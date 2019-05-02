رغم التوتر في منطقة الخليج .. إيران تشكر السعودية

أعلنت إيران الأحد (21 تموز/يوليو 2019) أن السعودية أفرجت عن ناقلة نفط إيرانية كانت أجبرت على الرسو في ميناء جدة السعودي في أواخر نيسان/أبريل بعد مشكلة فنية، وان السفينة في طريق عودتها إلى ايران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير النقل محمد إسلامي قوله إن الناقلة "هابينس وان" أفرج عنها نتيجة مفاوضات وتتجه الآن نحو مياه الخليج.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن إيران قالت اليوم الأحد إنها تثمن جهود السعودية في سبيل إعادة سفينة إيرانية كانت قد رست في ميناء جدة في مايو أيار بسبب مشكلات فنية.
وأضاف الوزير الإيراني محمد إسلامي "تم حل المشكلة أمس بفضل متابعتها من قبل إدارة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية" مضيفا أن "الناقلة برفقة سفينتين قاطرتين تتجه إلى الخليج الفارسي لدخول المياه الإقليمية الإيرانية". وبحسب وكالة الأنباء الرسمية لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، أجبرت السفينة على الرسو في جدة للقيام بتصليحات بعد إصابتها ب"عطل في المحرك" خلال إبحارها في البحر الأحمر.
من جانبه، قال موسوي "تثمن إيران جهود سلطات السعودية وسويسرا وعُمان لضمان العودة الآمنة لناقلة النفط الإيرانية هابينس 1". وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت هذا الشهر أن السعودية، غريم إيران الإقليمي، لا تسمح للسفينة بمغادرة جدة بسبب خلاف على دفع تكاليف الإصلاح.
وأكدت الوكالة أنه "بالتنسيق مع السلطات المعنية، اقتيدت الناقلة حينها إلى أقرب مرفأ، في جدة، من أجل إصلاحات ومن أجل اتخاذ التدابير اللازمة". وذكرت شركة الناقلات الإيرانية الوطنية أنه إضافة إلى "المفاوضات السياسية والدبلوماسية" فقد تطلب الإفراج عن الناقلة "دفع التكاليف المتعلقة" التي طالبت بها السعودية.
وبحسب تقرير لوكالة مهر للأنباء في الثاني من الشهر الجاري، فقد دفعت إيران "أكثر من عشرة ملايين دولار لميناء جدة مقابل عمليات الاصطلاح والصيانة" للناقلة.
ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)
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الكاتب: ع.خ