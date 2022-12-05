رغم التهديدات محلات تجارية في إيران تستجيب لدعوة الإضراب

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قضت السلطات الإيرانية بإعدام خمسة أشخاص بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، وذلك وفق ما أعلنت عنه السلطة القضائية
يحظى أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي باحترام كبير في بلاده حتى لمواقفه وآرائه غير الرياضية. ولعل تأييده لحركة الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني خير مثال على ذلك. مواقف دائي لم تمر دون رد فعل من السلطات. فكيف تصرفت معه؟
بعد أكثر من شهرين على الاحتجاجات العارمة التي أثارت انتقادات دولية شديدة ضد طهران، قررت إيران إلغاء "شرطة الأخلاق" التي احتجزت الشابة مهسا أميني قبل وفاتها، ما أشعل موجة من الاحتجاجات.
في تقرير يتزامن مع حركة الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، أفادت منظمة غير حكومية أنّ طهران أعدمت أكثر من 500 شخص عام 2022. وحسب المنظمة فإنّ عدد النساء اللواتي أُعدمنَ هو الأعلى منذ خمس سنوات.
أفادت أنباء بأن إيران تعتزم حل ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" بعد شهور من الاحتجاجات عقب وفاة الشابة جينا مهسا أميني بسبب ملابسها. فما هي "شرطة الأخلاق" المثيرة للجدل؟ وهل قرار حلها جدي أم مجرد دعاية من النظام الإيراني؟
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