رغم الخسارة التاريخية أمام أتلتيكو- فليك راض عن أداء برشلونة

نتيجة لا ترضى عشاق برشلونة، فرغم الفرص الكثيرة بلقاء أتلتيكو مدريد صعق الفريق بخسارة في النهاية، لتكون المحصلة فقدان الصدارة وتحقيق فوز واحد فقط في آخر سبع مباريات بالدوري، رغم ذلك لايزال مدرب برشلونة هانزي فليك راضيًا.

اعترف هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه شعر بـ"خيبة أمل" بعدما خسر فريقه آخر مباراة في عام 2024، ولكن في الوقت نفسه أكد أن فريقه "لعب مباراة رائعة خاصة في الشوط الأول"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأداء سيقود فريقه للنجاح.

ورغم أنه لم يتواجد على مقاعد البدلاء خلال المباراة بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه، لكن فليك قرر مواجهة وسائل الإعلام بنفسه عقب خسارة فريقه 1 / 2 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد أمس السبت.

حارس أتلتيكو مدريد هو نجم اللقاء

وفضّ أتلتيكو الشراكة مع برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بإسقاطه على أرضه في الوقت القاتل بهدفين لهدف ضمن مباريات المرحلة الثامنة عشرة.، لينفرد بالمركز الأول في "لا ليغا".

ويُعتبر الفوز، الذي جاء عكس مجريات اللقاء، فوزا تاريخيا لفريق العاصمة كونه الأول له على ملعب برشلونة منذ 18 عاما، كما أنه الأول لمدربه دييغو سيميوني في مواجهة الـ"بلاوغرانا" في معقل الأخير.

وسجّل بيدري (30د) هدف برشلونة، والأرجنتيني رودريغو دي بول (60د) والنرويجي ألكسندر سورلوث هدفي أتلتيكو (90+6د).

وفرض حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك نفسه نجما للقمة، فتصدى لمحاولات لاعبي برشلونة ومنعهم من منح فريقهم نقاط الفوز.

وبهذه النتيجة، حقق أتلتيكو فوزه السابع تواليا في الدوري ليرفع رصيده إلى 41 نقطة (18 مباراة)، فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 38 نقطة (19 مباراة)، متكبدا الخسارة الرابعة في آخر سبع مباريات مقابل فوز واحد وتعادلين.

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فليك: يجب أن نتعلم من المباراة

وحرص فليك في التصريحات التي نشرها الموقع الإلكتروني للنادي على توضيح الفارق بين الهزيمة أمام أتلتيكو والهزيمة أمام لاس بالماس وليغانيس، حيث قال: "هذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها. يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار في العام المقبل. سنعمل ونتدرب بقوة".

وأكد فليك أنه فخور بلاعبيه. وأضاف: "لو لم نصنع فرصا، لكانت هناك مشكلة، ولكن اليوم صنعنا العديد من الفرص. دافعوا بشكل جيد ولكن أتيحت لنا فرص في العادة كنا سنستغلها. يجب أن نتعلم من مباراة مثل مباراة اليوم، ولكني ليس لدي أي شيء سيء لأقوله بشأن الطريقة التي لعبنا بها". وأردف :"ربما جاءت العطلة في وقت جيد بالنسبة لنا. كلنا بحاجة إليها".

وأثنى فليك على أداء بيدري وغافي أمام أتلتيكو ورغم الانتكاسات الأخيرة، مازال المدرب سعيدا بدوره كمدير فني لبرشلونة. وقال :"لم يتغير أي شيء. عندما أقود سيارتي للحضور للمران في السادسة والنصف صباحا، أكون سعيدا للغاية. عندما أتواجد في الحصص التدريبية أكون سعيدا لأنني أدرب لاعبين ممتازين يحبون العمل الجاد والتنافس - والارتباط الذي أشعر به معهم رائع". وأكد :"يمكنني أن أعدكم بأننا سنقاتل على كل شيء، في كل مباراة، وعلى كل نقطة. هذا هو هدفنا واللاعبون جاهزون لهذا".

وسيتعين على فليك وفريقه تقديم أداء جيد في بداية العام الجديد، فبعد مباراة الكأس في بارباسترو، سيتوجه برشلونة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني. وبعد ذلك، هناك مباريات خارج دياره مع خيتافي ثم بنفيكا لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

ص.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)