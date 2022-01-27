 رغم التهديدات.. باب الحوار يبقى مفتوحا في الأزمة الأوكرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رغم التهديدات.. باب الحوار يبقى مفتوحا في الأزمة الأوكرانية

رغم تصريحات المسؤولين الروس غير المتفائلة بعد "رفض" واشنطن والناتو مطالب موسكو، إلا أن اللهجة الروسية ما تزال ترجح الدبلوماسية. واشنطن بدورها تشدد على الحوار وتدعو الصين للتوسط مع التلويح بالعقوبات وخط "نورد ستريم 2".

صورة مركبة تجمع بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

يرى خبراء أن الطرفين الأميركي والروسي أبقيا باب الحوار مفتوحا رغم لغة التهديد السائدة.

قالت روسيا الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2022) إنه بات من الواضح أن الولايات المتحدة لا تعتزم تلبية مطالبها الأمنية الرئيسية في المواجهة حول أوكرانيا، لكن موسكو تترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الحوار.

وقدمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) رداً مكتوباً أمس الأربعاء على مطالب قدمتها روسيا بخصوص إعادة صياغة الترتيبات الأمنية لحقبة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا، منذ أن حشدت قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا. وأثارت الخطوة الروسية مخاوف في الغرب من غزو محتمل للجمهورية السوفييتية السابقة.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو تحتاج إلى وقت لمراجعة الرد ولن تسارع بالقفز إلى استنتاجات، وإن كانت تصريحات الولايات المتحدة وحلف الأطلسي، التي تصف مطالب موسكو الأساسية بأنها غير مقبولة، لا تترك مجالاً كبيراً للتفاؤل.

وأضاف بيسكوف: "استناداً لما قاله زملاؤنا (في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي) أمس، بات من الواضح تماماً أنه فيما يخص الموضوعات الرئيسية الموضحة في مسودات الوثائق... لا يمكننا القول إن أفكارنا وُضعت في الاعتبار أو ظهرت نية لأخذها بعين الاعتبار. لكننا لن نتسرع في تقييماتنا".

رغم تشاؤمه، اختار الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، كلماته بعناية، ما يوحي بأن روسيا أبقت على باب الدبلوماسية مفتوحاً

رغم تشاؤمه، اختار الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، كلماته بعناية، ما يوحي بأن روسيا أبقت على باب الدبلوماسية مفتوحاً

من جانبها، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، الخميس إن الولايات المتحدة تأمل في أن تدرس روسيا ما عرضته واشنطن وتعود إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت نولاند للصحفيين: "موقفنا موحد في تفضيلنا للدبلوماسية. لكننا متحدون أيضاً في عزمنا على أن تكون هناك تكلفة سريعة وكبيرة في حال رفضت موسكو عرضنا للحوار".

تحذير من تشغيل "نورد ستريم 2"

لكن المسؤولة الأمريكية دعت، في نفس الوقت، الصين على استخدام نفوذها لدى روسيا لثنيها عن غزو أوكرانيا.

وأضافت نولاند: "ندعو بكين لاستخدام نفوذها لدى موسكو للحضّ على الدبلوماسية، لأنّه إذا حصل نزاع في أوكرانيا، لن يكون الأمر جيداً للصين كذلك".

كما تطرقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أيضاً إلى خط "نورد ستريم 2" لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا، إذ أعربت نولاند عن ثقتها في أن الخط لن يدخل الخدمة في حال غزت موسكو أوكرانيا.

وتابعت نولاند بالقول: "نحن نواصل نقاشاتنا القوية جداً والواضحة جداً مع حلفائنا الألمان، وأود اليوم أن أكون واضحة معكم: إذا غزت روسيا أوكرانيا، فبطريقة ما أو بأخرى لن يمضي نورد ستريم 2 قدماً".

وأضافت: "أعتقد أن التصريحات التي تصدر عن برلين حتى اليوم قوية جداً".

يربط خط نورد ستريم 2 للغاز بين روسيا وألمانيا، وواجه اعتراضات شديدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن (أرشيف)

يربط خط "نورد ستريم 2" للغاز بين روسيا وألمانيا، وواجه اعتراضات شديدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن (أرشيف)

ورداً على سؤال عن سبب ثقة الولايات المتحدة هذه، أوضحت نولاند بأن خط الأنابيب لم تتم تجربته بعد، ولم يحصل على المصادقات اللازمة من الهيئات الناظمة الألمانية، مشيرة إلى أن واشنطن "ستتعاون مع ألمانيا لضمان ألا يمضي خط الأنابيب قدماً".

