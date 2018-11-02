رغم الحظر.. علم المثليين يرفرف على سفارة أمريكا في برلين

قالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في العاصمة الألمانية برلين أمس (الخميس 25 تموز/ يوليو 2019) إن السفارة فخورة بالاحتفال بموكب المثليين " كريستوفر ستريت داي" الذي سيجري تنظيمه في برلين وفخورة بالاحتفال بمساواة الحقوق للمثليين.

يأتي ذلك بعد أن رفع قبل يوم علم قوس قزح (المميز للمثليين) تحت العلم الأمريكي المرفوع فوق مبنى السفارة الأمريكية في برلين. يذكر أن علم قوس قزح هو رمز ما يعرف بـ "مجتمع الميم" وهو إشارة إلى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسياً. كما تم تغليف تمثال لدب برليني مطعم بملامح تمثال الحرية الأمريكي في نيويورك في السفارة بعلم قوس قزح، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السفارة حول هذا الموضوع.

وكانت البعثات الأمريكية في عدة دول، منها كوريا الجنوبية والهند والنمسا، قد رفعت في حزيران/ يونيو الماضي علم قوس قزح بمناسبة شهر استعراض المثليين، وجرى الزعم بأن هذه الخطوة جاءت مخالفة لمرسوم أصدرته وزارة الخارجية، وذكرت تقارير إعلامية أن الوزارة حظرت على سفاراتها رفع علم قوس قزح على صاري العلم الأمريكي. ورفع الموظفون العلم في أعقاب ذلك في مكان آخر في أرض السفارة.

ويسري قرار الحظر الصادر من الوزارة على السفارة الأمريكية في برلين أيضا حيث يوجد السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل وهو مثلي ويعمل على المستوى العالمي من أجل عدم تجريم المثلية.

وتشهد مدينة برلين يوم السبت المقبل موكب المثليين (كريستوفر ستريت داي) والذي يتظاهر فيه مئات آلاف الأشخاص للمناداة بحقوق المثليين. وكان جرينيل أعلن الشهر الماضي اعتزامه المشاركة في استعراض المثليين في برلين.

م.م/ ع.ج.م (د ب ا)