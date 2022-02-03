 رغم استمرار انتشار كوفيد بريطانيا ترفع جميع القيود تقريبا | DW الأخبار | DW | 03.02.2022

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رغم استمرار انتشار كوفيد بريطانيا ترفع جميع القيود تقريبا

رفعت بريطانيا جميع القيود تقريبا الهادفة لمكافحة تفشي كوفيد-19، على أمل، بحسب الحكومة، أن يعتاد سكان البلاد على التعايش مع كوفيد-19 وكأنه انفلونزا.

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