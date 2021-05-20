 رغم الخلافات.. بلينكن ولافروف يتفقان على إجراء حوار ″صادق″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2021

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رغم الخلافات.. بلينكن ولافروف يتفقان على إجراء حوار "صادق"

أكد وزيرا الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف بينهما وجود خلافات كبرى بين بلديهما في كيفية رؤية الشؤون العالمية، لكن نبرتهما لم تخل من التفاؤل، وقالا إنه ما زال بالإمكان إيجاد سبل للعمل المشترك.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن

بلينكن ولافروف يناقشان تطبيع العلاقات الأمريكية الروسية.

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطبيع العلاقات الثنائية بين بلديهماخلال لقائهما المباشر للمرة الأولى أمس الأربعاء (19 مايو/ أيار 2021) في أيسلندا. وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تسعى إلى "علاقة مستقرة يمكن التنبؤ بها مع روسيا"، وذلك في تعليقات أدلى بها قبل الاجتماع، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

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في خطوة تهدف للإبقاء على الاتفاقية الرئيسية الأخيرة من نوعها بين روسيا وأمريكا، صادق مجلس النواب الروسي على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية لخمس سنوات. وجاء ذلك غداة اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن.

بعد تحذير أطباء من أن أليكسي نافالني "قد يموت في أي لحظة"، حذرت أمريكا روسيا من فرض عقوبات عليها "إذا توفي" المعارض الروسي، في حين أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه بشأن صحته، ودعت ألمانيا إلى توفير العناية الطبية له.

بيد أنه قال أيضا: "ليس سرا أن لدينا خلافاتنا"، وذلك قبل الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماع وزاري لمجلس القطب الشمالي. وقال بلينكن: "عندما يتعلق الأمر بهذه الخلافات، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه "إذا تحركت روسيا بقوة ضدنا وضد شركائنا وحلفائنا، فسوف نرد".

وردّ لافروف قائلا إن البلدين "يختلفان كثيرا عندما يتعلق الأمر بتقييمنا للوضع الدولي وأساليبنا تجاه كيفية حله". وأضاف الوزير الروسي: "مستعدون لبحث كافة القضايا المطروحة على الطاولة على أساس أن مناقشاتنا ستكون نزيهة وواقعية وبالاحترام المتبادل".

وقال مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع لم يشهد انفراجات، لكنهم وصفوه بأنه "بداية طيبة" للعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في "الأسابيع والشهور والسنوات القادمة". وقال بلينكن إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد "علاقة واضحة ومستقرة مع روسيا" وإن البلدين يمكنهما العمل سويا فيما يتعلق بالتعامل مع إيران ومع جائحة كورونا وبرامج كوريا الشمالية النووية والحرب في أفغانستان ومكافحة التغير المناخي.

وأضاف "نعتقد أن هذا في صالح شعبنا وفي صالح الشعب الروسي بل وفي صالح العالم". وقال مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن الوزيرين تناولا أيضا الأمن الإلكتروني وتحركات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وهي قضايا أججت التوتر بين الجانبين هذا العام. وأكدوا مرارا أن الاجتماع تمهيد لمحادثات مستقبلية.

ع.ش/ و.ب (د ب أ، رويترز)

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