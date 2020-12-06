رغم الجائحة ـ التسجيل للأجانب متاح في الجامعات الألمانية لكن بشروط

وفق آخر الإحصاءات شهد عام 2020 انخفاضا في عدد الطلبة الجدد الذين التحقوا بالدراسة في ألمانيا. أحد أسباب هذا الانخفاض يعود إلى تقليص منح تأشيرات الدخول للطلبة الأجانب مع بداية انتشار وباء كورونا، خاصة بعد أن قلصت جامعات ومعاهد عديدة الحضور الفعلي للطلبة واعتمدت على التعليم عبر الإنترنيت بسبب الجائحة. لهذا شكل تقديم شهادة إلزامية الحضور الفعلي والالتحاق بالجامعة المعنية وإثبات الطالب أن دراسته غير ممكنة عن بعد من خارج ألمانيا ، واحداً من شروط الحصول على التأشيرة للطلبة الأجانب. قرار شهد جدلاً كبيرا في ألمانيا خلال الأشهر الماضية.

تضمن الفصل الدراسي الشتوي 2020/21 في معظم الجامعات الألمانية، الدراسة عن بعد وكذا الحضور الفعلي للطلبة في بعض المحاضرات. كما مددت العديد من الجامعات موعد بدء المحاضرات للفصل الشتوي 2020/2020 إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني وهو موعد متأخر عن المعتاد.

تأشيرة الدخول

عاد منح التأشيرة للطلبة الأجانب من أجل بدأ الدراسة أو البحث العلمي، منذ الثاني من يوليو/ تموز2020، ومنذ منتصف سبتمبر /أيلول من عام2020 دون تقديم شهادة إلزامية الحضور. ينصح الموقع الإلكتروني الخاص بالدراسة في ألمانيا الطلبة من خارج ألمانيا بضرورة الاهتمام بتقديم طلب التأشيرة في وقت مبكر جداً، حيث إن مكاتب التأشيرات التابعة للبعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج تقدم أحيانًا عدداً قليلاً من المواعيد فقط للتقديم، وبالتالي يمكن أن يترتب عن ذلك تأخير في الالتحاق بالدارسة في ألمانيا. كما يتوجب على الطلبة الاطلاع على اللوائح الخاصة بالحجر الصحي للولايات الاتحادية الألمانية على الرغم من إمكانية السفر إلى ألمانيا! بناءً على لوائح الحجر الصحي للولايات الفيدرالية الألمانية، فإن الأشخاص الذين كانوا في "منطقة خطر كورونا" خلال 14 يومًا قبل دخول ألمانيا ملزمون بالحجر الصحي في ألمانيا لمدة 14 يوماً أو أقل أحياناً وذلك بعد إبلاغ إدارة الصحة المحلية بدخولهم البلاد. ونشر معهد روبرت كوخ الألماني على موقعه الإلكتروني، قائمة تشمل مناطق الخطر في العالم ويتم تحديثها بانتظام.

التقديم الإلكتروني في ظل الجائحة

مشاهدة الفيديو 04:33 شارك كورونا تمنع طلابا أجانب من العودة إلى أهاليهم إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3gnbK كورونا تمنع طلابا أجانب من العودة إلى أهاليهم

لم يطرأ على شروط التقديم والتسجيل في الجامعات الألمانية خلال أزمة كورونا تغيرات، إلا أن ما ينُصح به هو الاستفسار عن مواعيد تقديم الطلبات والتسجيل في الجامعة المعنية عبر زيارة موقعها الإلكتروني. فالعديد من الجامعات اضطرت إلى تغيير أو تمديد مواعيد تقديم الطلبات والتسجيل الخاصة بها خلال أزمة كورونا.في الوقت الحالي، يقتصر إرسال طلبات التقديم ووثائق التسجيل على البريد العادي أوالبريد الإلكتروني. كما يمكن للطلبة المتواجدين خارج ألمانيا إرسال الوثائق المطلوبة للتقديم أو التسجل بالجامعات الألمانية المختلفة إلى مكتب إدارة الطلبة الأجانب التابع للجامعة المعنية عبر البريد العادي أو الإلكتروني.

في حالة تعذر ذلك بسبب الوضع الراهن، يساعد موقع uni-assist.de وهو الموقع الأكثر شعبية بين الطلاب العرب والأجانب، الطلبة من خارج ألمانيا على التقديم الإلكتروني للجامعات أثناء فترة الوباء.

يلعب هذا الموقع الذي تشرف عليه الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD، دور الوسيط بين الطلبة الأجانب والجامعات الألمانية ويسهل على الطلبة عملية التقديم التي باتت عملية أكثر تعقيداً بالنسبة لهم في ظل الوباء الحالي. إلى جانب فحص مؤهلات وشهادات الطلاب المتقدمين لبدء الدراسة في 180 جامعة ألمانية، يقدم الموقع خدمات أخرى مثل المعلومات عن مواعيد التقديم والتخصصات المختلفة وشروط التقديم عليها، وهناك أيضاً معلومات حول الوثائق اللازمة، فضلاً عن معلومات تخص الطلبة اللاجئين.

إيمان ملوك