 رغم التهديدات محلات تجارية في إيران تستجيب لدعوة الإضراب | DW الأخبار | DW | 06.12.2022

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DW الأخبار

رغم التهديدات محلات تجارية في إيران تستجيب لدعوة الإضراب

قضت السلطات الإيرانية بإعدام خمسة أشخاص بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، وذلك وفق ما أعلنت عنه السلطة القضائية

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إيران تعاقب الأسطورة علي دائي بسبب دعمه للاحتجاجات 05.12.2022

يحظى أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي باحترام كبير في بلاده حتى لمواقفه وآرائه غير الرياضية. ولعل تأييده لحركة الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني خير مثال على ذلك. مواقف دائي لم تمر دون رد فعل من السلطات. فكيف تصرفت معه؟

Iranian woman without the headscarf mandatory for women clash with security forces durning protest against Islamic Republic regime in Sanandaj city in the northwestern Kurdistan region, 362 people had been killed in the two-month-long protests, including 56 minors. It also reported that 56 members of the security forces had been killed, in addition to 16,033 people who were arrested. unrest continue in Iran since the murder of Mahsa Amini, Iranians have been holding daily protests anti-regime continue with intensity. Sanandaj. Iran. November 17, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

في تطور مُلفت .. إيران تَحلُ "شرطة الأخلاق" 04.12.2022

بعد أكثر من شهرين على الاحتجاجات العارمة التي أثارت انتقادات دولية شديدة ضد طهران، قررت إيران إلغاء "شرطة الأخلاق" التي احتجزت الشابة مهسا أميني قبل وفاتها، ما أشعل موجة من الاحتجاجات.

Eine Demonstration von Gegnern des Mullah-Regimes in Teheran fordert Solidarität mit der Opposition im Iran, die Abschaffung der Todesstrafe und einen Umsturz. Sie halten iranische Flaggen und haben einige Galgen aus Holz aufgebaut, welche die martiallschen Hinrichtungsmethoden im Iran veranschaulichen sollen. Die Demo wurde mit Corona-Auflagen zugelassen auf dem Roncalliplatz direkt am Kölner Dom. Köln, 29.05.2021

منظمة حقوقية: إيران تعدم أكثر من 500 شخص في عام 2022 05.12.2022

في تقرير يتزامن مع حركة الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، أفادت منظمة غير حكومية أنّ طهران أعدمت أكثر من 500 شخص عام 2022. وحسب المنظمة فإنّ عدد النساء اللواتي أُعدمنَ هو الأعلى منذ خمس سنوات.

An Iranian family walk past mannequins that are decorated with traditional covering while visiting of the 11th Fajr International Fashion and Clothing Festival at Tehran's Milad tower Cultural and Recreational complex on July 11, 2022. In Iran's official calendar, July 12 is named Hijab and Chastity Day by the Iranian Government. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto)

"شرطة الأخلاق" في إيران - ما دورها وهل قرار حلّها جدي أم دعاية؟ 05.12.2022

أفادت أنباء بأن إيران تعتزم حل ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" بعد شهور من الاحتجاجات عقب وفاة الشابة جينا مهسا أميني بسبب ملابسها. فما هي "شرطة الأخلاق" المثيرة للجدل؟ وهل قرار حلها جدي أم مجرد دعاية من النظام الإيراني؟