رغم الجائحة ـ التسجيل للأجانب متاح في الجامعات الألمانية لكن بشروط

وفق آخر الإحصاءات شهد عام 2020 انخفاضا في عدد الطلبة الجدد الذين التحقوا بالدراسة في ألمانيا. أحد أسباب هذا الانخفاض يعود إلى تقليص منح تأشيرات الدخول للطلبة الأجانب مع بداية انتشار وباء كورونا، خاصة بعد أن قلصت جامعات ومعاهد عديدة الحضور الفعلي للطلبة واعتمدت على التعليم عبر الإنترنيت بسبب الجائحة. لهذا شكل تقديم شهادة إلزامية الحضور الفعلي والالتحاق بالجامعة المعنية وإثبات الطالب أن دراسته غير ممكنة عن بعد من خارج ألمانيا ، واحداً من شروط الحصول على التأشيرة للطلبة الأجانب. قرار شهد جدلاً كبيرا في ألمانيا خلال الأشهر الماضية.
تضمن الفصل الدراسي الشتوي 2020/21 في معظم الجامعات الألمانية، الدراسة عن بعد وكذا الحضور الفعلي للطلبة في بعض المحاضرات. كما مددت العديد من الجامعات موعد بدء المحاضرات للفصل الشتوي 2020/2020 إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني وهو موعد متأخر عن المعتاد.
تأشيرة الدخول
عاد منح التأشيرة للطلبة الأجانب من أجل بدأ الدراسة أو البحث العلمي، منذ الثاني من يوليو/ تموز2020، ومنذ منتصف سبتمبر /أيلول من عام2020 دون تقديم شهادة إلزامية الحضور. ينصح الموقع الإلكتروني الخاص بالدراسة في ألمانيا الطلبة من خارج ألمانيا بضرورة الاهتمام بتقديم طلب التأشيرة في وقت مبكر جداً، حيث إن مكاتب التأشيرات التابعة للبعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج تقدم أحيانًا عدداً قليلاً من المواعيد فقط للتقديم، وبالتالي يمكن أن يترتب عن ذلك تأخير في الالتحاق بالدارسة في ألمانيا. كما يتوجب على الطلبة الاطلاع على اللوائح الخاصة بالحجر الصحي للولايات الاتحادية الألمانية على الرغم من إمكانية السفر إلى ألمانيا! بناءً على لوائح الحجر الصحي للولايات الفيدرالية الألمانية، فإن الأشخاص الذين كانوا في "منطقة خطر كورونا" خلال 14 يومًا قبل دخول ألمانيا ملزمون بالحجر الصحي في ألمانيا لمدة 14 يوماً أو أقل أحياناً وذلك بعد إبلاغ إدارة الصحة المحلية بدخولهم البلاد. ونشر معهد روبرت كوخ الألماني على موقعه الإلكتروني، قائمة تشمل مناطق الخطر في العالم ويتم تحديثها بانتظام.
التقديم الإلكتروني في ظل الجائحة
لم يطرأ على شروط التقديم والتسجيل في الجامعات الألمانية خلال أزمة كورونا تغيرات، إلا أن ما ينُصح به هو الاستفسار عن مواعيد تقديم الطلبات والتسجيل في الجامعة المعنية عبر زيارة موقعها الإلكتروني. فالعديد من الجامعات اضطرت إلى تغيير أو تمديد مواعيد تقديم الطلبات والتسجيل الخاصة بها خلال أزمة كورونا.في الوقت الحالي، يقتصر إرسال طلبات التقديم ووثائق التسجيل على البريد العادي أوالبريد الإلكتروني. كما يمكن للطلبة المتواجدين خارج ألمانيا إرسال الوثائق المطلوبة للتقديم أو التسجل بالجامعات الألمانية المختلفة إلى مكتب إدارة الطلبة الأجانب التابع للجامعة المعنية عبر البريد العادي أو الإلكتروني.
في حالة تعذر ذلك بسبب الوضع الراهن، يساعد موقع uni-assist.de وهو الموقع الأكثر شعبية بين الطلاب العرب والأجانب، الطلبة من خارج ألمانيا على التقديم الإلكتروني للجامعات أثناء فترة الوباء.
يلعب هذا الموقع الذي تشرف عليه الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD، دور الوسيط بين الطلبة الأجانب والجامعات الألمانية ويسهل على الطلبة عملية التقديم التي باتت عملية أكثر تعقيداً بالنسبة لهم في ظل الوباء الحالي. إلى جانب فحص مؤهلات وشهادات الطلاب المتقدمين لبدء الدراسة في 180 جامعة ألمانية، يقدم الموقع خدمات أخرى مثل المعلومات عن مواعيد التقديم والتخصصات المختلفة وشروط التقديم عليها، وهناك أيضاً معلومات حول الوثائق اللازمة، فضلاً عن معلومات تخص الطلبة اللاجئين.
