 رغم الديون.. هل تساعد إدارة ″لاليغا″ برشلونة لضم هالاند؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.02.2022

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رياضة

رغم الديون.. هل تساعد إدارة "لاليغا" برشلونة لضم هالاند؟

يعرف دورتموند أن هالاند سيرحل عاجلا أم آجلا، لكنه لا يعرف إلى أين سيتوجه النجم الشاب، فمطبخ الانتقالات يكشف يوميا تقارير جديدة. فبعد الكلام عن بايرن والسيتي والريال وباريس، يدور الحديث الآن عن برشلونة المثقل بالديون.

هالاند يحتفل بعد التسجيل في مرمى ماينز بالدوري الألماني (16/10/2022)

النجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند سيرحل لا محالة عن نادي الألماني دورتموند. لكن إلى أين؟

يعاني دورتموند في ظل غياب النرويجي إرلينغ هالاند عن مباريات الفريق، وآخرها يوم أمس (الأحد 27 فبراير/ شباط 2022) حينما خرج متعادلا مع أوغسبورغ بهدف لهدف، ليتراجع ثماني نقاط كاملة خلف بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني.

ولم يلعب هالاند (21 عاما) مع دورتموند منذ 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم تأجيل عودته إلى الملاعب أكثر من مرة لتزيد التكهنات حول مستقبله في الفريق "ويكاد لا يمر يوم دون تقرير جديد عن تغير الأحوال في مسرحية انتقال إرلينغ هالاند" من دورتموند، بحسب ما قال موقع "ديرفيستن" الألماني.

الريال.. هالاند أم مبابي؟

مختارات

يعيش ريال مدريد موسما ناجحا، ويقدم أداء عالي المستوى، خصوصا مع نجمه الفرنسي كريم ينزيمة، ولكن بدأت بعض الأخبار تتداول عن اهتمام جدي من أحد الأندية الأوروبية لضم بنزيمة قريبا إلى صفوفه.

يبدو أن الخطط المستقبلية لنجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند ستدخله في متاعب مع أقرب الناس إليه. هالاند يرغب في حمل قميص فريق معين بداية من الموسم المقبل، فيما لدى والده ووكيل أعماله، وجهة نظر مغايرة.

غادر الأسطورة ميسي برشلونة. وصحيح أن الجميع يترقب الوجهة التي سينتقل إليها إلا أن هناك سؤالا آخر ملحا وهو: من يمكنه سد فراغ ميسي في كامب نو؟ هناك لاعبون مرشحون لتلك المهمة، بعضهم من داخل النادي وبعضهم من أندية أخرى.

كشف الرئيس التنفيذي الجديد لنادي بايرن ميونيخ، حارس المرمى السابق للنادي أوليفر كان أن العملاق البافاري "غير قادر" على تحمل صفقة إيرلينغ هالاند، في وقت ربطت وسائل الإعلام بين مهاجم بروسيا دورتموند والنادي البافاري.

في الواقع فإن الحديث يجري منذ مدة حول ريال مدريد كمرشح أكبر للحصول على خدمات هالاند، بيد أن هناك مشكلة، جعلت الكلام يتراجع قليلا، فالأولوية القصوى للملكي الآن هي الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جرمان هذا الصيف. كما أن مواطنه كريم بنزيما مازال لديه عقد مع الفريق حتى صيف 2023.

لكن مجلة شبورت بيلد الألمانية تتحدث أن هناك اتفاقا مبدأيا "عن طريق المصافحة" قد تم توقيعه في موناكو قبل أربعة أسابيع بين الطرفين. 

وبجانب الريال جرى الحديث عن انتقال هالاند للعب في إنجلترا، التي ولد فيها في 21 يوليو/ تموز 2000. والكلام هنا بالتحديد عن مانشستر سيتي، الذي كان يطمع مدربه غوارديلا في الحصول على خدمات هاري كين. أما وقد فشلت الصفقة، فإن هالاند يعد بديلا رائعا للنجم الإنجليزي.

برشلونة من أجل زيادة الجاذبية لـ"لاليغا"

لكن الجديد هو أن نادي برشلونة دخل على الخط بشأن التكهنات عن الوجهة المقبلة للنجم النرويجي الشاب. فبناء على ما نقلته صحيفة "تلغراف" الهولندية فإنه كانت هناك مؤخرا مقابلة في موناكو الفرنسية بين رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا والإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند "ويتعلق الأمر بالتوصل إلى الصيغة المثالية للصفقة"، بحسب قول موقع "ون فوتبول" باللغة الألمانية.

ويقول موقع "ديرفيستن" إن رغبة برشلونة في ضم هالاند في الصيف هي سر معلوم وأنه "حتى الآن لم يكن هناك أحد يعتقد أن الكاتالونيين المثقلين بالديون يمكنهم تحمل تكاليف صفقة هالاند". فإضافة إلى الشرط الجزائي بقيمة 75 مليون يورو، هناك أيضا الراتب الضخم لهالاند وكذلك العمولة الكبيرة لوكيل أعماله رايولا.

إرلينغ هالاند يتابع من المدرجات مباراة فريقه دورتموند مع بايرليفركوزن في الدوري الألماني. (6/2/2022)

منذ أكثر من شهر لم يلعب هالاند مع دورتموند بسبب الإصابة ويكاد لا يمر يوم دون تقرير جديد عن انتقاله من النادي.

ويعاني برشلونة من ديون قياسية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار. ورغم ذلك فإن المسؤولين بالنادي يعتقدون أن الأموال لن تكون مشكلة وأنهم يتعاملون مع عدد من السيناريوهات المالية "لأن هالاند لم يعد حلما وإنما أولوية قصوى" لبرشلونة، حسبما نقل ديرفيستن عن الصحفي الإسباني كازانوفاس وجريدة "سبورت" الإسبانية. وقالت الصحيفة إن هالاند يحب إسبانيا ولديه منزل في منتجع ماربيا.

ويقال إن خافير تيباس، رئيس مجلس إدارة الدوري الإسباني "لاليغا"، يدعم رغبة برشلونة في ضم هالاند من أجل زيادة جاذبية الدوري الإسباني.

وكان تيباس قد قال مؤخرا إن يتمنى رؤية مبابي في الريال وهالاند في برشلونة. وهو ما يردده كثيرون من عشاق كرة القدم في العالم منذ تقدم سن رونالدو وميسي ثم خروجهما من إسبانيا وظهور النجمين الشابين مبابي وهالاند وتألقهما في فرنسا وألمانيا.

الرحيل مسألة وقت

وبجانب الريال وسيتي وبرشلونة، يجري الربط أيضا بين هالاند وباريس سان جرمان وكذلك بايرن ميونيخ. ويعرف المسؤولون في دورتموند أن اللاعب لن يبقى في كل الأحوال في دورتموند. وصرح رئيس النادي هانز يوآخيم فاتسكه بعد الخروج من الدوري الأوربي بأنه ينتظر قرارا بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن هالاند انتقل إلى دورتموند في يناير/ كانون الثاني 2020، مقابل شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو دفعها دورتموند لفريق ريد بول سازلبورغ النمساوي. ووقع هالاند عقدا مع دورتموند يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2024، مع وجود الشرط الجزائي بقيمة 75 مليون يورو. وتبلغ قيمة هالاند السوقية حاليا 150 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

صلاح شرارة

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    الكاتب: علاء جمعة


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