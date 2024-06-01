بعد الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت عام 2020، والذي أدى إلى تدمير العديد من أحياء المدينة ومقتل أكثر من 200 شخص، ظهرت الحاجة مجددًا للمبادرات الخاصة في لبنان ودورها الحيوي في دعم السكان، حيث أن الاعتماد على الدولة عادةً ما يكون غير كافٍ. وهكذا، في الأيام التي تلت الانفجار، قامت ماريانا وهبه بتأسيس منظمة "Bebw'Shebbek"، التي قامت بإصلاح الأبواب والنوافذ للمنازل والمتاجر التي تعرض للدمار.