا أو تعرضوا للاختطاف خلال هجوم "داعش"، بينما أجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم، ومنهم غزالة جانغو التي كانت تبلغ من العمر 18 عاما فقط عندما هاجمت عناصر "داعش" جبل سنجار.

سيدة إيزيدية

خلال عملية الهروب من داعش عام 2014- عشرات الآلاف هربوا من منازلهم في سنجار

مختارات

قرابة 200 طفل في وضع إنساني صعب، فالآباء مغتصبون ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، والأمهات إيزيديات تحولن في فترة إلى "سبايا". وبين الاثنين، تقف أعراف المجتمع الإيزيدي وقوانين الدولة العراقية ليزداد الحاضر غموضاً.

بعد مرور خمس سنوات من الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين في العراق على يد تنظيم "داعش"، ترى دراسة أن النتائج المترتبة عن الإبادة "خطيرة" على الإيزيديين في ألمانيا، وسط اختلاف على تقييم وضعهم الأمني في العراق.

تم تحريرهم، بيد أنهم ما زالوا تحت تأثير الصدمة النفسية. إنهم "أطفال الإيزيديين"، الذين اختطفهم تنظيم "داعش" وأساء معاملتهم ولقنهم أيدولوجيته المسمومة. تقرير لمنظمة العفو الدولية يلقي الضوء على أوضاعهم اليوم.

مر أكثر من عام على تهجير آلاف الإيزيديين من شمال العراق، وما تزال مناطقهم خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي حين لم تفلح الغارات الأمريكية في تغيير هذا الوضع، تتعالى الانتقادات لقوات البشمركة الكردية.

عادت غزالة بعد ست سنوات إلى جبل سنجار، حيث تعمل حالياً مع منظمة محلية لمساعدة الأسر الفارة على العودة إلى منازلها. ورغم أن العراق أعلن الانتصار على "داعش" عام 2017، إلا أن الأقلية الإيزيدية ما تزال تعاني، تقول غزالة لـ DW، متابعة أن المشروع مهم جداً للإيزيدات الناجيات، خاصة أن الغالبيات منهن لا يملكن أحداً يدعمهن بسبب مقتل أفراد عوائلهن.

وترى غزالة أن المشروع سيساعد على تحسين الوضع المالي للإيزييدات اللائي يعشن الفقر منذ سبع سنوات، لكنه لن يساعد الناجيات على الإحساس بالأمان، فالأمر يخص فقط "دعماً مادياً لا يضمن الحماية". إيزيديون آخرون تحدثوا لـ DW يشاطرون الإحساس نفسه، بل يشككون حتى في إمكانية وفاء الحكومة بكل الوعود التي قطعتها.

يقول أحمد خيديدة برجس، نائب مدير "يازدا"، وهي منظمة يزيدية تساهم فيها الكثير الجنسيات وتعمل على دعم الناجين من "الإبادة الداعشية": "نتمنى ألا يبقى القانون حبراً على ورق وأن يكون حلاً عملياً لمساعدة الناجيات.. فعلى مدار السنوات الست الماضية، كانت هناك العديد من الوعود لكن القليل منها ما تمّ تنفيذه، فبلدات الإيزيديين التي دمرتها عناصر داعش لا تزال كما هي".

غير أن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة البناء، بل كذلك بكل ما يحيط به، من أمن وعدالة وتنمية، يتابع برجس. لذلك يبقى المشروع الجديد، وإن كان مهماً، غير كافي، يتابع المتحدث، فالمشكل الرئيسي هو كيف تنظر الغالبية من العراقيين للأقلية الإيزيدية.

على ماذا ينصّ القانون؟

من جملة أهداف القانون، منع تكرار هذه الانتهاكات الخطيرة، غير أنه ليس الكل مقتنعاً بأن القانون سيحقق ما يصبو إليه، إذ تقول نساء إيزيديات إن الخطر الذي حرّض مقاتلي "داعش" على ارتكاب تلك الفظاعات بحقهم لا يزال موجوداً في العراق.

