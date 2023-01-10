جعفر توك

"رغم الألم والفقدان...يبقى الحب!"

يأتي عيد الحب هذا العام في أجواء حزينة شهدت خسارة عشرات الآلاف من الناس في سوريا وتركيا لعائلاتهم/ن وأحباءهم/ن. في هذه الحلقة من جعفر توك نستضيف زوجا سوريا فقد زوجته وابنتيه جراء الزلزال وشابا عراقيا فقد حبه بعد إصابته في مظاهرات تشرين. كما نتعرف على قصة زوجين مصريين رغم سجنهما يقولان اليوم...يبقى الحب.