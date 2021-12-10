رغم التوترات.. روسيا تأمل في إجراء محادثات مع شولتس

أعربت القيادة السياسية الروسية عن أملها في إجراء محادثات قريباً مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك على الرغم من التوترات الدبلوماسية التي حدثت مؤخراً بين الجانبين على خلفية صدور حكم من محكمة ألمانية بالسجن على مواطن روسي لإدانته بقتل مواطن جورجي في برلين.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021) عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله:" نتمنى أن تكون هناك اتصالات قريباً"، مشيراً إلى أن روسيا تقدر العلاقات مع ألمانيا ومهتمة بتوسيع نطاقها. وأضاف بيسكوف: "ننتظر ونتمنى الاستمرارية من جانب ألمانيا مع روسيا".

وكانت روسيا أعلنت أمس الاثنين طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان بعد صدور حكم المحكمة العليا في العاصمة الألمانية برلين، وأدرجت هذين الدبلوماسيين تحت تصنيف "أشخاص غير مرغوب فيهم". وجاءت هذه الخطوة كرد فعل من روسيا على قرار مماثل من ألمانيا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس يوم الأربعاء الماضي.

كما أدانت روسيا الحكم الصادر على المواطن الروسي ووصفته بأن له دوافع سياسية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هنأ شولتس بعد انتخابه كمستشار لألمانيا قبل أسبوعين خلفاً لأنغيلا ميركل. غير أنه لم يجر اتصال هاتفي بين الرجلين حتى الآن.

وكانت العلاقات الروسية الألمانية تدهورت بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى عام 2014. ورسخ في قناعة المحكمة العليا في برلين أنه في يوم 23 أغسطس/ آب عام 2019 أطلق الروسي النار على الجورجي الذي كان يعيش كطالب لجوء في ألمانيا منذ نهاية عام 2016، والذي صنفته السلطات الروسية على أنه إرهابي.

وقال رئيس المحكمة، أولاف أرنولدي، خلال النطق بالحكم أمس: "تم الإعداد للجريمة بدقة عبر شركاء في برلين". وتحدث الحكم عما أسماه "إرهاب الدولة". وفي المقابل، تنفي روسيا هذه الاتهامات.

ع.ش/ ي.أ (د ب أ)