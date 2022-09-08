رغم التضخم.. إقبال على تخفيضات "الجمعة السوداء"!

مقارنة الأسعار لاصطياد أرخص العروض الممكنة وسيلة يحرص على استغلالها معظم المستهلكين هذا العام أكثر من غيره؛ إذ أن التضخم المرتفع يجبر الكثيرين على التدقيق أكثر في إنفاق أموالهم.

في استطلاع أجرته جمعية "بيتكوم" الرقمية، ذكر أكثر من ثلثي الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم يفكرون بحرص أكبر بما يحتاجون إليه ويبحثون بشكل متزايد عن عروض التخفيضات.

في تصريح لـ DW، شدد برنارد روليدير، الرئيس التنفيذي، للجمعية الرقمية "بيتكوم" على أهمية "الجمعة السوداء" هذا العام: "الجمعة السوداء وعروضها الرخيصة ربما لم يكونا أبداً أكثر أهمية للمستهلكين مما هما عليه في العام الحالي المتأزم بالتضخم".

المبيعات خلال "أسبوع السايبر" ستستمر في الارتفاع، خاصة عبر الإنترنت هذا العام أيضاً. وفق استطلاعات الرأي الخاصة بها تقدر رابطة التجارية الألمانية (HDE) أن تجار التجزئة عبر الإنترنت سيبيعون بأكثر من 5.7 مليار يورو في ألمانيا يوم الجمعة ويوم "الإثنين السيبيري" التالي. وهو ما يتوافق مع زيادة هائلة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وعن ذلك أوضح نائب المدير التنفيذي لرابطة التجارة الألمانية (HDE)، شتيفان ترومب: "الإقبال على الجمعة السوداء و "الإثنين السيبيري"مستمر حتى في ظل الظروف الصعبة الحالية وعلى الرغم من المزاج غير الجيد للمستهلكين. ومن المرجح أن يقوم العديد من العملاء بالسعي للاستفادة من عروض التخفيضات خلال هذين اليومين".

تحذيرات من حماية المستهلك!

تشهد عروض التخفيضات عبر الإنترنت خلال هذه الفترة إقبالاً واسعاً على حساب عروض التخفيضات بمحلات البيع بالتجزئة. المنافسة من "أمازون" و" إيباي" و"زلاندو" قوية منذ سنوات. وفق الجمعية الرقمية " بيتكوم"، يرغب ما يقرب من نصف الذين شملهم استطلاع الرأي بالتسوق عبر الإنترنت يوم "الجمعة السوداء". ويرجع ذلك لسهولة مقارنة الأسعار هناك. كما ذكر خمسة بالمائة منهم فقط أنهم يريدون التوجه إلى المحلات التجارية يوم "الجمعة السوداء "للبحث عن عروض التخفيضات.

في المقابل ينصح خبراء حماية المستهلك، خاصة في ضوء "جنون التسوق" بالحفاظ على الهدوء. وتقول كاتيا نونينكامب-كلوتينغ، من مركز حماية المستهلك في مدينة بريمن الألمانية: "إغراء لتخفيضات الكبيرة يوقف التفكير المنطقي". وتتابع: "لا تدع نفسك تتعرض للضغط. غالباً ما تكون تلك مجرد استراتيجية تدفعك إلى إجراء عملية شراء سريعة وربما غير مدروسة".

ميشا ايرهاردت/ إ.م