مقاتلات إيزيديات

لم تجد نساء إيزييدات بدا من الانضمام إلى الميليشيات الكردية التي تواجه داعش

ينص المشروع على تقديم الدعم لضحايا تنظيم "داعش"، وعلى رأسهم النساء الإيزيديات اللائي تمّ اختطافهن قبل تحريرهن، وكذلك أفراد آخرين من أقليات عرقية أو دينية أخرى عانت من جرائم التنظيم الإرهابي، كالتركمان والمسيحيين والشبك.

وسيتيح المشروع للضحايا إمكانية التوصل بدعم مادي شهري وتوفير السكن والمساعدة النفسية والاجتماعية، وكذلك تكون لهم الأولوية في 2 بالمئة من الوظائف بالقطاع العام.

وأكد المشروع على تخليد يوم 3 أغسطس/ آب (اليوم الذي هاجم فيه مقاتلو داعش جبل سنجار) يوماً وطنيا للتعريف بقضية الضحايا، كما نص على إحداث مكتب حكومي خاص بشؤون المرأة الإيزيدية، سيفتح في محافظة نينوى شمال العراق، غير أنه لم يكن حاسما في مسألة حقوق الأبناء اللائي أنجبتهن الضحايا من عناصر "داعش"، وهو موضوع يثير حساسيات كبيرة داخل المجتمع الإيزيدي.

الحاجة إلى الإنصاف

وفي تاريخ العراق، البلد ذو الأغلبية المسلمة، كان دائماً ما ينظر للإيزيديين على أنهم "عبدة الشيطان". وبسبب معتقداتها، عانت الأقلية من التضييق في فترات كبيرة من التاريخ العراقي، وحاولت عدة مجموعات منهم الأتراك العثمانيين والأكراد المحليين تحويلهم إلى الإسلام، ويحصي الإيزيدين ما يقارب 72 حملة إبادة تعرّضوا لها في التاريخ.

الأقلية الإيزيدية خلال طقوسها

معتقدات الإيزيديين تثير الجدل في العراق

"الإيزيديون فقدوا الكثير ولم يعودوا يثقون بالحكومة العراقية ولا بالحكومة الكردية"، يقول سعود من سنجارلـ DW (طلب عدم الإفصاح عن اسمه الكامل خوفاً من ردة فعل الميليشيات الكردية). وكان من المفروض على القوات الكردية، بناءً على الموقع الجغرافي، أن تحمي جبل سنجار عام 2014، إلّا أنها انسحبت تاركة المدنيين الإيزيديين لمصيرهم أمام عناصر "داعش".

"تمت خيانتنا من جيراننا السنة والكرد" يتابع سعود الذي يعيش في مخيمات اللاجئين الإزيديين داخل العراق. ويرغب المتحدث في العودة إلى بلدته لكنه لا يعتقد بوجود الحماية اللازمة هناك.

وحسب تصريح المتخصص النفسي الألماني جان إلهان كيزيلهان لـ DW، وهو أستاذ في جامعة بادن فورتمبيرغ عمل مع الإيزيدين الناجين الذين فروا إلى ألمانيا، فالدعم الطبي والمادي والنفسي الذي يعد به مشروع القانون لا يكفي، وهناك حاجة إلى مصالحة بين الإيزيدين وبين فئة من المسلمين كانت تساند التنظيم الإرهابي.

كما يرى برجس أن المعاملة السلبية تجاه الإيزيديين لا تزال مستمرة داخل المجتمع العراقي: "الغالبية من العراقيين ترى هذه الأقلية أنها غير مؤمنة، وعندها يعمل أفرادها في المطاعم مثلاً، لا أحد يأكل الطعام بمبرّر أن من طهاه هو إيزيدي"، لذلك "لا نشعر أبداً بالأمان، خاصة أنه لا يوجد مخطط لوقف هذه التهديدات"، يقول برجس، مبرزاً أنه "عندما ستظهر فرصة مواتية، سيقوم تنظيم متطرف آخر بالأمر ذاته (أي تكرار هجوم "داعش")، وأن واقعة من هذا القبيل هي مسألة وقت فقط".

غازيا أوهانس/ إ.ع 

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار