رغم الحر .. سبع نصائح بسيطة لنوم هانئ

الحصول على قسط وافر من النوم من الاحتياجات الضرورية لكل شخص على كوكب الأرض، إذ يحتاج الجسم البشري إلى النوم من أجل شحذ الطاقة والتعامل مع متطلبات الحياة المطردة، لاسيما في العقود الأخيرة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في فصل الصيف، يصبح النوم "كابوساً" حقيقياً لدى عدد كبير من الناس، وذلك رغم ذهابهم إلى الفراش في وقت مبكر. إلاّ أن هذا الوضع "الموسمي" يمكن التعامل معه بالاعتماد على سبع خطوات بسيطة وفعالة، حسب ما أشار إليه الموقع الألماني "Maennersache".

تهوية جيدة

يرى الموقع الألماني أن التمتع بنوم جيد يتطلب تهوية غرفة النوم بشكل جيد، وذلك من أجل الحفاظ عليها باردة قدر الإمكان. وأضاف أنه يجب فتح النوافذ في الصباح ثم إغلاقها بعد ذلك وترك الغرفة معتمة. وأردف أنه عند الذهاب إلى النوم ليلاً يجب ترك النوافذ مفتوحة.

وكانت دراسة هولندية سابقة قد أكدت على ضرورة ترك نوافذ وأبواب الغرفة مفتوحة عند النوم، لأن ذلك يساعد على الحد من مستويات ثاني أكسيد الكربون وتحسين التهوية وتدفق الهواء، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

اختيار ملابس مناسبة

اختيار أغطية الفراش وملابس مريحة من الأمور المهمة أيضاً من أجل التمتع بنوم جيد، حيث تساعد الملابس القطنية الخفيفة على امتصاص العرق أثناء النوم. كما يجب تجنب النوم عارياً لأنه من الممكن أن يشعر المرء بالبرد.

تجنب الأكل ليلاً

الامتناع عن تناول الطعام في ساعات متأخرة من اليوم من الأشياء الضرورية بدورها من أجل النوم بشكل غير متقطع. وفي المساء، يُفضل فقط تناول وجبات خفيفة، على غرار السلطة والفواكه والخضراوات واللبن والجبن.

لا تشرب كثيراً

شرب كميات كافية من الماء شيء مهم للغاية بالنسبة للجسم، الذي يحتاج يومياً إلى الماء. لكن في الليل وقبل الذهاب إلى النوم، يجب تجنب شرب الماء لأنه يؤدي إلى ازدياد الرغبة في التبول بشكل كبير ليلاً. ولتجاوز هذا الوضع، ينصح موقع "Maennersache" بشرب كوب من الشاي الأخضر.

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حمام دافئ

من الأفضل الابتعاد عن أخذ حمام بارد قبل النوم وتعويضه بحمام دافئ، لأنه مناسب للغاية للنوم.

الابتعاد عن الرياضة ليلاً

رغم تأكيد دراسة نشرتها مجلة (the Journal of Happiness) أن هناك فوائد جمة لممارسة الرياضة، مثل تخفيف الوزن وضبط نسبة الكوليسترول في الجسم، فضلاً عن تقوية الذاكرة ورفع مستوى الذكاء. بيد أنه في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، يفضل عدم ممارسة الرياضة قبل الذهاب إلى النوم، والقيام بذلك في أوقات آخرى في اليوم.

تجنب الإلكترونيات

متابعة الأفلام والمسلسلات حتى ساعات متأخرة من الليل، من بين الأشياء التي تُصعب الحصول على قسط وافر من النوم. فالأجهزة الإلكترونية والكهربائية ترفع من درجة حرارة غرفة النوم. كما أن الضوء الأزرق، الصادرة مثلاً من شاشات الهواتف المحمولة، يؤثر بشكل سلبي على النوم. لذلك يُفضل الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية قدر الإمكان في الساعات التي تسبق النوم.

ر.م/ ي.أ