رغم التوترات.. روسيا تأمل في إجراء محادثات مع شولتس

أعربت القيادة السياسية الروسية عن أملها في إجراء محادثات قريباً مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك على الرغم من التوترات الدبلوماسية التي حدثت مؤخراً بين الجانبين على خلفية صدور حكم من محكمة ألمانية بالسجن على مواطن روسي لإدانته بقتل مواطن جورجي في برلين.
ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021) عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله:" نتمنى أن تكون هناك اتصالات قريباً"، مشيراً إلى أن روسيا تقدر العلاقات مع ألمانيا ومهتمة بتوسيع نطاقها. وأضاف بيسكوف: "ننتظر ونتمنى الاستمرارية من جانب ألمانيا مع روسيا".
وكانت روسيا أعلنت أمس الاثنين طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان بعد صدور حكم المحكمة العليا في العاصمة الألمانية برلين، وأدرجت هذين الدبلوماسيين تحت تصنيف "أشخاص غير مرغوب فيهم". وجاءت هذه الخطوة كرد فعل من روسيا على قرار مماثل من ألمانيا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس يوم الأربعاء الماضي.
كما أدانت روسيا الحكم الصادر على المواطن الروسي ووصفته بأن له دوافع سياسية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هنأ شولتس بعد انتخابه كمستشار لألمانيا قبل أسبوعين خلفاً لأنغيلا ميركل. غير أنه لم يجر اتصال هاتفي بين الرجلين حتى الآن.
وكانت العلاقات الروسية الألمانية تدهورت بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى عام 2014. ورسخ في قناعة المحكمة العليا في برلين أنه في يوم 23 أغسطس/ آب عام 2019 أطلق الروسي النار على الجورجي الذي كان يعيش كطالب لجوء في ألمانيا منذ نهاية عام 2016، والذي صنفته السلطات الروسية على أنه إرهابي.
وقال رئيس المحكمة، أولاف أرنولدي، خلال النطق بالحكم أمس: "تم الإعداد للجريمة بدقة عبر شركاء في برلين". وتحدث الحكم عما أسماه "إرهاب الدولة". وفي المقابل، تنفي روسيا هذه الاتهامات.
ع.ش/ ي.أ (د ب أ)
-
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
جاسوس مصري في المكتب الاعلامي للمستشارة ميركل!
أحدث تقرير لـ"هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية) يكشف وفق صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. والتحقيقات مستمرة حول هذا الملف.
-
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
في براثن "إطلاعات" الإيرانية
عمل الألماني ـ الأفغاني عبدول إس (51 عاماً) موظفاً مدنياً ومستشاراً للجيش الألماني في الشؤون الأفغانية. وحسب قرار الاتهام فقد ارتكب "خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة". وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية لألماني أن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين. في التسعينات صفت طهران أربعة معارضين في برلين. (يسار الصورة محامي المتهم أولريش سومر).
-
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
في خدمة "شتازي"
اخترق غونتر غولام (على يسار الصورة) النظام السياسي في ألمانيا الغربية لصالح جهاز الاستخبارات الألمانية الشرقية "شتازي". وكان من المقربين للمستشار الألماني السابق فيلي برانت (على يمين الصورة)، الذي استقال من منصبه 1974 بعد افتضاح أمر مساعده.
-
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
عمل مزدوج لسبعة أجهزة مخابرات
الموظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، هاينز فيلفي، عمل لصالح سبعة أجهزة مخابرات، على رأسها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) والبريطانية والسوفياتية (كي جي بي). انكشف أمره عام 1961.
-
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
مصيدة الابتزاز
عمل الألماني ألفرد فرينتزل جاسوساً لصالح المخابرات في تشيكوسلوفاكيا السابقة. لم يقدم ألفرد، الذي كان سياسياً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على فعلته بدوافع ايدلوجية، وإنما على خلفية الابتزاز: كانت المخابرات التشيكوسلوفاكية تملك دليلاً على تهريب ألفرد في شبابه للكوكائين. في عام 1960 افتضح أمره وتم اعتقاله، وفي السجن حصل على جنسية تشيكوسلوفاكيا وعلى عفو رئاسي ليبعد إلى تشيكوسلوفاكيا.
-
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
إدوارد سنودن
قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.
-
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
جاسوس "صغير"
تسريبات إدوارد سنودن قادت لكشف أمر ماركوس رايشل. في 2016، حكم على ماركوس رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الخيانة العظمى" بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وروسيا. أطلقت عليه صحيفة ألمانيا لقب "الجاسوس الصغير"، على خلفية أن عملياته لم تكن بتلك الخطورة مقارنة بغيره.
-
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
تجسس لصالح الهند
في الوقت الحالي تجري في ألمانيا محاكمة زوجين من الهند بتهمة جمع معلومات عن معارضين من السيخ والحركة المعارضة للهند من إقليم كشمير في لإقليم كشمير. حسب المعلومات المتوفرة، تلقى الزوجان 7200 يورو مكافأة على خدماتهما. وفي حال إدانة الزوجين قد يصل الحكم بحقهما إلى السجن حتى خمس سنوات. إعداد: ليزا هينل/خ.س