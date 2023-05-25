رغم الفوز بالدوري - بايرن يؤكد انفصاله عن أوليفر كان وصالح حميدجيتش

بعد دقائق من تتويج العملاق البافاري باللقب الحادي عشر تواليا والـ33 في تاريخه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، أعلن رئيس نادي بايرن ميونيخ هيربرت هاينر، السبت (27 مايو/ أيار)، إقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان ومديره الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش من منصبيهما.

وقال هاينر لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة "ربما علمتم بما قررناه مع الهيئة الرقابية"، مؤكداً إقالة حميدجيتش وكان، وهي معلومات نُشرت في وسائل الإعلام الألمانية بعد دقائق قليلة من حفل التتويج.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت اليوم السبت أن ميونيخ يتجه لإنهاء ارتباطه بالإداريين البارزين.

وبحسب صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" توصل بايرن ميونيخ لهذا القرار بعد دقائق من التتويج بلقب الدوري الألماني بشكل دراماتيكي عقب فوزه على مضيفه كولونيا 2 / 1 مع تعادل بوروسيا دورتموند مع ضيفه ماينز 2/ 2 في اليوم الأخير من موسم البوندسليغا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن يان كريستيان دريزن، المدير المالي لبايرن ميونيخ سيخلف كان في منصب الرئيس التنفيذي. فيما سيتم الإعلان عن المدير الرياضي الجديد لاحقا.

ودفع الرجلان القويان لنادي بايرن، كان وحميدجيتش، ثمن معاناة النادي البافاري في نهاية الموسم، حيث خرج من الدور ربع نهائي لمسابقتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وأنقذ موسمه بتتويجه المثير بلقب الدوري في المرحلة الاخيرة.

وراهن كان وحميدجيتش على إقالة المدرب يوليان ناغلسمان في آذار/مارس الماضي، وحل محله توماس توخل عند اقتراب الأسابيع الحاسمة من نهاية الموسم.

واستلم حميدجيتش منصبه في الأول من تموز/يوليو 2017 وانضم إلى مجلس إدارة بايرن في صيف 2020 مسؤولاً عن الجانب الرياضي. في ستة مواسم في منصبه، توج بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا نهاية صيف 2020 في لشبونة ضد باريس سان جرمان الفرنسي.

أما كان، فتولى رئاسة مجلس إدارة بايرن في الاول من تموز/يوليو 2021. ولم يسافر مع بعثة الفريق إلى كولونيا السبت رسميا بسبب إصابته بالأنفلونزا، فيما أوضح حارس مرمى بايرن ميونيخ السابق وقائده على حسابه في تويتر أن النادي منعه من السفر إلى كولونيا لحضور مباراة المرحلة الاخيرة.



ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)