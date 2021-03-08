رغم التحذير- وكالة الدواء الأوروبية تتمسك باستخدام أسترازينيكا

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس (18 آذار/مارس 2021) أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفّعال" و"غير مرتبط" بزيادة خطر حصول تجلّطات دموية.



وصرحت مدير الوكالة إيمر كوك في مؤتمر عبر الفيديو أن "اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: أنه لقاح آمن وفّعال". وأضافت كوك أن "منافعه في حماية الأشخاص من كوفيد-19 مع المخاطر المرتبطة في الوفيات وحالات الاستشفاء، تتفوّق على المخاطر المحتملة".

وأوضحت كوك أن الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية ومقرّها أمستردام، "خلصت أيضاً إلى أن اللقاح غير مرتبط في زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية".

إلا أنها أكدت أن الوكالة "لا يمكن أن تستبعد نهائياً" وجود رابط بين اللقاح الذي طوّره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا واضطرابات نادرة في التخثّر.

وعلّقت حوالى 15 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، احترازياً استخدام هذا اللقاح، بعد تسجيل آثار جانبية محتملة، مثل تخثّر الدم وجلطات دموية لدى بعض الذين تلقوه. وتسبب ذلك في إبطاء جهود التطعيم في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت متباطئة بالفعل.

مشاهدة الفيديو 02:28 شارك جدل كبير حول استخدام لقاح استرازينيكا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qmGi ألمانيا ما بين المخاوف من آثار لقاح أسترازينيكا وبطء عملية التلقيح

وأطلقت وكالة الدواء الأوروبية، التي وافقت على اللقاح في كانون الثاني/ يناير، مراجعة بشأن مخاطر أسترازينيكا.

وقبل إعلان الوكالة الأوروبية بقليل، أعرب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، عن تمسكه باستخدام لقاح استرازينيكا في التطعيم ضد كورونا، حتى من دون وجود تصريح رسمي. وفي أعقاب المؤتمر الرقمي للولايات الألمانية، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الخميس: "لا أود التخلص منه حتى وإن لم يتم التصريح به"، وطالب بدراسة إمكانية إعطاء التطعيم باسترازينيكا حتى بدون تصريح من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية، و"على مسؤولية الفرد الذاتية".

وأكد زودر أنه يشعر بقلق كبير حيال استمرار وجود رغبة في تلقي لقاح استرازينيكا، حتى بعد إعادة التصريح بتناوله، مشيرا إلى أنه كان هناك كثير من الشكوك بشأن اللقاح قبل تعليق التطعيم مؤخرا.

ودعا زودر إلى الاستعداد بأكبر قدر ممكن من المرونة تحسبا لاحتمال أن تقرر الوكالة الأوروبية إعادة التصريح بتناول اللقاح، مشيرا إلى أنه من الممكن إعطاؤه بسرعة عبر الأطباء العموميين مع تقديم المشورة الفردية اللازمة والمتابعة اللاحقة.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)