رغم استمرار انتشار كوفيد بريطانيا ترفع جميع القيود تقريبا

هل يمكن للاختبارات السريعة الكشف حقا عن "أوميكرون"؟

رغم مرور عامين على بداية انتشار فيروس كورونا لا تبدو المؤشرات على أن الجائحة على وشك الرحيل بالرغم من حملات اللقاحات الضخمة والإجراءات ضد هذا الوباء، وكذا توافر اختبارات اكتشاف العدوى مبكرا. فما نجاعة هذه الاختبارات؟