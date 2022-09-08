 رغم التضخم.. إقبال على تخفيضات ″الجمعة السوداء″! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.11.2022

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منوعات

رغم التضخم.. إقبال على تخفيضات "الجمعة السوداء"!

يضعف التضخم المرتفع هذا العام من معنويات المستهلكين، بيد أن ذلك لا ينطبق على "الجمعة السوداء"، وفق استطلاعات للرأي. في المقابل يحذر خبراء حماية المستهلك من عمليات الشراء "السريعة وغير المدروسة“.

التضخم المرتفع هذا العام لم يمنع الكثيرين عن شغفهم بالتسوق!

التضخم المرتفع هذا العام لم يمنع الكثيرين عن شغفهم بالتسوق!

مقارنة الأسعار لاصطياد أرخص العروض الممكنة وسيلة يحرص على استغلالها معظم المستهلكين هذا العام أكثر من غيره؛ إذ أن التضخم المرتفع يجبر الكثيرين على التدقيق أكثر في إنفاق أموالهم.

مختارات

ينتظر كثيرون بفارغ الصبر يوم "الجمعة السوداء" للتسوق، حيث يعلن التجار عن تخفيضات كبيرة على منتجاتهم، بحيث تبدو مغرية جدا. لكن هل الأمر كذلك فعلا أم أنه مجرد خدعة؟ هذه بعض النصائح للاستفادة فعلا من أسعار هذا اليوم.

في استطلاع أجرته جمعية "بيتكوم" الرقمية، ذكر أكثر من ثلثي الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم يفكرون بحرص أكبر بما يحتاجون إليه ويبحثون بشكل متزايد عن عروض التخفيضات.

في تصريح لـ DW، شدد برنارد روليدير، الرئيس التنفيذي، للجمعية الرقمية "بيتكوم" على أهمية "الجمعة السوداء" هذا العام: "الجمعة السوداء وعروضها الرخيصة ربما لم يكونا أبداً أكثر أهمية للمستهلكين مما هما عليه في العام الحالي المتأزم بالتضخم".

المبيعات خلال "أسبوع السايبر" ستستمر في الارتفاع، خاصة عبر الإنترنت هذا العام أيضاً. وفق استطلاعات الرأي الخاصة بها تقدر رابطة التجارية الألمانية (HDE) أن تجار التجزئة عبر الإنترنت سيبيعون بأكثر من 5.7 مليار يورو في ألمانيا يوم الجمعة ويوم "الإثنين السيبيري" التالي. وهو ما يتوافق مع زيادة هائلة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وعن ذلك أوضح نائب المدير التنفيذي لرابطة التجارة الألمانية (HDE)، شتيفان ترومب: "الإقبال على الجمعة السوداء و "الإثنين السيبيري"مستمر حتى في ظل الظروف الصعبة الحالية وعلى الرغم من المزاج غير الجيد للمستهلكين. ومن المرجح أن يقوم العديد من العملاء بالسعي للاستفادة من عروض التخفيضات خلال هذين اليومين".

تحذيرات من حماية المستهلك!

تشهد عروض التخفيضات عبر الإنترنت خلال هذه الفترة إقبالاً واسعاً على حساب عروض التخفيضات بمحلات البيع بالتجزئة. المنافسة من "أمازون" و" إيباي" و"زلاندو" قوية منذ سنوات. وفق الجمعية الرقمية " بيتكوم"، يرغب ما يقرب من نصف الذين شملهم استطلاع الرأي بالتسوق عبر الإنترنت يوم "الجمعة السوداء". ويرجع ذلك لسهولة مقارنة الأسعار هناك. كما ذكر خمسة بالمائة منهم فقط أنهم يريدون التوجه إلى المحلات التجارية يوم "الجمعة السوداء "للبحث عن عروض التخفيضات.

في المقابل ينصح خبراء حماية المستهلك، خاصة في ضوء "جنون التسوق" بالحفاظ على الهدوء. وتقول كاتيا نونينكامب-كلوتينغ، من مركز حماية المستهلك في مدينة بريمن الألمانية: "إغراء لتخفيضات الكبيرة يوقف التفكير المنطقي". وتتابع: "لا تدع نفسك تتعرض للضغط. غالباً ما تكون تلك مجرد استراتيجية تدفعك إلى إجراء عملية شراء سريعة وربما غير مدروسة".

ميشا ايرهاردت/ إ.م

  • Abstand halten Deutschland Coronavirus Maßnahmen (picture-alliance/dpa/P. Klaunzer)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اتباع التدابير المفروضة

    يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.

  • Symbolbild - Mundschutz (picture-alliane/APA/picturedesk/B. Gindl)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    ارتداء كمامة واقية

    من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.

  • Handpflege während der Koronakrise (picture-alliance/ANP/K. v. Weel)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدام سوائل التعقيم

    يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.

  • Deutschland Corona-Pandemie - Einkaufen mit Einmal-Handschuhen (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    عدم ارتداء القفازات الطبية

    ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.

  • Einkaufsbeutel aus Stoff (Imago/Ralph Lueger)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدم كيسك الخاص

    بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.

  • Supermarkt Milchprodukte in Minsk Belarus (DW/E. Danejko)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اختيار العبوات سهلة الغسل

    يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.

  • Plastik im Supermarkt (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟

    الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.

  • Schlangengurke in Plastikverpackung (picture-alliance/U. Baumgarten)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    التخلص من المغلفات

    عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.

  • Roter Apfel | Symbolbild | Vogelperspektive (picture-alliance/dpa/L. Calvetti)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    غسل الخضروات والفاكهة

    يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.

  • USA Chicago| Fast Food Restaurants | McDonalds (picture alliance/AP Photo/M. Spencer Green )

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة استلام الطلبات

    يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.

  • Nachbarschaftshilfe (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة التوصيل للمنازل

    بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد


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