رغم ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا.. إسبانيا "تتجاوز ذروة الوباء"

أودى تفشي وباء كوفيد-19 بحياة 154188 شخصاً على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب آخر حصيلة لوكالة فرانس برس اليوم السبت (18 نيسان/أبريل 2020) الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش بالاستناد إلى مصادر رسمية.
وتم رسمياً إحصاء إصابة 2,251,690 شخصاً في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا يعكس هذا التعداد الأرقام الفعلية للمصابين نظراً إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة. وشُفي 497600 شخص من بين مجمل المصابين.
وتعدّ الولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة جراء الإصابة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير، أكثر الدول تأثراً مع تسجيل 37079 وفاة من أصل 706779 إصابة. وأعلِن عن شفاء 59673 شخصاً.
وتأتي إيطاليا بعد الولايات المتحدة، حيث سجّلت 22745 وفاة من أصل 172434 إصابة، ثم إسبانيا حيث سجّلت 20043 وفاة (191726 إصابة)، ففرنسا التي أعلنت وفاة 18681 شخصاً (147969 إصابة).
إسبانيا "تجاوزت ذروة الوباء"
في إسبانيا أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء الذي تسبب بما يصل إلى 950 وفاة في يوم واحد في الثاني من نيسان/أبريل، وانخفض الضغط بشكل كبير في المستشفيات. ومنذ بداية الوباء، توفي 20043 شخصاً بسبب فيروس كوفيد-19. وخلال 24 ساعة، بلغ عدد الوفيات 565، ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن 585 وفاة سجلت الجمعة.
وفي المملكة المتحدة تم تسجيل 888 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 15 ألفاً و464. ويتجاوز هذا العدد حصيلة الجمعة التي أعلنتها وزارة الصحة وبلغت 847 وفاة. وحتى الساعة 9,00 من يوم السبت، شمل فحص فيروس كورونا 357 ألفاً و23 شخصاً تبين أن 114 ألفاً و217 منهم يحملون الفيروس.
وفي الصين القارية حيث بدأ تفشي الوباء نهاية كانون الأول/ديسمبر، أحصيت رسمياً 82719 إصابة (352 جديدة بين الجمعة والسبت)، بينها 4632 وفاة و77029 حالة شفاء.
والسبت حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، أحصت أوروبا 97985 وفاة من أصل 1,115,555 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 38445 وفاة (738706 إصابات)، وآسيا 6837 وفاة (158764 إصابة)، والشرق الأوسط 5452 وفاة (119462 إصابة)، وأمريكا اللاتينية 4367 وفاة (91699 إصابة) وإفريقيا 1016 وفاة (19674 إصابة)، وأوقيانوسيا 86 وفاة (7835 إصابة).
وأنجز هذا التعداد بالاستناد إلى المعطيات التي جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية ذات الصلة ومن معلومات منظمة الصحة العالمية.
م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
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