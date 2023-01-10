"رغم الألم والفقدان...يبقى الحب!"

يأتي عيد الحب هذا العام في أجواء حزينة شهدت خسارة عشرات الآلاف من الناس في سوريا وتركيا لعائلاتهم/ن وأحباءهم/ن. في هذه الحلقة من جعفر توك نستضيف زوجا سوريا فقد زوجته وابنتيه جراء الزلزال وشابا عراقيا فقد حبه بعد إصابته في مظاهرات تشرين. كما نتعرف على قصة زوجين مصريين رغم سجنهما يقولان اليوم...يبقى الحب.
ضيوف الحلقة:
محمد شارودي، سوري فقد زوجته وطفلتيه في زلزال سوريا
كريم سليمان، ناشط سوري يعيش في ألمانيا
سيران عثمان، طالبة سورية كردية في ألمانيا
حيدر يوسف، عراقي أصيب في احتجاجات تشرين عام 2019
حسام الصياد، صحفي مصري قضى 18 شهرا في الحبس الاحتياطي
سلافة مجدي، صحفية مصرية قضت 18 شهرا في الحبس الاحتياطي