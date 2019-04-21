 رغم الحر .. سبع نصائح بسيطة لنوم هانئ | عالم المنوعات | DW | 19.06.2019

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منوعات

رغم الحر .. سبع نصائح بسيطة لنوم هانئ

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الحصول على قسط وافر من النوم في الليل أمراً بالغ الصعوبة لدى كثير من الناس. إليكم سبع نصائح بسيطة وفعالة للتمتع بنوم جيد وشحذ الطاقة الضرورية للجسم.

Krank Symbolbild (Colourbox)

صورة من الأرشيف.

الحصول على قسط وافر من النوم من الاحتياجات الضرورية لكل شخص على كوكب الأرض، إذ يحتاج الجسم البشري إلى النوم من أجل شحذ الطاقة والتعامل مع متطلبات الحياة المطردة، لاسيما في العقود الأخيرة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في فصل الصيف، يصبح النوم "كابوساً" حقيقياً لدى عدد كبير من الناس، وذلك رغم ذهابهم إلى الفراش في وقت مبكر. إلاّ أن هذا الوضع "الموسمي" يمكن التعامل معه بالاعتماد على سبع خطوات بسيطة وفعالة، حسب ما أشار إليه الموقع الألماني "Maennersache".

مختارات

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تهوية جيدة

يرى الموقع الألماني أن التمتع بنوم جيد يتطلب تهوية غرفة النوم بشكل جيد، وذلك من أجل الحفاظ عليها باردة قدر الإمكان. وأضاف أنه يجب فتح النوافذ في الصباح ثم إغلاقها بعد ذلك وترك الغرفة معتمة. وأردف أنه عند الذهاب إلى النوم ليلاً يجب ترك النوافذ مفتوحة.

وكانت دراسة هولندية سابقة قد أكدت على ضرورة ترك نوافذ وأبواب الغرفة مفتوحة عند النوم، لأن ذلك يساعد على الحد من مستويات ثاني أكسيد الكربون وتحسين التهوية وتدفق الهواء، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

اختيار ملابس مناسبة

اختيار أغطية الفراش وملابس مريحة من الأمور المهمة أيضاً من أجل التمتع بنوم جيد، حيث تساعد الملابس القطنية الخفيفة على امتصاص العرق أثناء النوم. كما يجب تجنب النوم عارياً لأنه من الممكن أن يشعر المرء بالبرد.

تجنب الأكل ليلاً

الامتناع عن تناول الطعام في ساعات متأخرة من اليوم من الأشياء الضرورية بدورها من أجل النوم بشكل غير متقطع. وفي المساء، يُفضل فقط تناول وجبات خفيفة، على غرار السلطة والفواكه والخضراوات واللبن والجبن.

لا تشرب كثيراً

شرب كميات كافية من الماء شيء مهم للغاية بالنسبة للجسم، الذي يحتاج يومياً إلى الماء. لكن في الليل وقبل الذهاب إلى النوم، يجب تجنب شرب الماء لأنه يؤدي إلى ازدياد الرغبة في التبول بشكل كبير ليلاً. ولتجاوز هذا الوضع، ينصح موقع "Maennersache" بشرب كوب من الشاي الأخضر.

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طب النوم - حديث مع خبير

حمام دافئ

من الأفضل الابتعاد عن أخذ حمام بارد قبل النوم وتعويضه بحمام دافئ، لأنه مناسب للغاية للنوم.

الابتعاد عن الرياضة ليلاً

رغم تأكيد دراسة نشرتها مجلة (the Journal of Happiness) أن هناك فوائد جمة لممارسة الرياضة، مثل تخفيف الوزن وضبط نسبة الكوليسترول في الجسم، فضلاً عن تقوية الذاكرة ورفع مستوى الذكاء. بيد أنه في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، يفضل عدم ممارسة الرياضة قبل الذهاب إلى النوم، والقيام بذلك في أوقات آخرى في اليوم.

تجنب الإلكترونيات

متابعة الأفلام والمسلسلات حتى ساعات متأخرة من الليل، من بين الأشياء التي تُصعب الحصول على قسط وافر من النوم. فالأجهزة الإلكترونية والكهربائية ترفع من درجة حرارة غرفة النوم. كما أن الضوء الأزرق، الصادرة مثلاً من شاشات الهواتف المحمولة، يؤثر بشكل سلبي على النوم. لذلك يُفضل الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية قدر الإمكان في الساعات التي تسبق النوم.

ر.م/ ي.أ

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

واصلت موجة الحر اجتياح القارة العجوز ومناطق واسعة في العالم وسجلت أرقاما قياسية جديدة، لم تسجل منذ عقود. والطقس الحار يؤثر على النوم. إليكم بعض النصائح للتمتع بنوم عميق رغم هذه الظروف المناخية. (06.08.2018)  

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طب النوم - حديث مع خبير  

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