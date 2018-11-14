 رغم استمرار الخلافات.. توسك يحدد موعد توقيع اتفاق بريكسيت | أخبار | DW | 15.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رغم استمرار الخلافات.. توسك يحدد موعد توقيع اتفاق بريكسيت

حدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك موعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري لعقد قمة لدول الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه رغم الشكوك الكثيرة حول صموده أمام المعارضين البريطانيين.

Brüssel Statement EU Brexit Unterhändler Barnier Einigungstext Brexit (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

وجد الاتفاق الأوروبي البريطاني الخاص بتنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ترحيبا واسعا من الأوساط الأوروبية كان آخرها تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي عبر عن ترحيبه للاتفاق رغم أسفه لقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، حدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الخامس والعشرين من تشرين ثان/نوفمبر الجاري موعدا لقمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه مع بريطانيا.

من جانبه، كتب وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الألمانية في تغريدة على تويتر "لانريد البريكسيت، وإذغ كان لا بد منه، فإنه من الأفضل للجانبين الاحتفاظ بعلاقات وثيقة". ويشير الوزير الألماني إلى ان ألمانيا لا تريد خروج بريطانيا كيف ما كان".

وقال ماس في بيان: "إنه مصدر ارتياح كبير. بعد شهور من عدم اليقين، أصبح لدينا في النهاية إشارة واضحة من بريطانيا". وأضاف: "قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي هو قرار نأسف له، وسنظل نأسف له دائما. ومع ذلك، نرغب في الإبقاء على وجود علاقة وثيقة مع أصدقائنا البريطانيين". وشدد ماس على أنه كان من المهم "ألا يتم المساس" بقواعد السوق الموحدة حيث كانت هذه هي أحد أهم إنجازات المشروع الأوروبي.

مختارات

كشفت صحيفة بريطانية أن أربعة وزراء في لندن يستعدون لتقديم استقالتهم على خلفية تعثر المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الاتحاد رفض خطة لماي للإشراف على خروج بريطانيا من أي ترتيب جمركي مؤقت. (11.11.2018)

أعلن منظمو مظاهرة ضخمة وسط العاصمة البريطانية لندن أن أكثر من 600 ألف شخص شاركوا في مسيرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي طالبوا خلالها بإجراء استفتاء جديد حول خروج بلادهم من المجموعة الأوروبية. (20.10.2018)

في غضون ذلك، قالت مصادر إعلامية إن خطاب تيريزا ماي رئيس الوزراء البريطانية مساء أمس الأربعاء حول موافقة حكومتها على الاتفاق قد تضمن أيضا إشارات إلى احتمال إجراء استفتاء ثانٍ على مشروع الانسحاب البريطاني وربما بنتيجة مغايرة للاستفتاء الأول. ووضعت ماي احتمال إجراء الاستفتاء الثاني حول المشروع بين خيارات عديدة في مواجهة رفض المتشددين للاتفاق المبرم بهذا الشأن.

علي صعيد متصل، وبعد ساعات قليلة من إعلان التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروج الأخيرة من الأول، ظهرت الخلافات بين مسؤولي الجانبين بشأن هذا الاتفاق. وبين مئات صفحات الاتفاق المنشورة أمس الأربعاء توجد الإشارة إلى متابعة الجانبين "للترتيبات الشاملة" لعلاقتهما المستقبلية و"إقامة منطقة جمركية موحدة" تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها أمس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الكثيرين في الاتحاد الأوروبي يعتبرون هذه العبارات إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن بريطانيا ستظل داخل اتحاد جمركي يضم الاتحاد الأوروبي بما يتجاوز الإجراءات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها لتسوية الخلاف بشأن الحدود الايرلندية.

Brüssel Statement EU Brexit Unterhändler Barnier (picture-alliance/Xinhua/Y. Pingfan)

ميشيل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن هناك ترجمات مختلفة لمعنى كلمة "إقامة" منطقة جمركية واحدة، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أنها تعني أن الترتيبات الجمركية المؤقتة التي تم الاتفاق عليها هي مجرد خطوة نحو الوصول إلى ترتيبات دائمة. في المقابل قال مسؤول بريطاني إن "هذا هو موقفهم (الأوروبيين) التفاوضي وليس موقفنا التفاوضي"، حيث يرى البريطانيون أن هذه العبارة لا تعنى أكثر من بداية دورة جديدة من المحادثات بين الجانبين.

وهذه الخلافات تشير إلى أن الطريق الصعب أمام الجانبين مازال طويلا، كما أشار إلى ذلك كبير المفاوضين الأوروبيين  الفرنسي ميشال بارنييه. كما أن عضوية بريطانيا الدائمة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي تمثل خطا أحمر بالنسبة للكثيرين في حكومة حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيسة الوزراء تريزا ماي. ولهذه الأسباب هنالك من يثير سيناريو اتجاه بريطانيا نحو استفتاء جديد حول مشروع الخروج وربما تكون النتيجة في نهاية المطاف البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن بات واضحا حجم الخسارة التي ستلحق بالاقتصاد البريطاني بعد خروجها من الكتلة الأوروبية.

ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ، أ ف ب)

  • Großbritannien Flugschau Farnborough 2016 Airbus A-380

    مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن

    عشاق طائرة ايرباص A380 يراقبون هبوطها على أرض المطار في فارنبورو، حيث أعلنت الشركة الأوروبية العملاقة لتصنيع الطائرات عن تسريع تسليم طلبات الطائرة ذات الطابقين. وتستهدف الخطط المستقبلية بيع 1480 طائرة من هذا النوع. في حين أعلنت منافستها الأمريكية بوينغ عن بيع 530 طائرة من طراز جامبو B 747-8.

  • Großbritannien Flugschau Farnborough 2016 Privatjets

    مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن

    مطار فارنبورو ليس مجرد مكان لقاء لمدراء صناعة الطائرات وشركات الطيران، بل مكان مميز للزبائن العاديين الأثرياء أيضا، إذ أن من يريد شراء طائرة يمكنه فحصها ومعرفة ما إذا كانت تناسب احتياجاته أم لا.

  • Großbritannien Flugschau Farnborough 2016 Fliegerstafel mit Lockheed Martin F-35B

    مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن

    طائرة لوكهيد مارتن F-35B تصاحبها مجموعة من الطائرات المسماة بـ (الأسهم الحمراء) التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في عرض جوي للطائرات على هامش معرض فارنبورو.

  • Großbritannien Flugschau Farnborough 2016 Cockpit Bombardier CS100

    مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن

    قمرة القيادة في طائرة من طراز بومباردييه الصغيرة ولكن أيضا جميلة وفخمة. المصمم الكندي يبني طائرات قصيرة المدى صغيرة تمتاز بفخامتها وجودتها. كما أنها رحبة من الداخل إذ يوجد فيها 110-150 مقعدا للركاب، ومن زبائن هذا النوع من الطائرات، الخطوط الجوية الكندية وشركة دلتا الأمريكية والخطوط الجوية السويسرية.

  • Großbritannien Flugschau Farnborough 2016

    مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن

    في معرض فارنبورو الماضي قبل عامين، وصلت أرقام المبيعات والعقود إلى 201 مليار دولار أمريكي، وحضره أكثر من مئة ألف زائر، وشهد عروضا جديدة لطائرات مروحية وطائرات بدون طيار.

  • Großbritannien Flugschau Farnborough 2016 Airbus A400M

    مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن

    بالرغم من المشاكل التي واجهت شركة إيرباص مع طائرة النقل العسكرية A400M، حيث أعلن منذ بداية العام عن تلقي الشركة لبعض المشاكل المتعلقة بالمحرك، حجزت هذه الطائرة مكانا لها في المعرض في محاولة من الشركة لترويجها.

  • Großbritannien Flugschau Farnborough 2016 Besucher

    مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن

    تزايد الرخاء في دول مثل الهند والصين يزيد الطلب على الطائرات، وتأمل الشركات المصنعة في زيادة مبيعاتها لتلك الدول. وقد طلبت الخطوط الجوية الصينية دونغهاي وشركة شيامن الصينية للخطوط الجوية عشرات الطائرات من شركة بوينغ بمبلغ 7,4 مليار دولار.

  • Großbritannien Flugschau Farnborough 2016 Plakat

    مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن

    لا تقلق.. هذه ليست صورة لكارثة، وإنما ملصق المعرض الجوي في فارنبورو، والذي يتناوب سنويا مع المعرض الجوي في باريس بالتبادل. معرض الطائرات الجوية جنوبي لندن سيفتح أبوابه أمام الجمهور يوم السبت 16 تموز/ يوليو.

    الكاتب: رولف فينكل/ علاء جمعة


مختارات

مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن

معرض الطائرات في فارنبورو بجنوبي لندن هناك شك في نجاحه، بسبب بريكسيت وما سيترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن وبالرغم من التحذيرات الاقتصادية، يأمل القائمون على المعرض ألا تتأثر نسبة المبيعات والأرباح بذلك. (15.07.2016)  

مواضيع ذات صلة

مسائية DW: ما فرص نجاح مشروع الاتفاق بين لندن وبروكسل بشأن بريكسيت؟ 14.11.2018

اجتماعات ومباحثات مكثفة في لندن وبروكسل حول مشروع اتفاق توصل إليه مفاوضو الطرفين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. ما تفاصيل مشروع الاتفاق؟ وهل سيسرع عملية الخروج أم سيعقدها؟

Belgien | Beginn EU-Gipfel mit Beratungen zum Brexit

صحيفة: أربعة وزراء بريطانيون على وشك الاستقالة بسبب بريكسيت 11.11.2018

كشفت صحيفة بريطانية أن أربعة وزراء في لندن يستعدون لتقديم استقالتهم على خلفية تعثر المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الاتحاد رفض خطة لماي للإشراف على خروج بريطانيا من أي ترتيب جمركي مؤقت.

Die britische Premierministerin Theresa May gibt eine Erklärung vor der 10 Downing Street in London ab

الحكومة البريطانية توافق على "مسودة اتفاق" الخروج من الاتحاد الأوروبي 14.11.2018

بعد أكثر من عامين على تصويت البريطانيين في استفتاء لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وافقت حكومة بريطانيا على مسودة اتفاق "بريكست". وشدد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي على وجوب "أن يتحمل البرلمان البريطاني مسؤوليته".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  