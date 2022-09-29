رغم الرفض الغربي ـ بوتين يستعد للمصادقة على ضم أربع مناطق أوكرانية

قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقيم غدا الجمعة (30 أيلول/سبتمبر 2022) مراسم لضم أربع مناطق من أوكرانيا إلى بلاده. وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن المراسم ستجري في الساعة 1500 بتوقيت موسكو (1200 بتوقيت جرينتش) لتوقيع "اتفاقات انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية".

وأكد بيسكوف أن الاتفاقيات ستوقع "مع جميع المناطق الأربع التي أجرت استفتاءات وتقدمت بمطالب بهذا الشأن إلى الجانب الروسي".

وقال الكرملين إنه عقب مراسم التوقيع في الكرملين، سيلقي بوتين كلمة ويلتقي بالمسؤولين الذين عينتهم موسكو في المناطق الأوكرانية.

وقال مسؤولون مدعومون من روسيا في أربع مناطق بأوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية إن "الاستفتاءات" تظهر أن أغلبية ساحقة من سكانها أيدوا الانضمام إلى روسيا في تصويت انتقدته أوكرانيا والغرب ووصفاه بأنه "صوري" و ""زائف"، مؤكّدة أنها لن تعترف بضم هذه المناطق.

ويأتي هذا الإعلان بعد تنظيم "استفتاء" على الضم في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب. ويعني قرار بوتين ضم هذه المناطق أن روسيا ستضم مناطق شاسعة من شرق وجنوب أوكرانيا بما يمثل حوالي 15 بالمئة من إجمالي أراضي أوكرانيا.

"نقيض للانتخابات الحرة النزيهة"

وعلى صعيد ردود الفعل على "الاستفتاءات" التي يتم إجراءها في المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا، أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، هذه "الاستفتاءات" وقالت خلال مؤتمر للمجلس الاستشاري للحكومة الاتحادية لمنع الأزمات المدنية ودعم السلام في وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم، إنه "يتم إخراج الناس من منازلهم وأماكن عملهم وإجبارهم تحت التهديد وأحيانًا تحت تهديد السلاح للإدلاء بأصواتهم ووضع البطاقة الانتخابية في صندوق الاقتراع الزجاجي".

وقالت بيربوك: "هذا هو نقيض الانتخابات الحرة النزيهة. وهذا هو نقيض السلام. إنه سلام يتم إملاؤه، إنه سلام مفروض"، وتابعت: "طالما أن هذا الإملاء الروسي يسري في المناطق المحتلة بأوكرانيا، فإنه ليس هناك مواطن حر ولا آمن. وليس هناك مواطن يتمتع بالحماية".

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)