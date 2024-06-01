رغم الأزمة الاقتصادية.. الإبداع يتألق في معرض بيروت للتصاميم
يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عدة سنوات، مما ترك أثراً سلبياً على الساحة الفنية في البلاد. لكن برغم التحديات، أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت معرضا للفن والتصميم، ليُضيء الأمل للفنانين ويُبرز ابداعهم في وجه الأزمات.
تصميمات لبنانية أمام الجمهور
منذ أكثر من أربع سنوات، يمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة، حيث فقد العديد من الأشخاص وظائفهم وهاجروا خارج البلاد. وتراجع الاهتمام بالفنون والثقافة بسبب المشاكل الاقتصادية. لكن، رغم ذلك، نجح معرض نحن نصمم بيروت "We Design Beirut" في اثارة اهتمام الناس هناك. هدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للفنانين وحرفيي الفن لعرض أعمالهم.
التصميمات وازنت بين الحداثة والعراقة
هدفت جمعية "نحن نصمم بيروت" لتنظيم عروض فنية منذ عام 2010، ولكن العروض اضطرت للتوقف ابتداءً من عام 2019، عندما تعرض الاقتصاد اللبناني إلى أزمة كبيرة، وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات المالية في التاريخ الحديث. أظهر العرض الجديد جمع التصاميم اللبنانية المعروضة بين التراث الوطني للبنان وبين الحداثة، وهو ما ميز المعروضات الفنية المقدمة.
حوار حول الجوانب الفنية للتصميمات
لمدة أربعة أيام، تم عرض أعمال لأكثر من 150 مصممًا وحرفيًا. كان الهدف من المعرض هو "تسليط الضوء على تنوع التصميم اللبناني على الرغم من التحديات التي تواجه البلاد" حسب قول المنظمة المشاركة ماريانا وهبه التي تظهر في الصورة أثناء حوار حول هذه التصميمات. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فقد شاركت وهبة في تنظيم المعرض مع المصمم اللبناني سامر الأمين.
الاستدامة ضمن أهداف المعرض الفني
زوار المعرض يتجولون بين المعروضات الفنية والأثاث المصمم في لبنان، في حين قدم طلاب جامعيون إسهاماتهم أيضًا في هذا المجال بحيث اختاروا موضوع "الاستدامة" ليكون محور أعمالهم في المعرض.
الفن وانعكاسه على الحياة المدنية
بعد الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت عام 2020، والذي أدى إلى تدمير العديد من أحياء المدينة ومقتل أكثر من 200 شخص، ظهرت الحاجة مجددًا للمبادرات الخاصة في لبنان ودورها الحيوي في دعم السكان، حيث أن الاعتماد على الدولة عادةً ما يكون غير كافٍ. وهكذا، في الأيام التي تلت الانفجار، قامت ماريانا وهبه بتأسيس منظمة "Bebw'Shebbek"، التي قامت بإصلاح الأبواب والنوافذ للمنازل والمتاجر التي تعرض للدمار.
حماية الفن والفنانين في لبنان
العديد من حرفيي الفنون التقليدية اللبنانيين فقدوا وظائفهم في السنوات الأخيرة، وغادر بعض المصممين البلاد. كما شهدت البلاد نقصاً في المواد الفنية وتدرت العديد من الورش الفنية بفعل الانفجار. لذلك اتسعت المخاوف من اضمحلال الحياة الفنية وتعرض الحرف التقليدية لخطر الانقراض. لذلك جاءت فكرة هذا المعرض.
لمسة أنثوية للتصميم اليدوي
تحاول الفنانة ديما ستيفان استخدام مادة الخيزران على سبيل المثال من أجل تصميم أثاث عصري مصنوع يدويا مستمد من العراقة والتاريخ اللبناني. كانت هذه الحرفة في السابق تعتبر مهنة رجالية. والآن، تضيف ستيفان لمستها الحديثة الخاصة.
توظيف مواد أعيد تدويرها
بجانب النحت على الخشب أو الأعمال الفنية الخزفية، تم عرض أيضًا أعمال وحرف يدوية مصنوعة من مواد معاد تدويرها في المعرض - وذلك في بلد يعاني من أزمة نفايات كبيرة.
أهمية الاستقلال المالي
تولي وهبة ورفاقها أهمية كبيرة للحفاظ على استقلالية مالية لجمعية "We Design Beirut". وفي حال تحقيق النجاح المطلوب ولاقى المعرض اقبالا كافيا، من المخطط أن يتم تنظيم عروض أخرى بانتظام مستقبلا بشكل يضمن عودة العروض الفنية بعد انقطاعها منذ 2019. ( أعده للعربية: علاء جمعة)