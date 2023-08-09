رغم الخسارة.. إشادة أسترالية بتشجيع جماهير منتخب المغرب

انتهت مغامرة منتخب المغرب للسيدات في نهائيات كأس العالم بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الفرنسي في ثمن النهائي 4-0، لكن مع ذلك، شكلت مشاركة هذا المنتخب في النهائيات حدثاً كبيراً، نظرا لكونها أول مشاركة لمنتخب عربي، تمكنت من خلالها اللاعبات من تجاوز دور المجموعات.
غير أنه ليس فقط النقاط الست التي حققتها لبؤات الأطلس في المجموعة هي ما شد الانتباه، بل كذلك الأجواء التي خلقتها الجماهير المغربية في ملاعب المباريات.
وركزت الكاميرات في لحظات من المباريات الأربعة التي خاضتها اللاعبات المغربيات على الجمهور المشجع لهن، إذ حضرت الجالية المغربية المقيمة في أستراليا للمباريات، وسط صعوبة سفر الجماهير المغربية من المغرب، بسبب بعد المسافة وغلاء أسعار تذاكر الطيران والإقامة، إذ لم يحضر منها سوى القليل.
وقالت مراسلة شبكة قنوات أبتوس الاسترابية، برينا هولدن، بعد نهاية المباراة أمام فرنسا: "منذ بداية المباراة، وحتى قبل 45 من الصافرة، كانت الجماهير المغربية تقرع الطبول، وتعزف على آلات لم أرها من قبل، كما كانت أزياؤهم جميلة. كان ذلك رائعا".
وتابعت حسب ما نقله موقع 7news أن إحدى مشجعات المغرب كانت تقرع الطبل وفي الوقت نفسه تبكي. وأضافت المراسلة: "كانت المشجعة تعلم أن الحلم ربما انتهى، لكنها لم تتوقف عن التشجيع بالموسيقى".
واستطردت هولدن: "لقد كان جميلاً حقاً ومؤثراً جداً.. شغف اللاعبات والجماهير كان شيئاً لا يصدق، خصوصا أن اللاعبات أتين لتحية الجماهير بعد نهاية المباراة"، واصفة هذا التشجيع رغم الخسارة الثقيلة بإحدى أجمل اللحظات في البطولة بأكملها حتى الآن.
وساهمت الجماهير المغربية بشكل كبير في دعم المنتخبات الوطنية في المنافسات، إذ كانت عاملاً إضافياً في مونديال قطر 2022 للرجال عندما وصل المغرب إلى نصف النهائي، مدعومة حينها بجماهير عربية، كما ساند الجمهور لاعبات المنتخب في كأس إفريقيا 2022 التي حلّ فيها المنتخب وصيفا للبطل جنوب إفريقيا.
إ.ع
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا
أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.