مختارات

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قالت أمام البرلمان في وقت سابق الخميس إن حكومتها "تعمل على حزمة عقوبات قوية" مع حلفاء غربيين "من بينها نورد ستريم 2، في حال هاجمت روسيا أوكرانيا".

تهديدات أوروبية بعقوبات أكثر

في ذات السياق، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن أفضل السبل لتخفيف حدة التوتر هي أن يسحب الناتو قواته من أوروبا الشرقية، لكنها سعت أيضاً إلى تبديد المخاوف من حدوث غزو. وقال أليكسي زايتسيف، المتحدث باسم الوزارة: "قلنا بالفعل مراراً إن بلادنا لا تعتزم مهاجمة أحد. نحن نعتبر أن حتى فكرة الحرب بين شعبينا غير مقبولة إطلاقاً".

يشار إلى أن المطالب الأمنية الروسية، التي قُدمت في ديسمبر/ كانون الأول، تشمل وقف توسع حلف شمال الأطلسي، ومنع انضمام أوكرانيا إليه إلى الأبد، وسحب قوات الحلف وأسلحته من دول شرق أوروبا التي انضمت إليه بعد انتهاء الحرب الباردة.

ووجهت الدول الغربية تحذيرات بأنها ستفرض عقوبات اقتصادية على روسيا إذا غزت أوكرانيا، علاوة على الإجراءات المفروضة منذ 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم وبدأ الانفصاليون المدعومون منها في قتال قوات الحكومة في شرق أوكرانيا.

كان دبلوماسيون أوكرانيون وروس وألمان وفرنسيون ناقشوا الصراع في شرق أوكرانيا في باريس أمس الأربعاء، واتفقوا على مواصلة المحادثات في برلين في غضون أسبوعين.

ناقش دبلوماسيون فرنسيون وألمان وأمريكيون وأوكرانيون أمس في باريس الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية

ناقش دبلوماسيون فرنسيون وألمان وأمريكيون وأوكرانيون أمس في باريس الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية

بوتين يحذر

هذا وحذر بوتين، الذي لم يتحدث علناً عن الأزمة منذ أسابيع، من "رد عسكري- تقني" غير محدد، وهو ما يقول محللون في مجال الدفاع إنه قد يعني شيئاً من قبيل نشر الصواريخ إذا قوبلت مطالب روسيا بالتجاهل.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يرسل قوات من الولايات المتحدة أو الحلفاء لقتال روسيا في أوكرانيا، لكن حلف الأطلسي صرح بأنه يضع قواته في حالة تأهب ويدفع بتعزيزات من السفن والطائرات المقاتلة في شرق أوروبا.

وتوجهت أربع طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" إلى ليتوانيا قادمة من الدنمارك الخميس. كما هبطت ست طائرات أمريكية من طراز "إف 15" في إستونيا أمس الأربعاء، في الوقت الذي يعزز فيه الأطلسي جناحه الشرقي.

ي.ا/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 36:31

هل تسد قطر احتياجات أوروبا من الغاز؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

عينٌ على أوروبا - غزو روسي لأوكرانيا؟  

مواضيع ذات صلة

In this photo provided by the Russian Defense Ministry Press Service on Tuesday, Jan. 25, 2022, Russian soldiers attend a military exercising at the Golovenki training ground in the Moscow region, Russia, (Alexei Ivanov/Russian Defense Ministry Press Service via AP)

أزمة أوكرانيا: توقعات بالالتزام بالدبلوماسية وألمانيا تحذر من عواقب على "نورد ستريم2" 27.01.2022

ردود فعل متواصلة حول الملف الروسي الأوكراني إذ توقعت كييف التزام روسيا بالمسار الدبلوماسي لأسبوعين على الأقل، في الوقت الذي تتحدث فيه ألمانيا عن عواقب على "نورد ستريم 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا.

18.01.2022 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and German Foreign Minister Annalena Baerbock enter a hall during their meeting in Moscow, Russia January 18, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

لماذا تثير علاقات ألمانيا مع روسيا استياء أوكرانيا؟ 23.01.2022

أحرجت تصريحات لقائد البحرية الألمانية حول أزمة أوكرانيا حكومة المستشار الجديد أولاف شولتس، لكن في الوقت ذاته تثار أسئلة كبيرة حول التزام برلين بسياسة صارمة تجاه موسكو. وشولتس يحذر بالقول "نحن في وضع خطير للغاية".

شولتس وماكرون يؤكدان على الحل الدبلوماسي لأزمة روسيا مع أوكرانيا

شولتس وماكرون يؤكدان على الحل الدبلوماسي لأزمة روسيا مع أوكرانيا 25.01.2022

تبنى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء محادثات مع الكرملين كوسيلة لتهدئة الأزمة بين موسكو وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، قالا إن روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا هاجمت أوكرانيا.