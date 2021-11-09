رغم الأزمة.. كارفاخال يؤمن بحظوظ برشلونة في التتويج بلقب الليغا

قال داني كارفاخال لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن فريقه لا يمكنه أن يكون راضيا عن نفسه رغم المعاناة التي يعيشها غريمه التقليدي برشلونة مع بداية الموسم الحالي.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي الحالية، بفارق 11 نقطة خلف ريال سوسيداد المتصدر وبفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد الوصيف.

وسيتولى تشافي لاعب الفريق السابق تدريب برشلونة عندما يستأنف الدوري، حيث قاد سيرجي بارخوان الفريق في آخر مباراتين عقب إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق. وقال تشافي، الذي فاز بـ25 بطولة مع برشلونة عندما كان لاعبا، أثناء تقديمه هذا الأسبوع: "يجب أن نعمل بكد لنعود للتتويج بالكؤوس".

ويتوقع الكثير من المعلقين أنه يجب الانتظار للحصول على الألقاب، في الدوري على الأقل، ولكن كارفاخال لاعب الريال لا يستبعد برشلونة من المنافسة على اللقب. وقال لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "بغض النظر عن برشلونة، نحترم كل منافسينا. متفاجئون لرؤية برشلونة مبتعدا في جدول الترتيب، ولكن لا يمكن لأي شخص أن يستبعدهم من الحصول على أي لقب".

وأضاف: "الاحترام ضروري. كل الفرق تمر بلحظات جيدة وأخرى سيئة، لكن لكل شيء حل للخروج من الأزمة". في الحقيقة، يتوقع كارفاخال تأثير قوي من تشافي، وقال: "إنه تغيير آمن. وصول شخصية مثل تشافي لبرشلونة سيجعلهم أكثر تشبعاً بالحماس".

وأكد :" بالرغم من أنه منافس، أتمنى له كل التوفيق (...)".

ع.ش/أ.ح (د ب أ، ستاتس بيرفورم)