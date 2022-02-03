رغم استمرار انتشار كوفيد بريطانيا ترفع جميع القيود تقريبا

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رفعت بريطانيا جميع القيود تقريبا الهادفة لمكافحة تفشي كوفيد-19، على أمل، بحسب الحكومة، أن يعتاد سكان البلاد على التعايش مع كوفيد-19 وكأنه انفلونزا.
من السابق لأوانه رصد مدى فعّالية جرعة رابعة من لقاح كورونا، فأعلى جهة مختصة بتنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، لا توصي بها. بينما سمحت بعض الدول بالفعل بالحصول عليها. ودراسة إسرائيلية حديثة تعزز الشكوك.
رغم مرور عامين على بداية انتشار فيروس كورونا لا تبدو المؤشرات على أن الجائحة على وشك الرحيل بالرغم من حملات اللقاحات الضخمة والإجراءات ضد هذا الوباء، وكذا توافر اختبارات اكتشاف العدوى مبكرا. فما نجاعة هذه الاختبارات؟
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.
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