إيمان ملوك
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة روبريشت كارلس هايدلبرغ
تقدم جامعة روبريشت كارلس/ Ruprecht Karls Universität Heidelberg بمدينة هايدلبرغ 14 برنامجا دراسيا للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات كالاقتصاد والأنثروبولوجيا والهندسة الحيوية والبحث الطبي وغيرها. وتصنف جامعة هايدلبرغ نفسها كمؤسسة تعليمية مُخصصة بالتدريس عبر البحث، حيث يتم تصميم المناهج بما يوفر للطلبة فرصة التدريب المبكر على البحث المستقل في مختلف تخصصاتها.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة لودفيغ ماكسيميليانز
جامعة لودفيغ ماكسيميليانز Ludwig Maximilians Universität بمدينة ميونيخ تقدم 28 برنامجا باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير بمجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، بشرط الإتقان الكامل للغة الإنجليزية. وتستهدف الجامعة بتلك البرامج الطلبة الأجانب والألمان ممن يرغبون في العمل بمؤسسات دولية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
الجامعة التقنية بميونيخ
الجامعة التقنية بميونيخ Technische Universität München توفر 60 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والإدارة والطب والعلوم الاجتماعية. وتسعى الجامعة عبر برامجها المختلفة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، كما أنها تمتلك فروعا في عدة دول حول العالم.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة ألبرت لودفيغز فرايبورغ
تقدم جامعة فرايبورغ/ Albert Ludwigs Universität Freiburg ما لايقل عن 25 برنامجاً باللغة الإنجليزية في مجالات متعددة، ولكنها تتميز عن غيرها بتصنيفها ضمن أفضل عشر جامعات في ألمانيا، كما أنها عضو باتحاد الجامعات البحثية الأوروبية LERU. وتستقبل الجامعة كل عام عددا كبيرا من الطلبة الأجانب، وقد نشرت على صفحتها استراتيجيتها ل"تدويل" الجامعة حتى عام 2023 بتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الدولية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
فرانكفورت للموارد المالية والإدارة
تعتبر مؤسسة Frankfurt School of Finance & Management واحدة من أفضل الجهات التعليمية لدراسة علوم الإدارة والموارد المالية في أوروبا، حيث تضم أقساما متخصصة في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية والقانون. ولعل من أكثر ما يميز الدراسة هناك هو التدريب العملي وأوراش لتأهيل الطلبة للحياة العملية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
معهد كارلسروه للتكنولوجيا
يقدم معهدكارلسروهه/ Karlsruhe Institut für Technologie للطلبة الألمان والأجانب على السواء إمكانية متابعة دراستهم باللغة الإنجليزية، ويمكن الالتحاق ببعض البرامج باللغة الإنجليزية في مختلف الكليات التابعة للجامعة وليس فقط عن طريق القسم المخصص للدراسات الدولية. ويتيح القسم الدولي الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير أو الدكتوراه نظير رسوم مادية. كما يمكن أيضا دراسة مواد منفردة باللغة الإنجليزية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة جورج أوغوست غوتينغن
إن كنت تسعى للحصول على درجة الدكتوراه، فيمكنك إيجاد ضالتك في جامعة غوتينغن/ Georg August Universität Göttingen، فنصف البرامج المُخصصة في الدكتوراه بهذه الجامعة باللغة الإنجليزية. وتولي هذه الجامعة أهمية كبرى للبحث العلمي، كما تتميز بتعدد المجالات التي يمكن الدراسة فيها باللغة الإنجليزية في برامج الماجستير مثل العلوم والتكنولوجيا، الإدارة والأعمال بالإضافة إلى العلوم الإنسانية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
الجامعة التقنية في أخن
تقدم هذه الجامعة RWTH Aachen، والتي تعتبر ضمن الأفضل للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم و الإلكترونيات، عدة برامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية. يتكون برنامج الماجستير بالجامعة عادة من أربعة فصول دراسية، مع التخصص بمجالات وفروع علمية في غاية الدقة. كما تقدم الجامعة برامجا بالتعاون مع جامعات أخرى، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يدفع مقابل مادي للالتحاق بها.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة برلين الحرة
يمكنك الحصول على درجتي البكاريوس أوالماجستير من العاصمة الألمانية من خلال الالتحاق بجامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin. تقدم الجامعة 23 برنامجا للماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعات أخرى داخل وخارج ألمانيا، وبالتالي فإن إجادة اللغة الألمانية ليس شرطا أساسيا للالتحاق بأي من تلك البرامج.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة هامبورغ
تقدم جامعة هامبورغ Universität Hamburg أكثر من 170 برنامج للحصول على درجات علمية مختلفة، ويتم تدريس 44 برنامج منهم إما باللغة الإنجليزية بشكل كامل أو مناصفة ما بين اللغتين الإنجليزية والألمانية. البرامج الـ 42 مخصصة للحصول على درجة الماجستير بمجالات متعددة في العلوم الطبيعية والاجتماعية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة أولم
حازت جامعة أولم/ Ulm Universität في العام الحالي على المركز الثاني في ألمانيا والرابع عشر على مستوى العالم في تصنيف "العصر الذهبي"، وهو تصنيف للجامعات التي مر على إنشائها بين 50 و80 عاماً. وتقدم الجامعة 12 برنامجاً دراسياً باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير أغلبها في العلوم الطبيعية مثل الأحياء والهندسة الكيميائية والفيزياء.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية
بحسب موقع المؤسسة الألمانية لتبادل الخدمات الأكاديمية DAAD يوجد في ألمانيا حوالي 2000 برنامج دراسي باللغة الإنجليزية لدى أكثر من 200 جامعة ومؤسسة تعليمية للعام الدراسي 2019/2020. أحد هذه الجامعات هي جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية Hochschule Mannheim والتي تقدم عدداً من البرامج بالإنجليزية في مجالات مثل الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.